Калейдоскоп позитива. Выпуск 134

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Очередная небольшая подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.
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Рыбак растет.
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Неправильно, ты дядя Федор, время установил!
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Недооценил свою мощь.
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Припарковался.
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Было ваше, стало наше...
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Когда готовишься к лету.
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Свитерок для любимой лягушечки-игрушечки.
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Это что за новосёл?!
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Отличные шортики, а главное как сидят...
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Что она говорит?)))))
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