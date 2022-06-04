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Сегодня 100 лет "Крокодилу"

Сегодня 100 лет "Крокодилу"

Автор:
04 июня 2022 19:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: актуальное   крокодил   сарказмы   юбилей   
676
23

Давайте вспомним насколько актуальны были его выпуски с нашим временем

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24.

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Метки: актуальное   крокодил   сарказмы   юбилей   
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6  комментариев
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
всё что писала газета Правда оказалось правдой.
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29k
Max Z Shtirlic 15 минут назад
Любой старый номер Крокодила и сейчас актуален процентов на 60-70! А касательно мировой политики так и на все 95!
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8k
a_komolow Полчаса назад
Хороший был журнал
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12k
gavrosh Полчаса назад
Отличный был журнал!
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85
Янка из Цесиса 53 минуты назад
А это и сейчас крайне актуально. Мало того, что Пиндосрань тратит немерянные деньги на вооружение, так ещё и нас, своих шестёрок, заставляет платить из бюджета всё больше и больше. Трындец...
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