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"Что за обряд?": игроки сборной Швейцарии перед выходом на лёд изобразили соитие

"Что за обряд?": игроки сборной Швейцарии перед выходом на лёд изобразили соитие

Автор:
27 мая 2022 10:04
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Юмор   интересное   обряд   прикол   проигрыш   фото   хоккей   
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Судя по всему, игрокам швейцарской сборное не хватает удачи и они решили призвать её очень необычным путём. Даже несмотря на такие старания, удача повернулась к ним пятой точкой.

Перед выходом на лёд на Чемпионате мира по хоккею игроки сборной Швейцарии изобразили секс. Нападающий Марко Миранда и защитник Андреа Глаузер прямо перед камерами совершили очень спорные действия.

Вот только обряд не помог. Швейцарская команда проиграла игру сборной США (0:3) и завершила выступления на чемпионате мира на стадии четвертьфинала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   Юмор   интересное   обряд   прикол   проигрыш   фото   хоккей   
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13  комментариев
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9k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо швейцарский сыр тоже дырявый неспроста!
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85k
Феофан 7 минут назад
Перевод:
Один глухонемой игрок - другому: Сейчас начнется игра и нас вые_бут.
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3k
Frank Borman 11 минут назад
Это же гейропейцы. Показывают, как они будут трахать друг друга в задницу, в случае победы.
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1k
Sergius SPb 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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68k
Доктор Джонс 47 минут назад
Викинги уже не те...
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52k
zloykoyot Час назад
Нихера вы не поняли, это они друг друга с толкача заводят.
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9k
Ivan Час назад
"Что за обряд?": игроки сборной Швейцарии перед выходом на лёд изобразили соитиеПосмотреть
"Что за обряд?": игроки сборной Швейцарии перед выходом на лёд изобразили соитие
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16k
Alex ASK Час назад
Передал обезьянью оспу партнёру
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22k
Дмитрий Час назад
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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Пи.арасы, сэр!
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