"На колено!": учитель из Питера заставила школьника извиняться за хамство

В соцсетях распространяется видеозапись "душевного разговора" педагога с классом. После конфликта преподаватель сообщает ученикам о том, что видит их в последний раз. Школьники-подростки настолько обидели педагога, что та решила не приходить к ним на последний звонок и не иметь с ними больше никаких дел.

Один из тинейджеров пытается извиниться, но учитель приказывает ему встать на колено. После сообщает ребенку, что готова подать на него и его родителей за оскорбления в суд. Но, возможно, этого не сделает.