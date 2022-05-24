Удивительные рентгеновские снимки, способные шокировать врачей

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Иногда, кажется, что врачей трудно удивить, ведь за всё время существования этой профессии они повидали немало. Однако стоит взглянуть на рентгеновские снимки и выяснится, что удивляться ещё есть чему.
Именно о подобных снимках и пойдёт речь.
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52-летняя Маргарет Даалман просто захотела поесть серебра, поэтому навернула 78 ложек и вилок.
Базз Лайтер из "Истории игрушек" мечтал оказаться в космосе, но, к сожалению, попал не в то место.
Прежде чем глотать гранату, террористу стоило узнать, что она не сможет взорваться внутри него.
И снова о ножницах. Это человек пытался использовать их как зубочистку. Вышло, как видите, неудачно.
Обычно лампочки, ради интереса, засовывают в рот. Здесь же интерес, видимо, выдался другим.
Видимо, человек уж слишком сильно любил эту касету. Об исполнителе остаётся только догадываться...
Источник:
АНТИФИШКИ
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