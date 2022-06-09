Как разведчик-диверсант Илья Старинов подорвал немецкого генерала на расстоянии 300 км

Любовь Ильи Старинова к подрывному делу родилась еще в детстве. Отец Ильи работал путевым обходчиком на железной дороге и часто брал его с собой на работу. Во время одного из обходов отец обнаружил повреждение рельса перед приближающимся поездом, и ему ничего не оставалось, как взорвать красные петарды, дабы предупредить машинистов об опасности.
Вот тогда-то Илья и понял, кем станет в будущем.
С 18-ти лет Илья связал свою жизнь с Красной армией и подрывным делом.
Великую Отечественную войну Илья Григорьевич Старинов встретил в должности начальника оперативной группы заграждений на Западном фронте, находясь в непосредственном подчинении командующего фронтом Д.Г. Павлова.
С сентября 1941 года Илья Старинов был назначен на должность начальника оперативно-инженерной группы Юго-Западного фронта и подчинялся Военному совету фронта.
Именно тогда под его руководством советские саперы провели дерзкую диверсионную операцию по уничтожению штаба 68-ой пехотной дивизии и ее командующего генерал-лейтенанта Георга фон Брауна.
Илья Старинов и Георг фон Браун
Осенью 1941 года войскам Красной армии пришлось оставить Харьков.
Н.С. Хрущев, будучи первым секретарем Киевского обкома ВКП (б) тогда настоял на том, чтобы его дом по улице Дзержинского был заминирован. Ведь немецкие офицеры на оккупированных территориях всегда выбирали для постоя дома получше и побогаче.
Дом Н.С. Хрущева для этих целей был в самый раз.
Сказано – сделано!
Илья Старинов с группой саперов хитроумно заминировали дом. Основную бомбу они заложили на глубине 2-х метров прямо под домом. А чтобы ввести немцев в заблуждение, в котельной дома спрятали еще одну взрывчатку, но так, чтобы фашисты ее смогли без труда обнаружить.
Поскольку бомба была радиоуправляемой, ее не составило труда взорвать через пару недель с расстояния 300 км.
От штаба 68-ой пехотной дивизии и ее командующего генерал-лейтенанта Георга фон Брауна не осталось и следа.
Говорят, когда Гитлер узнал об этом, с ним случился приступ ярости.
- Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!", - вопил Гитлер.
Кейтель подтвердил
- У них есть.
Сапера, который проверял особняк на предмет взрывчатки, тут же расстреляли, а за голову Старинова была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок.
После войны Илья Старинов занимался разминированием на освобожденных территориях.
В 1956 году в звании полковника вышел в отставку.
Илья Григорьевич Старинов (1900 - 2000) источник фото https://clck.ru/q379r
Скончался Илья Григорьевич Старинов 18 ноября 2000 года. Похоронен в Москве.
☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Примечательно, что генерал-лейтенант Георг фон Браун приходился братом создателю немецких ракет «Фау» Вернеру фон Брауну.
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Первые испытания сухопутного варианта радиофугаса прошли в июле 1925 г. Пять фугасов были установлены в отдаленном углу Ленинградского гребного порта. В Балтийском море в 25 км от берега находился тральщик «Микула», с борта которого должны были поступать радиокоманды на подрыв фугасов. На испытание прибыл председатель Реввоенсовета СССР М.В. Фрунзе, который сам определил время и последовательность взрывов фугасов. Все они были взорваны в заданном порядке и в точно указанное время.
Конструктивно мина Ф-10 представляет собой некий блок управления (Apparat F10), способный принимать и обрабатывать получаемые радиосигналы и выдавать электроимпульс, способный взорвать до трех электродетонаторов, а с использованием специального промежуточного блока-разветвителя (Apparat BIS) – до 36 электродетонаторов. Масса заряда взрывчатки зависела от размеров и характера уничтожаемого объекта и могла составлять от нескольких десятков килограмм до нескольких тонн (по опыту применения).
Блок управления может располагаться вместе с зарядом (зарядами) или на удалении до 50 м, причем на каждый из трех зарядов идет отдельная электровзрывная линия.
Аппарат Ф-10 вместе с дешифратором сигналов (аппарат А) и батареей питания упакованы в ящик размером 40 ? 38 ? 28 см. и весом 35 кг, который в свою очередь помещается в резиновый мешок. Этот ящик устанавливается внутри объекта там, где это удобно, обычно на глубине до 2,5 м.
На расстоянии от 0 до 40 метров от ящика размещается проводная антенна длиной не менее 30 метров. «Ее размещение и направление диктуется условиями прохождения радиоволн, но в общем случае она может быть закопана в землю на глубину до 120 см, или помещена в воду на глубину до 50 см или вмурована в кирпичную стену на глубину до 6 см. Антенна соединяется с аппаратом F-10 фидером (волноводом) длиной до 40 м.