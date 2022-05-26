Когда ставится запятая?

Запятая всегда ставится перед союзами А, НО, ЗАТО, ДА (=НО):

Я пришел, а она ушла.

Обезоружен, но не сдался.

Слаб здоровьем, зато силен умом.

Мал, да удал.

Запятой разделяются однородные члены предложения:

а) без союзов:

Во сне он говорил, кричал, смеялся.

Снег покрыл здания, деревья, машины.

б) с союзами:

Во сне он и говорил, и кричал, и смеялся. (Перед первым однородным членом запятая не ставится).

Снег покрыл крыши и деревья, машины и дороги (запятая ставится между парами).

Однородные определения (прилагательные, причастия) не надо путать с неоднородными, последние запятой не разделяются.

В небе были белые круглые облака.

Между неоднородными определениями нельзя поставить союз И.

В небе были белые и круглые облака.

(Плохо, непонятно, как будто в небе было два сорта облаков).

Запятой разделяются два или несколько простых предложений в одном сложном:

а) бессоюзном:

Светило солнышко, она смеялась, у меня радостно стучало сердце.

Здесь три предложения: Светило солнышко. Она смеялась. У меня радостно стучало сердце.

б) союзном сложносочиненном:

Я подарил ей розы, и она очень обрадовалась.

Здесь два простых предложения, связанных союзом И: Я подарил ей розы. Она очень обрадовалась.

Чтобы не ошибиться в постановке знаков препинания, всегда старайтесь сложное предложение представить в виде простых.

Запятая не ставится, если у предложений есть общий член или общее придаточное предложение.

К утру ветер утих и стало тише.

К утру ветер утих.

К утру стало тише.

К утру — общий член.

Когда мы проснулись, лаял пес и пели птицы.

Когда мы проснулись, лаял пес.

Когда мы проснулись, пели птицы.

Когда мы проснулись — общее придаточное предложение.

Запятой разделяются в сложноподчиненном предложении главное и придаточное. Придаточное присоединяется к главному:

а) подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, так как, потому что, чем тем…):

Я подумал, что она уже не придет.

Он вернулся, так как забыл шарф.

Чтобы много подтягиваться, надо регулярно заниматься.

Чем больше я ее узнаю, тем она мне больше нравится.

б) союзными словами (кто, который, чей, сколько, где, когда, зачем…), (в отличие от союзов союзные слова являются членами придаточных предложений):

Когда шел снег, мы сидели дома.

×

×

Трость, которую он держал в руках, была очень изящна.

Тот, кто знал его, больше не появится.

Место, где мы припарковались, оказалось платным.

Если придаточное находится внутри главного, то выделяется запятыми с обеих сторон.

Если придаточное присоединяется к главному составным союзом (потому что, оттого что, благодаря тому что, для того чтобы, в то время как и др.), то запятая ставится в зависимости от смысла и интонации (перед всем союзом или последней его частью).

Для того, чтобы быть стройной, нужна диета.

Она «сидела» на диете, для того чтобы быть стройной.

В сложноподчиненном предложении, где несколько однородных придаточных, запятые ставятся так же, как в случае с однородными членами предложений.

Когда метель утихла и когда вышло солнце, мы продолжили путь.

Трудно работать там, где бардак, где глупый руководитель.

Запятой выделяются причастные обороты и прилагательные с зависимыми словами:

а) когда они стоят после определяемого слова:

Дождь, начавшийся еще ночью, продолжался.

Марина, бледная от испуга, остановилась посреди комнаты.

б) когда они относятся к личному местоимению и стоят перед или после него:

Смущенная комплиментами, она покраснела.

Витя, запутавшийся окончательно, замолчал.

Надежный и ответственный, он не мог нас бросить.

Мы, смелые и отчаянные, ринулись вперед.

в) когда они имеют добавочное значение, указывая причину, время и т..п.:

Измученная ожиданием, спутница моя тут же уснула.

Красный от гнева, он ударил кулаком об стену.

Иногда запятой выделяются не только причастные обороты и прилагательные с зависимыми слова, но и одиночные причастия и прилагательные.

Бойцы, израненные, смотрели на все молча.

Глупый, он все делал не так.

Запятой выделяются все обращения независимо от места в предложении:

Здравствуй, дорогой друг!

Друг мой, привет!

Что же вы, товарищи, приуныли?

Слушай, Саш, пойдем в столовую.

Люблю тебя, земля родная!

За что ты, судьба, меня так наградила?

Запятой выделяются слова-предложения Да, Нет и междометия:

Да, она поступила ужасно.

Нет, никуда не поеду.

Увы, ничего у нас не получилось.

Эх, погубили вы ее.

Запятой выделяются деепричастия и деепричастные обороты:

Проснувшись, я услышал голоса во дворе.

Она смотрела в небо, любуясь облаками.

Если деепричастный оборот превратился в устойчивое выражение, запятые не ставятся:

Бежал сломя голову.

Работал спустя рукава (засучив рукава).

Сказал положа руку на сердце.

Не выделяются запятыми и деепричастия, которые перешли в наречия (шутя, лежа, молча, нехотя, не спеша, стоя и т.д.)

Шел не спеша.

Поднялся нехотя.

Запятой выделяются вводные слова. Вводных слов очень много, выделим из них основные группы слов:

а) выражают уверенность или неуверенность:

конечно, разумеется, наверное, кажется, может, может быть, очевидно, вероятно, возможно, по-видимому, видно, видимо:

б) выражают чувства:

к счастью, к несчастью, к удивлению, к сожалению, к огорчению;

в) указывают на источник сообщения:

по-моему, по-твоему, говорят, на его взгляд, по мнению кого-то;

г) указывают на связь или последовательность явлений:

наоборот, напротив, следовательно, таким образом, во-первых, во-вторых, наконец, итак, впрочем, кстати, с одной стороны, с другой стороны.

Вводные предложения также выделяются запятыми.

Ваша идея, мне кажется заслуживает обсуждения. Искупаться, я думаю, стоит. На пляже, ты говоришь, вы и познакомились?

Иногда вводные предложения могут выделяться тире или скобками.

Однажды вы — я помню — уже так говорили.

Певица (имени ее не припомню) пела красиво.

Вводные слова нужно отличать от членов предложения.

Может быть, вам лучше уйти? (вводное слово)

Это может быть очень перспективным (член предложения).

Чтобы не ошибиться: вводное слово легко опустить, смысл не изменится, потеряется только окраска предложения; член предложения опустить нельзя.

Кстати, хочу тебя спросить.

Вы появились кстати (т.е. вовремя).

Запятой выделяются сравнительные обороты, которые присоединяются союзами: как, словно, точно, будто, как будто, что, нежели и др.;

Он говорил очень учтиво, как настоящий джентльмен.

Словно синяя лента, выглядит с высоты река.

Они обнялись, точно не было между ними разногласий.

Он не отвечал, как будто его это не касалось.

Слон тяжелее, нежели бык.

Сравнительные обороты (обычно с союзом как) не выделяются запятой, если они превратились в устойчивые сочетания, например:

боится как огня, сидел как жених, покраснел как рак, ободрал как липку и др.

Не выделяются и такие обороты как можно и как нельзя, например:

Сидел как нельзя лучше.

Запятой выделяются уточняющие слова и обороты:

а) уточняют место, время:

В небе, на востоке, сияла звезда.

Утром, после завтрака, они пошли гулять.

б) выступают в роли определений:

Высокая, до самого неба, башня.

в) образуют обороты со словами кроме, за исключением, помимо, включая, наряду с, вместо.

В гостинице все, кроме дежурной, спали.

За исключением брата, все сели за стол.

Наряду с моим предложением, последовало другое.

г) образуют обороты со словами по имени, родом, по фамилии, по кличке.

Управляющий, родом из Нижнего, был балагур.

Доберман, по кличке Дарк, громко залаял.

д) уточнения со словами то есть, именно, или (не путайте с союзом или), иначе говоря:

Наши, то есть однокурсники, пришли первыми.

Она, именно Маша, знала суть предмета.

Наша амуниция, или снаряжение, никуда не годилась.

Наша амуниция, иначе говоря снаряжение, никуда не годилась.