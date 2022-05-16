Особая котическая иллюзия

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Разгадать данную котическую иллюзию можно только с определённого ракурса. Посмотрев видео вы убедитесь в этом.
Два питомца "слились" в одного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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