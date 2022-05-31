Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков

В постановлении пленума ВС говорится, что человек может прибегнуть к самообороне даже в том случае, если проникший в его дом налетчик не избивает жильцов и не угрожает насилием.

К необходимой самообороне россияне, согласно решению ВС, также вправе прибегнуть при реальной угрозе — речь идет о случаях, когда преступник угрожает применить насилие, например, направляя на жертву оружие. ВС рекомендовал судам по делам о самообороне трактовать сомнения в пользу обвиняемого.

Законопроект о внесении изменений в статью 37 УК РФ, дающих право «всеми способами защищать свою жизнь, а равно жизнь родных и близких от любого посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру», в минувшем феврале в правительство и ВС направили депутаты Госдумы.

Авторы законопроекта уточнили, что посторонние проникают в жилища россиян отнюдь не только ради краж: порой такие проникновения заканчиваются убийствами, изнасилованиями или причинением тяжкого вреда здоровью хозяев. При этом по действующему законодательству россияне, защищающие себя и близких, ограничены пределами необходимой обороны, тогда как преступники не ограничены ничем.

Применение самообороны в России регулируется статьей 37 («Необходимая оборона») УК РФ. Согласно ей, если действия обороняющегося человека не соответствуют степени опасности, он подлежит уголовной ответственности.

Умышленное превышение пределов необходимой обороны наказывается по части 1 статьи 108 (« Убийство , совершенное при превышении пределов необходимой обороны») и части 1 статьи 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ.

Максимальное наказание по ним — два года или год лишения свободы соответственно. По данным судебного департамента при ВС России, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По статье 114 УК РФ осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

По мнению федерального судьи в отставке Сергея Пашина, предложение дать обороняющемуся право на применение любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения несет в себе определенные риски.

«"Вседозволенная" самозащита может привести к убийству "человека", который не собирался совершать преступление в чужом доме или проник туда случайно (уже смешно). Кроме того, необходимо точное определение границ жилища — будут ли к ним относиться балконы, пристройки и транспортные средства», — отметил Пашин.

В то же время, подчеркнул он, пока судебная практика по таким делам находится «не на стороне законопослушных граждан, которые дали отпор нападавшему».