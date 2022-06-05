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Калейдоскоп позитива. Выпуск 139

Калейдоскоп позитива. Выпуск 139

Автор:
05 июня 2022 09:24
Метки: Юмор   видео   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.