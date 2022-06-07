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Смешинки

Смешинки

Автор:
07 июня 2022 05:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   картинки   
3217
30

Прикольные картинки с просторов инета

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Метки: Мемы   Юмор   картинки   
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14  комментариев
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11k
Kostick 3 часа назад
гм, винни - милн, карлсон - линдгрен, буратино - коллоди. так что кто тут понаехал, вопрос)
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13k
jungar 11 минут назад
Комментарий к фото
так то они тоже с запада.только те сша, а наши с европы
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1k
wwwoffka 1 Час назад
Голубь, ежели в подливе - не хужее глухаря!
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5k
ZiDAN10 Час назад
Однако, может:
"В США парень умер от мастурбации. Подросток мастурбировал невероятные 56 раз без остановки, прежде чем умер от сердечного приступа. Он побил мировой рекорд и был награжден сертификатом представителем Гиннесса, который посетил его дом в Портленде".
"Бразильский городок Рубиато, который находится в штате Гоиас, потрясла трагедия. Шестнадцатилетний мальчуган погиб из-за безудержной тяги к мастурбации. За ночь ему удалось довести себя до оргазма 42 раза, после чего паренек скончался. Начал свой сеанс он ровно в полночь, а на утро мать обнаружила его мертвым. Врачи полагают, что причиной смерти стало обезвоживание".

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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это пять!

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4k
Горожанин 4 часа назад
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