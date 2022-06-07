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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Ярило Регистрация: 16.04.21 Сообщений: 2135 Советские солдаты возле убитого двойника Гитлера, Берлин, Третий Рейх, Май 1945 год.
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Джон Миннок — это самый тяжелый человек в истории медицины.
Уже в свои 12 лет его вес отличался от всех сверстников в школе. Будучи совсем юным парнем весил целых 132 килограмма.
Буквально спустя два года парень сдался и продолжил заедать вредной едой свои душевные проблемы.
Поразительно, но даже с весом 178 кг парень нашёл себе стройную возлюбленную - Жаннет. Между молодыми вспыхнули чувства и в скором времени они поженились. Хотя разница в их весе была всего лишь 585 кг!
Буквально спустя два года парень сдался и продолжил заедать вредной едой свои душевные проблемы.
Поразительно, но даже с весом 178 кг парень нашёл себе стройную возлюбленную - Жаннет. Между молодыми вспыхнули чувства и в скором времени они поженились. Хотя разница в их весе была всего лишь 585 кг!
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Водитель пикапа пытается сбежать от облака пепла, во время извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах.
7.
Каждый год в городе Юйлинь в провинции Гуанси на южном западе Китая с 21 по 30 июня проходит один из самых жутких и жестоких фестивалей в мире, на котором китайцы съедают 10-15 тысяч собак.
8.
Роуз Кеннеди, мать убитого президента США Джона Кеннеди, пережила четверых своих детей, троих внуков, троих зятьев, невестку Жаклин и умерла в возрасте 104 лет.
9.
Победительница конкурса красоты «Первая леди КГБ» - Екатерина Майорова. СССР. г. Москва. 1 ноября 1990 года.
17.
Военная база США в гавани Пёрл-Харбор после бомбардировки японской палубной авиацией. Гавайи, 7 декабря 1941 год
18.
Гондурасские военные осматривают тела убитых сальвадорских солдат.
Непосредственным поводом к войне послужил проигрыш команды Гондураса команде Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Футбольная война. 18 июля 1969 года.
21.
Мирская забава, 1971 год, Швейцария
В 1971 году, в возрасте 25 лет, в миру — простой советский паренек Владимир Гундяев, а в пострижении архимандрит Кирилл был отправлен в Женеву нести свой крест.
Там он и полюбил лыжи, о которых говорил так «…горные лыжи, это только вперед, без инстинкта самосохранения, наперекор человеческой слабости»
Там он и полюбил лыжи, о которых говорил так «…горные лыжи, это только вперед, без инстинкта самосохранения, наперекор человеческой слабости»
25.
Солдаты Национальной народной армии (National Volksarmee) ГД с БТР БРДМ2 - во время учений по химическому оружию, c. 1980-е годы.
28.
Горожане используют лондонское метро в качестве бомбоубежища во время немецких бомбардировок. 1940 год
29.
Тяжëлый крейсер ВМС Британии "Эксетер". После знакомства с 283 мм артиллерией "карманного линкора "Граф Шпее" в сражении у Ла Платы. 1939 год
31.
Работница Ногинского завода грампластинок в районе Глухово подмосковного города Ногинска. 1936 год. СССР.
Завод начал свою работу в 1934 году. Ногинский завод был наиболее мощным предприятием по выпуску грампластинок в СССР перед началом ВОВ с самым быстрорастущим производством, достигавшим десятков миллионов штук в год.
37.
В конце своего шоу аргентинский фокусник Марво попросил своего ассистента выстрелить ему в голову из ружья. Грохнул выстрел, и Марво, торжествуя, вытащил пулю изо рта (фокус, видимо, был рассчитан на детей дошкольного возраста).
Тем не менее присутствующий в зале золотодобытчик Марко Аспрелла был восхищен трюком и со словами: «А поймайте-ка эту!» — выстрелил в голову фокусника из своего пистолета. Маг долго не мучился. На суде Аспрелла выглядел подавленным и никак не мог понять, почему фокусник не поймал его пулю. Он был оправдан.
39.
Батут был придуман эскимосами, чтобы во время охоты на китов замечать добычу как можно раньше. Для прыжков использовали натянутую шкуру моржа, которая подбрасывала на высоту почти 4-го этажа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тем не менее присутствующий в зале золотодобытчик Марко Аспрелла был восхищен трюком и со словами: «А поймайте-ка эту!» выстрелил в голову фокусника из своего пистолета. Маг долго не мучился. На суде Аспрелла выглядел подавленным и никак не мог понять, почему фокусник не поймал его пулю. Он был оправдан. 38.
Видно, сеньор Аспрелла был верующим христианином и богобоязненным рабом Божьим. Он помнил, что Иисус ходил по воде, аки посуху и воскрешал мертвых. А тут какая то сраная пулька. Но на этот раз чудо не срослось.