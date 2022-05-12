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Столики или арт-объекты?

Столики или арт-объекты?

Автор:
12 мая 2022 13:23
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: арт-объекты   журнальные столики   интерьер   мебель   столики   столы   
5676
18
Есть, видимо, тонкая грань между функциональностью, удобством и красотой. Жаль, что некоторые дизайнеры ставят во главу красоту. Получается, конечно, необычно... но не очень практично.
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Источник:

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Метки: арт-объекты   журнальные столики   интерьер   мебель   столики   столы   
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21  комментарий
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51k
noName 3 часа назад
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Andrey Час назад
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Аж мизинчик заболел
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Sergey 2 часа назад
Блин, а ведь это реально рабочая хрень! Я так и не придумал как крышка стола может упасть.
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YuRiMi 3 часа назад
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ткань в эпоксидке постирали и на старый стол кинули сохнуть :)
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Nik Nik Vlamir 2 часа назад
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После покупки такой "дизайнерской" вещи, на пиво может не хватить финансов...
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242
Nik Nik YuRiMi 2 часа назад
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Купить могу. А зачем...? Я не настолько "современный и продвинутый", чтобы покупать такой хлам. А пиву предпочитаю виски ( сейчас, например, c удовольствием вкушаю Talisker...)
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7k
Puans-on 3 часа назад
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У меня на даче почти такой столик (столешница из плиты только :))
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7k
Завтра всё изменится! 3 часа назад
Считаю, что мебель должна быть функциональной. Нести какую-то пользу, а не чьи-то представления о "красоте".
Нет, согласен, допустим, что есть богатые люди с огромными площадями, которые необходимо заставить. Но обычному человеку? Смысл в чём?
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1k
Трям 3 часа назад


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25k
Андрей Иванов 3 часа назад
Рабочие - 7 и 12. Остальное понты. Прикольно, но неудобно
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