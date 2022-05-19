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"На колено!": учитель из Питера заставила школьника извиняться за хамство

"На колено!": учитель из Питера заставила школьника извиняться за хамство

Автор:
19 мая 2022 08:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   извинения   санкт-петербург   ученики   учителя   хамство   школа   
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Ученик оказался недовольным оценкой и на эмоциях оскорбил педагога. Та захотела выслушать извинения, однако приказала опуститься школьнику на колено.

В соцсетях распространяется видеозапись "душевного разговора" педагога с классом. После конфликта преподаватель сообщает ученикам о том, что видит их в последний раз. Школьники-подростки настолько обидели педагога, что та решила не приходить к ним на последний звонок и не иметь с ними больше никаких дел.


Один из тинейджеров пытается извиниться, но учитель приказывает ему встать на колено. После сообщает ребенку, что готова подать на него и его родителей за оскорбления в суд. Но, возможно, этого не сделает.



Деточки действительно порой переходят все границы. Особенно в последнее время, когда все из них знают о своих правах и совершенно забывают об обязанностях. К сожалению, это видео, снятое кем-то из учеников, может сыграть злую шутку с оскорбленным педагогом, а вот ученики, как это часто бывает, выйдут сухими из воды.


Впрочем, финал истории пока не известен. Возможно, всё закончится без кровопролития, увольнения и суда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   извинения   санкт-петербург   ученики   учителя   хамство   школа   
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18  комментариев
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58k
Похабыч 2 часа назад
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1k
Алексей 24 минуты назад
А ещё того,кто это снял и выложил нужно заставить извиняться, ибо нех
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29
eutace Полчаса назад
странно что парень выполнил требование
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29
eutace Полчаса назад
никто:
учителя: а что так можно было??
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1k
Moon24 54 минуты назад
До революции в школе и розги были , и карцеры . Это оправданно и нужно возродить старые методы
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9k
DumDum Час назад
Преклонение колена - знак уважения, унижением или уничижением не являющийся. В суд за то, что принудили выказать уважение учителю?
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45k
dima423 Час назад
Ну вот судя по этому видео бабка то склочная... "засужу" "на колено"... а варианта нет что он ее за дело оскорбил? и кстати любопытно в чем это оскорбление заключалось? И еще вопрос, обидел то ее кто? 1 Леша этот или весь класс был с ним солидарен, а он был выразителем общего мнения? Если 1 он, то почему она не идет на выпускной ко всему классу? Вот еще один факт который говорит не лучшим образом о ее характере)
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−124
Artukov Час назад
А где видео, что позволил себе Леша.
Учитель молодец!
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860
Tabas_co 2 часа назад
Пока педагоги будут бесправны в отношении учеников, так и будет продолжаться. Их обзывают, иногда и нападают. А все из-за того, что детишечек поставили выше учителей.
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29
eutace Горожанин 24 минуты назад
ученик оскорбил учителя. Дальше что? Действия учителя и самое главное последствия для ученика и в целом для общества и школы? Усложним задачу: ребенок из неблагополучной семьи
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Думаю, учитель , которого обидели, - завуч или даже директор. А малолетнего хама проучить бы.
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Похоже, ученичок знатно обделался, если за него еще и педагог какой-то извиняется.
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6k
Горец Ю 3 часа назад
маленькие дряни.
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