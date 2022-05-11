FISHKINET
Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера "Поворот не туда: самые опасные дороги мира "Поворот не туда: самые опасные дороги мира Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём Художница нарисовала персонажей видеоигр с их инвентарём Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого этажа Мужчина спас трёхлетнюю малышку, которая падала с балкона восьмого... Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома вечером: ТОП-запретов от нового президента Туркменистана Женщинам нельзя ездить на переднем сиденье авто и выходить из дома... 40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти 40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта Майские демотиваторы Майские демотиваторы «Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке «Мы приехали поддержать ребят»: Григорий Лепс даёт концерт в Донецке Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью Падение Rutube: пиар-ход или провал? Падение Rutube: пиар-ход или провал? 15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои 15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не... «Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил наглого коллегу «Не хотел, но очень достали», — принципиальный таксист проучил... Дети пытаются узнать, кто из них любимый ученик преподавателя Дети пытаются узнать, кто из них любимый ученик преподавателя Неожиданное завершение поединка Неожиданное завершение поединка
Ретро фотографии

Ретро фотографии

Автор:
11 мая 2022 22:30
Метки: история   ретро   фото   
1701
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
723
basil pupkin 3 часа назад
Много интересного, но
1930 г. предвоенная Россия? Что за бред? Или перевод забугорный так лёг? А девчонки 1989 в купальниках, это послевоенная Россия типа?
Да и фермер 30 годов, явно не по теме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Игорь Полчаса назад
"Гонки на грузовых автомобилях, начало 1980-х" скорее конец 1960-х - середина 1970-х (если не раньше). К началу 1980-х такие машины, не то чтобы исчезли, но попадались достаточно редко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
booz223 2 часа назад
2001-й год ретро??? Ахренеть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 7 часов назад
11. Деревенский свадебный "диск-жокей"...1970-е годы...

Это фронтмен кантри-группы "Усть-Зажопинские реднеки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев 10 часов назад
Отец от деда рассказывал. Когда за сутки до введения войск ФРГ в Чехословакию вошли советские войска, то они старались просто быть и не особенно воевать с чехами, не отвечали даже на их огонь. Вошедшие военные группы ГДР на огонь чехов отвечали залпом в с е г д а.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Убийца Прохиндеев 10 часов назад
А когда американские драгуны ловили такую снайпершу, они употребляли ее во все дырки, по старой доброй традиции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4236340



Другие посты автора
Популярное
История мести: ветеран войны нашёл и убил предателя через 30 лет
История мести: ветеран войны нашёл и убил предателя через 30 лет
Российского посла в Варшаве облили краской
Российского посла в Варшаве облили краской
События на Украине 11- 12 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Почему у некоторых автомобилей бензобак справа, а у некоторых слева: давайте разберёмся
Почему у некоторых автомобилей бензобак справа, а у некоторых слева: давайте разберёмся
"Яйца у них не выросли": Дмитрий Губерниев вступился за Этери Тутберидзе, которую затравили в США
"Яйца у них не выросли": Дмитрий Губерниев вступился за Этери Тутберидзе, которую...
Знаток "Что? Где? Когда?" объявлен в розыск
Знаток "Что? Где? Когда?" объявлен в розыск
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный мужчина

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#картинки#мир#знаменитости#Жизнь#США#фильм#бомжи
#фото#подборка#животные#кино#Украина#Приколы#Россия#собака#Германия#Еда
#прикол#в мире#история#факты#Ватермарк#фотографии#интересное#работа#автомобили#забавно
Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Софья Жукова: серийная убийца и каннибал Софья Жукова: серийная убийца и каннибал Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах ДТП более чем вековой давности: какими они были? ДТП более чем вековой давности: какими они были? Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

На что жалуетесь?

Вернуться