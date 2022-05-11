"Поворот не туда: самые опасные дороги мира

Одними из самых захватывающих дорог можно назвать горные трассы. Такой является боливийская дорога Юнгас, по которой человек спускается с высоты 3300 метров до 360. Ее прозвали Дорогой смерти, отчасти для привлечения туристов, но постепенно название стало оправданным, ведь, спускаясь из джунглей с влажным климатом, автомобилю приходится сталкиваться и с туманами и с облаками. При этом правительство построило нормальную и безопасную дорогу, ведь на Юнгас погибали несколько сотен человек в год. Но даже после обеспечения населения и туристов новой дорогой, большинство все равно предпочитают «Дорогу смерти», ведь это интереснее.