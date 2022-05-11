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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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5.
Американский солдат при помощи проволоки или веревки проверяет немецкий гранатомёт на наличие мины-ловушки. 1945 год.
6.
Князь В.Н. Орлов за рулём Mercedes-Kégresse № 3 во время испытаний по весенней распутице. Окрестности Царского Села. Санкт-Петербург. Российская империя. 1913 год
24.
"Просмотр эротики 5 рублей" Торговцы печатной и видео продукции на одном из стихийных рынков. Россия, 90-е.
25.
Поврежденный танк Pz. Kpfw. IV 11-й танковой дивизии, брошенный в районе Бад-Кёцтинга
Поврежденный и разукомплектованный танк Pz. Kpfw. IV 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-Division), брошенный в районе Бад-Кёцтинга (Bad Kötzting). В этом районе дивизия прекратила свое существование, при этом порядка 16 000 немецких солдат попали в плен.
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В 1960-х годах одна авиакомпания решила разрушить стереотипы о внешнем виде стюардесс и пригласила модельера Эмилио Пуччи для создания их нового образа
Для костюмов стюардесс Пуччи использовал тему космоса, а чтобы их причёски не портились от ветра и непогоды во время перехода между зданием аэропорта и самолетом, он придумал прозрачный пластиковый шлем под названием «Космический пузырь».
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АНТИФИШКИ
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1930 г. предвоенная Россия? Что за бред? Или перевод забугорный так лёг? А девчонки 1989 в купальниках, это послевоенная Россия типа?
Да и фермер 30 годов, явно не по теме.
Это фронтмен кантри-группы "Усть-Зажопинские реднеки".