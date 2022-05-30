Еще больше патриотизма: имплантаты для груди цвета триколора

Носим флаг ближе к сердцу.
Интересные имплантаты предложила «Росгрудь». Это обычные протезы из силикона, однако имеют уникальную расцветку камуфляжа и триколора.
Как рассказал автор идеи, хирург из Москвы Евгений Добрейкин, возможность создать такие расцветки была и ранее, однако сейчас из-за всех обстоятельств, она стала крайне актуальна.
Мужчина рассказал изданию 360tv, что в данный момент на имплантаты с расцветкой большое количество потенциальных желающих. Правда, прежде чем запустить бизнес по созданию патриотических имплантов, нужно протестировать "товар".
Также рисунок никак не повлияет на внешний вид груди. О нем никто не узнает, если вы только сами не расскажете о нем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Типа "Алиса, влючи вечеринку", а грудь тебе и отвечает, "сейчас сделаю"
И такая музыка ещё... из обеих сисек, а сабвуфер сами знаете откуда.
И управление блютузом :)