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Еще больше патриотизма: имплантаты для груди цвета триколора

Еще больше патриотизма: имплантаты для груди цвета триколора

Автор:
30 мая 2022 17:42
Сообщество : Жить в России
Метки: грудь   женщины   импланты   патриот   селикон   триколор   
1098
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Носим флаг ближе к сердцу.

Интересные имплантаты предложила «Росгрудь». Это обычные протезы из силикона, однако имеют уникальную расцветку камуфляжа и триколора.

Как рассказал автор идеи, хирург из Москвы Евгений Добрейкин, возможность создать такие расцветки была и ранее, однако сейчас из-за всех обстоятельств, она стала крайне актуальна.

Мужчина рассказал изданию 360tv, что в данный момент на имплантаты с расцветкой большое количество потенциальных желающих. Правда, прежде чем запустить бизнес по созданию патриотических имплантов, нужно протестировать "товар".

Также рисунок никак не повлияет на внешний вид груди. О нем никто не узнает, если вы только сами не расскажете о нем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: грудь   женщины   импланты   патриот   селикон   триколор   
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7  комментариев
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23k
ПаганецЪ Час назад
Пиндосы труселя из флага шьют, у нас сиськи делают. Что дальше? Презеры в "патриотической" расцветке?
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Теперь придется вскрывать, а то вдруг сиськи не патриотичные. Незяяяяя...
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4k
Антон Антонов 10 минут назад
...типа-дайте я ваши флаги помну
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−9
KENT 23 минуты назад
Дегенераты!
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7k
Фobosgrunt 49 минут назад
Лучше бы светодиоды туда засандалили, чтобы все светилось и переливалась. Можно было бы с телефона задавать разные режимы.
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5k
Shtoppi Час назад
Раньше были просто покупные сиськи, теперь это уже покупные патриотические сиськи. И главное то, что без вскрытия никто такой патриотизм не оценит.
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