Как разведчик-диверсант Илья Старинов подорвал немецкого генерала на расстоянии 300 км

Илья Старинов и Георг фон Браун

Осенью 1941 года войскам Красной армии пришлось оставить Харьков.

Н.С. Хрущев, будучи первым секретарем Киевского обкома ВКП (б) тогда настоял на том, чтобы его дом по улице Дзержинского был заминирован. Ведь немецкие офицеры на оккупированных территориях всегда выбирали для постоя дома получше и побогаче.

Дом Н.С. Хрущева для этих целей был в самый раз.

Сказано – сделано!

Илья Старинов с группой саперов хитроумно заминировали дом. Основную бомбу они заложили на глубине 2-х метров прямо под домом. А чтобы ввести немцев в заблуждение, в котельной дома спрятали еще одну взрывчатку, но так, чтобы фашисты ее смогли без труда обнаружить.

Поскольку бомба была радиоуправляемой, ее не составило труда взорвать через пару недель с расстояния 300 км.

От штаба 68-ой пехотной дивизии и ее командующего генерал-лейтенанта Георга фон Брауна не осталось и следа.

Говорят, когда Гитлер узнал об этом, с ним случился приступ ярости.

- Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!", - вопил Гитлер.

Кейтель подтвердил

- У них есть.

Сапера, который проверял особняк на предмет взрывчатки, тут же расстреляли, а за голову Старинова была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок.

После войны Илья Старинов занимался разминированием на освобожденных территориях.

В 1956 году в звании полковника вышел в отставку.