Какой была Москва в 1972 году

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Сегодня мы с вами перенесёмся в 1972 год: СССР 50 лет, в Мюнхене проходит Олимпиада, а на телеэкранах страны идут "Джентльмены удачи" и "Ну погоди!".
Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва!
Интересного вам просмотра!
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8.
Старые дома на Спартаковской улице. Сейчас их уже на этом месте нет, а вместо них вырос бизнес-центр "Елоховский".
12.
Пляж на Ленинских горах (ныне - Воробьевы горы). Лето 1972 года было очень жарким и столбик термометра поднимался до 35 градусов.
16.
Одни из последних трамваев КМ на улицах Москвы. Фото сделано на Ленинградском проспекте неподалёку от станции метро "Динамо".
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