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Какой была Москва в 1972 году

Какой была Москва в 1972 году

Автор:
08 июля 2023 22:13
Метки: СССР   история   фото   
2191
20

Сегодня мы с вами перенесёмся в 1972 год: СССР 50 лет, в Мюнхене проходит Олимпиада, а на телеэкранах страны идут "Джентльмены удачи" и "Ну погоди!".

Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была Москва!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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1k
NAVI 13 часов назад
в памяти остался поход в соседнее село в клуб на "Джентльменов удачи" с мамой и сестрами, блин, 51 год назад, уж и страны той нет
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29k
Ваня 42 минуты назад
чисто, красиво и уютно...
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873
Кондратий Собакин 17 часов назад
Самое запоминающееся событие 1972 года - это действительно изнуряющая жара и горение торфяников на востоке области в Шатурском и Ногинском районах. Город был окутан густым смогом наподобие того, который недавно показывали в репортажах из Нью-Йорка.
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0
Анна Прилепко-Райх ( Скокова) Serg Полчаса назад
Та же петрушка))) жарким летом 72го мне было пол года)))
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