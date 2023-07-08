Какой была Москва в 1972 году

Сегодня мы с вами перенесёмся в 1972 год: СССР 50 лет, в Мюнхене проходит Олимпиада, а на телеэкранах страны идут "Джентльмены удачи" и "Ну погоди!".

Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва!

Интересного вам просмотра!