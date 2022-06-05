Калейдоскоп позитива. Выпуск 139

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Мы с тобой одной крови.
9.
10.
А кран за собой закрыла?:)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
и Земля крутится и исторические факты... спираль, мать её
26.
Мой вечный голодный кот, когда я беру еду в руки.
27.
Не на того напал
28.
Как же это работает?
29.
30.
Как правильно проводить выходные. Первые 40 лет детства самые тяжелые?
31.
Она впервые видит папу без бороды.
32.
Соседи сверху в 2 часа ночи.
33.
Спокойствие против паники.
34.
Хотел по-настоящему погрузиться в игру.
35.
Впечатляющий момент.
36.
Панда банда.
37.