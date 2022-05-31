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Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков

Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков

Автор:
31 мая 2022 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: пределы   расширили   самообороны   
757
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Верховный суд (ВС) России расширил пределы допустимой самообороны для граждан в случае нападения налетчиков на их дома. Об этом во вторник, 31 мая, со ссылкой на итоги пленума высшей судебной инстанции страны сообщает РИА Новости.

В постановлении пленума ВС говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом налетчик не избивает жильцов и не угрожает насилием.


К необходимой самообороне россияне, согласно решению ВС, также вправе прибегнуть при реальной угрозе — речь идет о случаях, когда преступник угрожает применить насилие, например, направляя на жертву оружие. ВС рекомендовал судам по делам о самообороне трактовать сомнения в пользу обвиняемого.


Законопроект о внесении изменений в статью 37 УК РФ, дающих право «всеми способами защищать свою жизнь, а равно жизнь родных и близких от любого посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру», в минувшем феврале в правительство и ВС направили депутаты Госдумы.


Авторы законопроекта уточнили, что посторонние проникают в жилища россиян отнюдь не только ради краж: порой такие проникновения заканчиваются убийствами, изнасилованиями или причинением тяжкого вреда здоровью хозяев. При этом по действующему законодательству россияне, защищающие себя и близких, ограничены пределами необходимой обороны, тогда как преступники не ограничены ничем.


Применение самообороны в России регулируется статьей 37 («Необходимая оборона») УК РФ. Согласно ей, если действия обороняющегося человека не соответствуют степени опасности, он подлежит уголовной ответственности.


Умышленное превышение пределов необходимой обороны наказывается по части 1 статьи 108 («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») и части 1 статьи 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ.


Максимальное наказание по ним — два года или год лишения свободы соответственно. По данным судебного департамента при ВС России, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По статье 114 УК РФ осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.


По мнению федерального судьи в отставке Сергея Пашина, предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения несет в себе определенные риски.


«"Вседозволенная" самозащита может привести к убийству "человека", который не собирался совершать преступление в чужом доме или проник туда случайно (уже смешно). Кроме того, необходимо точное определение границ жилища — будут ли к ним относиться балконы, пристройки и транспортные средства», — отметил Пашин.


В то же время, подчеркнул он, пока судебная практика по таким делам находится «не на стороне законопослушных граждан, которые дали отпор нападавшему».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: пределы   расширили   самообороны   
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19  комментариев
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88k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
Во всем мире человек, грубо нарушивший закон - становится ВНЕ ЗАКОНА
Закон перестает защищать преступника
.
У нас же жизнь и здоровье преступника Государству ВАЖНЕЕ ЖИЗНИ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ЧЕСТИ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА
Сам судья это и отмечает
.
И еще.
Пленум Верховного Суда - это хорошо.
Но постановление Пленума - это не Закон.
Пленум не помешает закрыть человека в СИЗО на 2-3 месяца.
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4k
Убийца Прохиндеев Час назад
Люди в одежде копов, ломящиеся в дом без постановлений и документов, к таким будут относиться?
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205
Lexx 3 часа назад
Грёбаный Пашин поди живёт за трёхметровым забором с личной охраной.
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35k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< который не собирался совершать преступление в чужом доме >>>

А что он там собирался делать? Как тимуровцы - води натаскать, дров наколоть?
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56k
doker 4 часа назад
Есть старинные рецепты...
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66
eutace 4 часа назад
надо ждать когда внесут изменения в УК РФ
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9k
*Сергей* 5 часов назад
Подвижки в этом деле это хорошо, но верится с трудом...
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Иван Кемеров

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