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Приколюха субботним утром

Приколюха субботним утром

Автор:
11 июня 2022 07:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
470
29

прикольные картинки с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   мемы.   
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7  комментариев
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31k
ACU900 Час назад
Штирлиц сидит у себя в кабинете и читает шифровку из Москвы.
Вдруг в кабинет врывается Мюллер, отрывает от донесения кусок
страницы и убегает.
- Пронесло, - подумал Штирлиц.
- Чтоб тебя так пронесло! - подумал Мюллер.
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422
Александр Потёмкин 16 минут назад
Барабанщик - в драбадан
Гинеколог - в 3.14зду

Добавляйте ваши варианты...

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422
Александр Потёмкин Мистер Фикс 10 минут назад
А еще
Маммолог - в сисю...
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422
Александр Потёмкин 8 минут назад
Патологоанатом - в трупешник
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1k
Шурман 18 минут назад
Утро добрым не бывает :) сразу ДМБ вспомнил , кончай дед рвать глотку налей лучше :)
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