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"Поворот не туда: самые опасные дороги мира

"Поворот не туда: самые опасные дороги мира

Автор:
11 мая 2022 23:54
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   вокруг света   дороги мира   железные дороги   опасные дороги   трассы   
6838
28

«Дорога, дорога, осталось немного!». А ведь в мире действительно есть опаснейшие дороги, передвигаясь по которым ты будешь бояться, что это твой последний путь.

Вот, например, туннель Гаолян в Китае. Он вырублен прямо в скале, и этому есть объяснение. В одном очень труднодоступном месте в горах стало образовываться поселение. К 1972 году там уже жило 350 человек, но их просьбы к власти проложить дорогу не увенчались успехом. Тогда жители поселения взяли инструменты и сами проложили дорогу, на это у них ушло 5 лет.

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А в Тайланде существует один рынок, ничем не примечательный на первый взгляд. Однако его ряды частенько можно увидеть в фильмах, ведь по центру его разделяют железнодорожные пути. Поезд со скоростью 15 км/час проходит через рынок 8 раз в день.

Одними из самых захватывающих дорог можно назвать горные трассы. Такой является боливийская дорога Юнгас, по которой  человек спускается с высоты 3300 метров до 360. Ее прозвали Дорогой смерти, отчасти для привлечения туристов, но постепенно название стало оправданным, ведь, спускаясь из джунглей с влажным климатом, автомобилю приходится сталкиваться и с туманами и с облаками. При этом правительство построило нормальную и безопасную дорогу, ведь на Юнгас погибали несколько сотен человек в год. Но даже после обеспечения населения и туристов новой дорогой, большинство все равно предпочитают «Дорогу смерти», ведь это интереснее.

Но не все дороги такие захватывающие. В Австралии есть Шоссе Эйр, которое, напротив, отправляет водителей в сон из-за своей однообразности. Это самое длинное шоссе в мире протяженностью 1668 км. Вот, где бы пригодились наши российские выбоины и ямы. 

В Эквадоре же есть дорога, похожая на «Дорогу смерти», только вот она железная и обладает не менее зловещим названием «Нос Дьявола» в честь одноименной скалы, на которой, собственно, и находится. Сейчас от путей осталось 12 километров функционирующей железной дороги, да и работает она в большей степени для туристов.

Видовой мост Памбан соединяет Индию от острова с таким же именем и обеспечивает между ними железнодорожное сообщение. Он неоднократно обрушался из-за сильных порывов, поэтому сейчас там стоят ограничения.

Дорогу между Пакистаном и Китаем называют Каракорумским шоссе и считают высокогорным. Строили его 20 лет, и за это время там погибло около 1000 рабочих. Там постоянно идут муссонные дожди, из-за чего образуются оползни, а зимой дорогу и вовсе закрывают из-за климата.

Дорога между материком и французским островом Нуармутье называется Пассаж дю Гуа. Дорога очень красива, но во время пролива ее накрывает 4 метра воды, и проехать по ней можно всего 2 раза в сутки.

В Новой Зеландии людям, которые стремятся пройти через каньон Скипперс, даже не дают страховку. Потому что Скипперс-роуд – это полоса самых неожиданных препятствий.

Еще одну горную дорогу можно найти в Индии. На Лех-Манальское шоссе часто нападаю оползни, метели, лавины, что неудивительно, ведь шоссе идет через самые высокие мировые перевалы.

А в Китае есть красивейшая дорога в гору Тяньмэнь, ведущая к буддистскому храму. На дороге 99 изгибов, хотя она построена по более-менее современным стандартам. Шоссе будто гирлянда на елке опоясывает китайскую гору.

Аляска – страна суровая не только для проживания, но и для движения. Шоссе имени У. Далтона тому подтверждение. Помимо того, что это трасса протяженностью 666, так асфальтированы из них только 175, а остальные километры покрыты гравием. Полиция же, прежде чем пускать на эту дорогу, убеждается, что у человека есть все необходимые для выживания принадлежности.

«Поезд в облака». Такое название получила 217-километровая железнодорожная дорога в Аргентине, которая из-за своей высоты иногда проходит через облака.  

Перевал Сен-Готард известен тем, что именно через него проходил Александр Суворов а еще своей значимостью среди альпийских переходов.

В России тоже есть горная дорога, соединяющая Сочи и озеро Рица. Трасса сквозь горы Кавказа извилиста и крута, а открывающиеся виды захватывают дух и воображение.

По какой из этих дорог прокатились бы вы?

Источник:

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Метки: в мире   вокруг света   дороги мира   железные дороги   опасные дороги   трассы   
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14  комментариев
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723
basil pupkin 4 часа назад
Мило, конечно, но заминусую. Зачем мне инфа " про там, где я не буду никогда? (с) Бутусов.
Поработай на тему российских дорог в "никуда" с фотками и описанием.
С лёту накидаю направления типа:
Федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма »
Федера льная автомоби льная доро га Р257 «Енисе й» до Тывы.
Богучаны-Кодинск-Братск, номера не подскажу, но места живописнейшие.
Дерзайте, уважаемый, ждём импортозамещения ;)
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132
Юрий Алматы basil pupkin 3 часа назад
Никто не заставляет вас читать данную статью. Не интересно - проходим мимо. Мне было очень интересно. В крайнем случае, вам никто не мешает написать статью про российские дороги.
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182
Жирный бот Полчаса назад
Дорога соединяющая Сочи и озеро Рица - это сильно)
На самом деле так себе обзор..Шоссе Карнали, Непал опаснее и страшнее многих дорог из обзора..Да вообще в Непале полно страшных дорог, когда я там был, некоторые отказывались ехать по ним, бились в истерике.. Ниже "шоссе" вдоль Кали-Гандаки
https://www.google.com/maps/@28.5727905,83.6426154,3a,75y,229.71h,65.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA=w203-h100-k-no-pi-10-ya320-ro-0-fo100!7i8704!8i4352https://www.google.com/maps/@28.5727905,83.6426154,3a,75y,229.71h,65.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPlg0onZq67BoLMjlPVBf3zEoTzl5h8bArg_lwA=w203-h100-k-no-pi-10-ya320-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
НЕмного видео с Karnali Highway

Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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6k
Troll 42 минуты назад
Кутузовский проспект в Москве еще забыли по которому обдолбанные мажоры постоянно носятся.
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1k
Paguo 50 минут назад
"В России есть...".
Я бы назвал ещё один (более стрёмный) перевал в тех же краях: Шаумянский (между Майкопом и Туапсе).
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26k
Лис 54 минуты назад
Довелось как то на Рицу на велосипеде съездить. Красиво.
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1k
Евгений 2 часа назад
Через Сент Готар ездил, красота конечно офигенная, и поворотов очень много, устаешь от них.
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1k
Мах 6 часов назад
В России немало дорог не менее опасных.

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2k
Икра ежа 6 часов назад
Автор, ты тескт вообще читал, который запостил? Лайкодрочеры хреновы...
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5k
zulluz 7 часов назад
"В России тоже есть горная дорога, соединяющая Сочи и озеро Рица." с таким же успехом можно сказать Москву и озеро Рица.. Дорога соединяет село Бзыбь Гагрского района Республика Абхазия (трасса М-27) и озеро Рица. Протяженность дороги 60 км. Опасна она только лихачам
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84
Миха 8 часов назад
по дороге где "пробок" нет!
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Антибиотик
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