4.

Уже в свои 12 лет его вес отличался от всех сверстников в школе. Будучи совсем юным парнем весил целых 132 килограмма.

Буквально спустя два года парень сдался и продолжил заедать вредной едой свои душевные проблемы.

Поразительно, но даже с весом 178 кг парень нашёл себе стройную возлюбленную - Жаннет. Между молодыми вспыхнули чувства и в скором времени они поженились. Хотя разница в их весе была всего лишь 585 кг!