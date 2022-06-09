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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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11.
1983-й год... МАЗ 7904...
Длина: 32 000 мм
Ширина: 6800 мм
Высота: 3450 мм
Скорость: 27 км/ч
Грузоподъемность: 220 т
Двигатель:
основной: 1500 л. с.
вспомогательный: 330 л. с.
Ширина: 6800 мм
Высота: 3450 мм
Скорость: 27 км/ч
Грузоподъемность: 220 т
Двигатель:
основной: 1500 л. с.
вспомогательный: 330 л. с.
13.
Фото конец XIX века.
Дорога от Кяхты (русский торговый город на границе с Монголией) до Москвы в середине XIX века составляла 5555 верст. Три месяца пути чайного обоза стоили от 4 до 8 руб. с пуда. Россия закупала 360 тысяч пудов чая в год на сумму 5–6 миллионов рублей. Больше половины всех мехов, вывозимых из страны, шло в Китай в обмен на чай.
16.
У этого еврейского юноши очень испуганный и затравленный вид, когда солдат с легкой ухмылкой показывает, что он готовится отстричь его пейсы. 1941 год
20.
Датский велосипедист Кнут Йенсен упал с велосипеда во время палящей жары на Олимпийских играх 1960 года в Риме, Италия. Ударившись об асфальт, он получил перелом основания черепа и в тот же день скончался
По официальной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако вскрытие показало, что в его организме были амфетамины и препараты для снижения давления. Это стало одним из событий, которое позже привело МОК к введению антидопинговых правил и «списку запрещенных препаратов» на Олимпийских играх. На фото Кнут Янсен теряет сознание во время велогонки. Рим, 1960 год.
22.
Перезапись музыки с бобинного магнитофона «Яуза-209» на кассетную деку «Маяк-233». СССР. 1980-е.
23.
Митинг в поддержку демократии и свободы с осуждением антипрезидентского путча 19-21 августа 1991 года, Балашов, Саратовская область.
24.
«Приготовься к встрече с Господом» - сапер направляется к заминированному автомобилю, Северная Ирландия, 1970 год
31.
Владимир Высоцкий в отделении реанимации института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 1975 год
32.
Учебно–тренировочный самолет TF–9J Cougar из эскадрильи VT–25 после не совсем удачной посадки на авианосец. США, 24 мая 1966 года
33.
Младший сын Сталина Василий в кабине самолета ЯК-9 с надписью «За Володю!»-в память о погибшем товарище Владимире Микояне. Приблизительно 1943 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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