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Прикольные картинки с просторов инета
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АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
"В США парень умер от мастурбации. Подросток мастурбировал невероятные 56 раз без остановки, прежде чем умер от сердечного приступа. Он побил мировой рекорд и был награжден сертификатом представителем Гиннесса, который посетил его дом в Портленде".
"Бразильский городок Рубиато, который находится в штате Гоиас, потрясла трагедия. Шестнадцатилетний мальчуган погиб из-за безудержной тяги к мастурбации. За ночь ему удалось довести себя до оргазма 42 раза, после чего паренек скончался. Начал свой сеанс он ровно в полночь, а на утро мать обнаружила его мертвым. Врачи полагают, что причиной смерти стало обезвоживание".