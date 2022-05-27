"Что за обряд?": игроки сборной Швейцарии перед выходом на лёд изобразили соитие

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Судя по всему, игрокам швейцарской сборное не хватает удачи и они решили призвать её очень необычным путём. Даже несмотря на такие старания, удача повернулась к ним пятой точкой.
Перед выходом на лёд на Чемпионате мира по хоккею игроки сборной Швейцарии изобразили секс. Нападающий Марко Миранда и защитник Андреа Глаузер прямо перед камерами совершили очень спорные действия.
Вот только обряд не помог. Швейцарская команда проиграла игру сборной США (0:3) и завершила выступления на чемпионате мира на стадии четвертьфинала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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