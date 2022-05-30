Красивые подводные фотографии

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Джейсон Вашингтон запечатлел необыкновенную красоту морской жизни.
Отмеченный наградами подводный фотограф и дайвер в настоящее время обосновался на Каймановых островах. На самом деле у него нет любимого предмета для своих фотографий. Джейсон фокусируется в основном на подводной и океанской фотографии и делает отличные снимки.
Приятного просмотра!
Отмеченный наградами подводный фотограф и дайвер в настоящее время обосновался на Каймановых островах. На самом деле у него нет любимого предмета для своих фотографий. Джейсон фокусируется в основном на подводной и океанской фотографии и делает отличные снимки.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Подводная съемка красиво океан фотографии
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