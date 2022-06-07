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Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
07 июня 2022 22:49
Метки: история   ретро   фото   
319
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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14k
Алексей 7 часов назад
За положение сгиба фаланги на спусковой крючок, нас инструктора нещадно "пи*дили"

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743
Змей Горыныч 48 минут назад
Там не облако пепла, а пирокластический поток и это торба!
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7k
serega57_ 5 часов назад
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serega57_ 5 часов назад
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serega57_ 5 часов назад
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3k
Frank Borman 7 часов назад
37.
Тем не менее присутствующий в зале золотодобытчик Марко Аспрелла был восхищен трюком и со словами: «А поймайте-ка эту!» выстрелил в голову фокусника из своего пистолета. Маг долго не мучился. На суде Аспрелла выглядел подавленным и никак не мог понять, почему фокусник не поймал его пулю. Он был оправдан. 38.

Видно, сеньор Аспрелла был верующим христианином и богобоязненным рабом Божьим. Он помнил, что Иисус ходил по воде, аки посуху и воскрешал мертвых. А тут какая то сраная пулька. Но на этот раз чудо не срослось.
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