"На колено!": учитель из Питера заставила школьника извиняться за хамство

Ученик оказался недовольным оценкой и на эмоциях оскорбил педагога. Та захотела выслушать извинения, однако приказала опуститься школьнику на колено.
В соцсетях распространяется видеозапись "душевного разговора" педагога с классом. После конфликта преподаватель сообщает ученикам о том, что видит их в последний раз. Школьники-подростки настолько обидели педагога, что та решила не приходить к ним на последний звонок и не иметь с ними больше никаких дел.
Один из тинейджеров пытается извиниться, но учитель приказывает ему встать на колено. После сообщает ребенку, что готова подать на него и его родителей за оскорбления в суд. Но, возможно, этого не сделает.
Деточки действительно порой переходят все границы. Особенно в последнее время, когда все из них знают о своих правах и совершенно забывают об обязанностях. К сожалению, это видео, снятое кем-то из учеников, может сыграть злую шутку с оскорбленным педагогом, а вот ученики, как это часто бывает, выйдут сухими из воды.
Впрочем, финал истории пока не известен. Возможно, всё закончится без кровопролития, увольнения и суда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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учителя: а что так можно было??
Учитель молодец!
Тезис, что педагоги бесправны перед учениками - в корне неверный. Прав у педагогов достаточно.
Но проблема в том, что педагоги этими правами не пользуются. Одни по незнанию, скажем так - по причине своего непрофессионализма в этом вопросе.
Однако главная беда в другом - система выстроена так, что педагогическое начальство всеми силами не даёт возможности педагогам запускать законные механизмы защиты своих прав.
Причина этому палочная система - нежелание портить отчётность, нежелание администраций публичных скандалов и коррупция, где конкретные начальники повязаны с родителями связями. Кроме того, запуск процедурного механизма защиты и воздействия на ученика и его родителей - это работа администраций на экспертном уровне, подготовка строгих документов. Это серьезная работа. А кому охота работать? Никому. Лучше всё спустить на тормоза.
Итог: начальство не даёт возможности педагогам защищать свои права и воздействовать на недорослей законными мерами. Начальство в 99 % случаев в озвучивает педагогу гениальную мысль - решайте всё педагогическими методами, на то ты и педагог или увольняйся.
В образовательной системе все механизмы защиты учителя есть. Но учителя не защищёны не от учеников - они не защищёны от начальства, не защищены от системы, которая заточена не на защиту учителей и учеников (принятие действенных мер к хулигану, в том числе психолого-медицинского характера- это его защита), а на красивую отчётность и лишь бы ничего не делать.
Итог. Из ученика с отклонениями, которому всё сходит, вырастает потярянный для общества субъект и преступник. Учителя увольняются и не верят своему государству.