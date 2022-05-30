Еще больше патриотизма: имплантаты для груди цвета триколора

Интересные имплантаты предложила «Росгрудь». Это обычные протезы из силикона, однако имеют уникальную расцветку камуфляжа и триколора.

Как рассказал автор идеи, хирург из Москвы Евгений Добрейкин, возможность создать такие расцветки была и ранее, однако сейчас из-за всех обстоятельств, она стала крайне актуальна.

Мужчина рассказал изданию 360tv, что в данный момент на имплантаты с расцветкой большое количество потенциальных желающих. Правда, прежде чем запустить бизнес по созданию патриотических имплантов, нужно протестировать "товар".

Также рисунок никак не повлияет на внешний вид груди. О нем никто не узнает, если вы только сами не расскажете о нем.