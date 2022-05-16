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Сообщество Без кота и жизнь не та 1287 постов • 432 подписчика подписаться
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Особая котическая иллюзия

Особая котическая иллюзия

Автор:
16 мая 2022 10:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   иллюзия   интересно   коты   прикол   
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Разгадать данную котическую иллюзию можно только с определённого ракурса. Посмотрев видео вы убедитесь в этом.
Два питомца "слились" в одного.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   иллюзия   интересно   коты   прикол   
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2  комментария
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Rihovich 53 минуты назад
И ведь этим пушистым жопам ещё и удобно!
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Dobriy drug

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