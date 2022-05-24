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Удивительные рентгеновские снимки, способные шокировать врачей

Удивительные рентгеновские снимки, способные шокировать врачей

Автор:
24 мая 2022 23:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи внутри людей   врачи   под рентгеном   рентгеновские снимки   странные фото   фотографии   
5272
12

Иногда, кажется, что врачей трудно удивить, ведь за всё время существования этой профессии они повидали немало. Однако стоит взглянуть на рентгеновские снимки и выяснится, что удивляться ещё есть чему.

Именно о подобных снимках и пойдёт речь.

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Источник:

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Метки: вещи внутри людей   врачи   под рентгеном   рентгеновские снимки   странные фото   фотографии   
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17  комментариев
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120k
arek14 8 часов назад
Так выглядит человеческая рука под микроскопом.
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14k
Broser Полчаса назад
С гранатой брехня. Посмотрите как выглядит на остальных фото позвоночник, граната должна выглядеть белым пятном, а не с рисунком борозд на ней.
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76
CBOJIA4 честно Час назад
Про гранату, на пиз..ёж похоже
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−54
ЛУЖОНЫЙ КОНЕЦ 2 часа назад
ДОЛГО ДУМАЛ КАКОЙ ТЕРМИН НАИБОЛЕЕ ОТРАЖАЕТ ПУТЛЕРОВСКУЮ РАШКУ И ОБЩЕСТВО ВЦЕЛОМ .

ИМЯ ВАМ ГМО !
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3k
Voland 3 часа назад
Ты - не ты, когда голоден

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363
elenika7812281 3 часа назад
Бога ради,это что же за пасть у человека должна быть,чтобы целиком просунуть туда гранату?...
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8k
Dabus 5 часов назад
Венчик ... взболтать, но не взмешивать ...
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17k
Пумба 6 часов назад
Я вас умоляю! Такой херней врачей шокировать невозможно, всё это им показывали ещё на первом курсе меда!
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363
elenika7812281 Пумба 3 часа назад
При всём уважении, ножницы в брюшной полости далеко не херня!! Тому,у кого оставили, особенно!!...(((
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11k
Denissg 6 часов назад
Граната - это метафора. Она символизирует пламенное сердце, готовое вырваться наружу облаком огня и осколков, жертвуя собой на благо людям. Этакий Данко.
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31
Vladimir 7 часов назад
Кухонный венчик оставил много вопросов.
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42
Александр Иванов 7 часов назад
Некоторые снимки смотришь, и только один вопрос: КАК? Зачем - уже ладно, особенно про венчик, снаряд, База Лайтера и т.п. Тут уж каждый извращенец по-своему!!))
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363
elenika7812281 Александр Иванов 3 часа назад
Мне кажется,это всё таки не снаряд,а просто большой вибратор. Какой бы человек не был идиот, запихивать себе...гм...в дупу потенциальную смерть он не стал бы?...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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