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Красивые подводные фотографии

Красивые подводные фотографии

Автор:
30 мая 2022 22:01
Метки: Подводная съемка   красиво   океан   фотографии   
193
15
Джейсон Вашингтон запечатлел необыкновенную красоту морской жизни.
Отмеченный наградами подводный фотограф и дайвер в настоящее время обосновался на Каймановых островах. На самом деле у него нет любимого предмета для своих фотографий. Джейсон фокусируется в основном на подводной и океанской фотографии и делает отличные снимки.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Подводная съемка   красиво   океан   фотографии   
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4  комментария
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35k
Mamin Sibiriak 6 часов назад
Один товарищ тоже со скатами плавал



а у этих рыбок ядовитые шипы

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734
Мой лучший друг 24 минуты назад
"Красивые подводные фотографии", ну хз. 5-10мин в яд.картинках и найду намного лучше, которые не вывозятся за счет женщин. Да и на многих момент или неудачный, или упущен.
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2k
DVPET 4 часа назад
У фотографа хорошо получается делать снимки подводного мира. Удачные моменты хорошо ловит
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2k
Дмитрий 6 часов назад
Особенно хорошо потрогать вот эту милую рыбку на предпоследнем фото.
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