Столики или арт-объекты?

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Есть, видимо, тонкая грань между функциональностью, удобством и красотой. Жаль, что некоторые дизайнеры ставят во главу красоту. Получается, конечно, необычно... но не очень практично.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Упасть не упадёт сама, но со стола всё улетит.
Нет, согласен, допустим, что есть богатые люди с огромными площадями, которые необходимо заставить. Но обычному человеку? Смысл в чём?