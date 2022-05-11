"Поворот не туда: самые опасные дороги мира

«Дорога, дорога, осталось немного!». А ведь в мире действительно есть опаснейшие дороги, передвигаясь по которым ты будешь бояться, что это твой последний путь.
Вот, например, туннель Гаолян в Китае. Он вырублен прямо в скале, и этому есть объяснение. В одном очень труднодоступном месте в горах стало образовываться поселение. К 1972 году там уже жило 350 человек, но их просьбы к власти проложить дорогу не увенчались успехом. Тогда жители поселения взяли инструменты и сами проложили дорогу, на это у них ушло 5 лет.
А в Тайланде существует один рынок, ничем не примечательный на первый взгляд. Однако его ряды частенько можно увидеть в фильмах, ведь по центру его разделяют железнодорожные пути. Поезд со скоростью 15 км/час проходит через рынок 8 раз в день.
Одними из самых захватывающих дорог можно назвать горные трассы. Такой является боливийская дорога Юнгас, по которой человек спускается с высоты 3300 метров до 360. Ее прозвали Дорогой смерти, отчасти для привлечения туристов, но постепенно название стало оправданным, ведь, спускаясь из джунглей с влажным климатом, автомобилю приходится сталкиваться и с туманами и с облаками. При этом правительство построило нормальную и безопасную дорогу, ведь на Юнгас погибали несколько сотен человек в год. Но даже после обеспечения населения и туристов новой дорогой, большинство все равно предпочитают «Дорогу смерти», ведь это интереснее.
Но не все дороги такие захватывающие. В Австралии есть Шоссе Эйр, которое, напротив, отправляет водителей в сон из-за своей однообразности. Это самое длинное шоссе в мире протяженностью 1668 км. Вот, где бы пригодились наши российские выбоины и ямы.
В Эквадоре же есть дорога, похожая на «Дорогу смерти», только вот она железная и обладает не менее зловещим названием «Нос Дьявола» в честь одноименной скалы, на которой, собственно, и находится. Сейчас от путей осталось 12 километров функционирующей железной дороги, да и работает она в большей степени для туристов.
Видовой мост Памбан соединяет Индию от острова с таким же именем и обеспечивает между ними железнодорожное сообщение. Он неоднократно обрушался из-за сильных порывов, поэтому сейчас там стоят ограничения.
Дорогу между Пакистаном и Китаем называют Каракорумским шоссе и считают высокогорным. Строили его 20 лет, и за это время там погибло около 1000 рабочих. Там постоянно идут муссонные дожди, из-за чего образуются оползни, а зимой дорогу и вовсе закрывают из-за климата.
Дорога между материком и французским островом Нуармутье называется Пассаж дю Гуа. Дорога очень красива, но во время пролива ее накрывает 4 метра воды, и проехать по ней можно всего 2 раза в сутки.
В Новой Зеландии людям, которые стремятся пройти через каньон Скипперс, даже не дают страховку. Потому что Скипперс-роуд – это полоса самых неожиданных препятствий.
Еще одну горную дорогу можно найти в Индии. На Лех-Манальское шоссе часто нападаю оползни, метели, лавины, что неудивительно, ведь шоссе идет через самые высокие мировые перевалы.
А в Китае есть красивейшая дорога в гору Тяньмэнь, ведущая к буддистскому храму. На дороге 99 изгибов, хотя она построена по более-менее современным стандартам. Шоссе будто гирлянда на елке опоясывает китайскую гору.
Аляска – страна суровая не только для проживания, но и для движения. Шоссе имени У. Далтона тому подтверждение. Помимо того, что это трасса протяженностью 666, так асфальтированы из них только 175, а остальные километры покрыты гравием. Полиция же, прежде чем пускать на эту дорогу, убеждается, что у человека есть все необходимые для выживания принадлежности.
«Поезд в облака». Такое название получила 217-километровая железнодорожная дорога в Аргентине, которая из-за своей высоты иногда проходит через облака.
Перевал Сен-Готард известен тем, что именно через него проходил Александр Суворов а еще своей значимостью среди альпийских переходов.
В России тоже есть горная дорога, соединяющая Сочи и озеро Рица. Трасса сквозь горы Кавказа извилиста и крута, а открывающиеся виды захватывают дух и воображение.
По какой из этих дорог прокатились бы вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поработай на тему российских дорог в "никуда" с фотками и описанием.
С лёту накидаю направления типа:
Федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма »
Федера льная автомоби льная доро га Р257 «Енисе й» до Тывы.
Богучаны-Кодинск-Братск, номера не подскажу, но места живописнейшие.
Дерзайте, уважаемый, ждём импортозамещения ;)
На самом деле так себе обзор..Шоссе Карнали, Непал опаснее и страшнее многих дорог из обзора..Да вообще в Непале полно страшных дорог, когда я там был, некоторые отказывались ехать по ним, бились в истерике.. Ниже "шоссе" вдоль Кали-Гандаки
https://www.google.com/maps/@28.5727905,83.6426154,3a,75y,229.71h,65.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA=w203-h100-k-no-pi-10-ya320-ro-0-fo100!7i8704!8i4352https://www.google.com/maps/@28.5727905,83.6426154,3a,75y,229.71h,65.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA=w203-h100-k-no-pi-10-ya320-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
НЕмного видео с Karnali Highway
Я бы назвал ещё один (более стрёмный) перевал в тех же краях: Шаумянский (между Майкопом и Туапсе).