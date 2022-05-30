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Калейдоскоп позитива. Выпуск 134

Калейдоскоп позитива. Выпуск 134

Автор:
30 мая 2022 18:15
Метки: Юмор   видео   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
1946
13
8
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Очередная небольшая подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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18  комментариев
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4k
Умница-красавица 4 часа назад
Комментарий к фото
А фотография сделана где-то у нас, заметьте. Сужу по тому, как добротно ребёнок одет - в шапке и шарфик назад повязан )
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5k
alessandrok Полчаса назад
Комментарий к фото
Котик и дерево. Все хорошо))
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5k
alessandrok 37 минут назад
Комментарий к фото
Шта???
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26k
Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Коровы с яйцами называются - быки
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1k
Antarno Час назад
Комментарий к фото
Почëм десяток?
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10k
zlopisec 2 часа назад
Комментарий к фото
По*уизмом не страдают, им наслаждаются....
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741
kehlalex 2 часа назад
Комментарий к видео
Ух ты говорящие сиськи, правда все равно ничего не понял.
Засмотрелся...
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38k
Александр 3 часа назад
Комментарий к фото
котика жалко (
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26k
Андрей Иванов 3 часа назад
Комментарий к видео
Наташа! Не надо было жрать столько волшебных слив!!
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2k
Broscan 3 часа назад
Комментарий к фото
Ночью реально кирпичей наложишь,если с фонариком бушь идти
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26k
Андрей Иванов 3 часа назад
Комментарий к gif
Жрать не дал - опоздал на работу
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2k
Broscan 3 часа назад
Комментарий к видео
Зря они его так принимают


Потом начнется,кусание хвостов,откусывание ушей и дай в глазках поковыряться
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2k
Broscan 3 часа назад
Комментарий к фото
Радуйся!

Доживёшь со своим котиком до ядерной войны
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63k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Хуцпа это.
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23k
Юрий 5 часов назад
Комментарий к фото
Крики заглушают? Чтобы другие пациенты не разбежались?
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2k
Андрей 5 часов назад
Комментарий к фото
И ни чего ведь не изменилось с тех пор
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