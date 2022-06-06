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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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4.
Мисс Италия кладёт на канаты мисс Швеции во время международного матча по женскому боксу в Стокгольме, 1949 год
5.
Удивительная фотография 1908 года, где в одном кадре присутствует почти все утраченное в Кремле 1918-1933 годах
Церковь Константина и Елены, мемориал Александру Второму, Николаевский дворец, Вознесенский и Чудов монастырь
15.
Сбор картофеля перед зданием швейцарского парламента в Берне во время нехватки продовольствия. 1944 год
17.
Корма "Титаника" для прогулок пассажиров 3-го класса. Фото сделано во время короткой остановки в Квинстауне, Ирландия, 11 апреля 1912 года
19.
Вид на шоссе недалеко от Палермо(Сицилия, Италия) после того, как 23 мая 1992 года в результате взрыва бомбы погиб судья по борьбе с мафией Джованни Фальконе, его жена и трое полицейских
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Мужчина, привязанный немецкими солдатами за кражу к столбу на улице оккупированного города. УССР, Август 1941 год
27.
Разбитый немецкий корабль у Памятника затопленным кораблям в Севастополе. 1944г. Автор: Евгений Халдей
31.
Марш в преисподнюю. Подразделение добровольческого легиона СС «Нидерланды» (SS-Freiwilligen-Legion Nederlande) выходит на рубеж атаки в снегах под Ленинградом
Через 10 часов никого из запечатленных снимке не осталось в живых.
33.
Юрий Кнорозов, самый мрачный любитель котов и по совместительству главный расшифровщик письменности Майя, 1971 год
37.
В 1964 году советский антрополог и скульптор Михаил Герасимов выполнил реконструкцию облика Ивана Грозного по черепу из захоронения царя, вскрытого годом ранее.
Его уникальную методику восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков так и называют — метод Герасимова.
38.
Люди, сидящие на бордюре среди конфетти и бумаг после празднования окончания Второй мировой войны в Нью - Йорке 14 августа 1945 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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