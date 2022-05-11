«У тебя в руках винтовка, а на плечах голова»: как снимали культовый фильм «Иди и смотри»

Фильм, обличающий сущность Второй мировой войны, вышел в большой прокат в 1985 году. В советском обществе картина вызвала резонанс, ведь «Иди и смотри» стал первым и самым громким проектом, в котором, обходя романтизацию, была показана вся античеловеческая и поганая сущность произошедшего ужаса.
Сегодня рассказ о том, как создавался культовый и очень полезный фильм «Иди и смотри».
Начало
Корень
Климов Элем Германович – советский режиссёр, который, будучи ребёнком, пережил Великую Отечественную Войну. Подобный опыт откладывает неизгладимый отпечаток на мироощущении и характере любого человека.
В 70-х годах Климов познакомился с книжным произведением «Я из огненной деревни…», в котором подробно описывались зверства, совершённые национал-социалистическими захватчиками в оккупированной Белоруссии 1941-44 г.г.. В сборник вошли истории людей, которые в годы страшной войны лично столкнулись с жестокостью нацистов.
Значительная часть произведения была посвящена событиям, развернувшимся в деревне Хатынь 22 марта 1943 года. Тогда захватчики, мстя за убийство нескольких немецкий солдат, заживо сожгли сто сорок девять жителей деревни в запертом сарае. Нацисты считали, что жители Хатыни оказывали помощь белорусским партизанам, которые совершали нападения на немецкие колонны.
Авторами книги выступили Алесь Михайлович Адамович, Владимир Андреевич Колесник и Иван Антонович Брыль. Работа над «Огненной деревней» велась несколько лет: с 70-го по 73-й г.г. авторы посетили более 100 белорусских деревень, лично опрашивая свидетелей тех страшных событий, а с 73-го по 75-й г.г. писатели структурировали и переносили полученную информацию «на листок».
Элем Германович, ознакомившись с «Я из огненной деревни…», твёрдо решил снять кино о войне. Кино, в котором расскажет историю белорусского геноцида и поделится личными трагичными воспоминаниями из детства.
Сценарий
Для работы над сценарием «Иди и смотри» Элем Климов пригласил одного из авторов «Огненной деревни» Алеся Михайловича Адамовича.
Интересный факт из жизни Алеся Адамовича. Алесь Михайлович Адамович родился осенью 1927 года в Беларуси. В 1941 году, когда началась война, будущему сценаристу и писателю было 13 лет. С 1942 по 1944 г.г. парень состоял в белорусском партизанском движении, выполняя функции связиста и рядового ополченца.
Важно отметить, что «Иди и смотри» вдохновлён не только книгой «Я из огненной деревни» и личным опытом режиссёра, но и другими произведениями, связанными со зверствами нацистских захватчиков. Перед запуском проекта Климов читал «Хатынскую повесть», роман «Партизаны» и повесть «Каратели».
Собрав всю необходимую информацию, Климов и Адамович приступили к написанию сценария.
Палки в колёса
Работая над сценарием, Климов параллельно путешествовал по белорусским деревням, которые затронул ужас геноцида. Режиссёр общался с живыми свидетелями зверств и искал подходящую натуру для съёмок.
Интересно, что в изучении страны Климову помогал Пётр Миронович Машеров – на тот момент Первый секретарь Компартии Белоруссии.
Машерову была до боли знакома сюжетная суть предстоящего фильма, ведь в годы войны будущий Первый секретарь был участником белорусского партизанского движения. Дополнительным отягчающим фактом его биографии являлось то, что во время оккупации Белоруссии нацисты убили его мать. Пётр Машеров очень хотел, чтобы «Иди и смотри» был снят и вышел в большой советский прокат.
К сожалению, в 1980 году Машеров погиб в автомобильной катастрофе. Режиссёр Климов лишился серьёзной поддержки.
Узнав о том, что Климов потерял влиятельного союзника, члены Госкино принялись вставлять создателям палки в колёса.
Дело в том, что комитетчикам не нравился целый ряд сюжетных моментов, которые фигурировали в сценарии. К примеру, эпизод, в котором нацисты заживо сжигают жителей деревни в запертой церкви. В Госкино считали, что этот момент дискредитирует образ советского партизанского движения, ведь в «хорошем и патриотичном фильме» партизаны как волшебники должны были появиться из леса и спасти всех заложников из огненного плена. Реальная история их не интересовала.
Госкиношникам удалось наскрести более 10 правок, которые создатели должны были внести в свой фильм, дабы получить разрешение на съёмки. Климов и Адамович отказались менять сценарий, справедливо считая, что это убьёт всю идею картины.
Была назначена комиссия, на которой должна была решиться судьба фильма. Результат был ожидаем: Элем Климов и Алесь Адамович отказались от унизительных правок, и в Госкино с удовольствием закрыли «антисоветский» «Иди и смотри».
Возобновление проекта
Для Элема Климова «Иди и смотри» был больше, чем просто фильм. Поездки по Белоруссии и долгие месяцы работы над сценарием окончательно привязали Климова к проекту – режиссёр отказался мириться с решением Госкино.
Проблемам с «Иди и смотри» предшествовала личная трагедия, произошедшая в жизни Элема Климова. Летом 1979 года в автомобильной катастрофе погибла жена режиссёра Лариса Ефимовна Шепитько. Желая заглушить душевную боль и рассказать миру о том, каким человеком была его жена, Климов решил снять документальный фильм о жизни и творческом пути Ларисы Ефимовны.
Лариса Шепитько была режиссёром. За свою карьеру она сняла несколько сильных антивоенных картин: «Крылья» (1966), «Восхождение» (1976).
Документальный фильм вышел в 1980 году и получил название «Лариса».
Несколько лет Элем Германович околачивал пороги комитетчиков, которые могли повлиять на перезапуск проекта. Ближе к середине 80-х, когда обстановка в стране стала менее «ершистой», Климову удалось получить разрешение на съёмки.
Но всё было не так просто. По первоначальной задумке фильм должен был называться «Убейте Гитлера», но такое название не устраивало Госкино. После долгих споров и заседаний Климов решил, что будет проще поменять название и запустить фильм в разработку. Этот момент стал единственной уступкой со стороны Элема Германовича Климова. Картина получила название «Иди и смотри» (отсылает к откровениям Святого Апостола Иоана Богослова (Библия, Новый Завет, Апокалипсис)).
Получив разрешение на съёмки, Элем Германович приступил к формированию актёрского состава и съёмочной команды. К моменту перезапуска сценарий «Иди и смотри» был полностью написан.
Об актёрах
Флёра
На роль мальчика, которому предстояло встретиться лицом к лицу с ужасами войны, Элем Климов хотел найти непрофессионального актёра, который, не пользуясь актёрскими техниками и приёмами, смог бы максимально правдоподобно погрузиться в образ убитого горем парня.
Как мы знаем, роль Флёры получил четырнадцатилетний Алексей Кравченко. Парень попал в кино случайно - на пробы позвал школьный товарищ, а Алексей согласился сходить за компанию.
Придя на «Мосфильм», Кравченко получил номерной знак на грудь и стал дожидаться своего часа. Когда подошла очередь Алексея, парня завели за ширму и дали прямое задание: «У тебя умерла мама. Твоя реакция.», на что юноша, сам от себя не ожидая, зарыдал во весь голос. Ходили слухи, что некоторые члены комиссии, наблюдая за игрой Кравченко, едва сдерживали слёзы.
Первый кастинг прошёл успешно, но впереди было ещё одно испытание. Элем Климов пригласил Алексея на просмотр документальной хроники. В фильме демонстрировались кадры с замученными в концентрационных лагерях людьми. После просмотра Элем Германович предложил парню чай с пирожным, от которого тот отказался. Кравченко был поражён увиденным и не мог думать ни о чём, кроме зверств, показанных на экране.
Это был своеобразный тест, с помощью которого режиссёр хотел узнать, способен ли кандидат на роль искренне сопереживать и прочувствовать человеческую боль, или после просмотра хроники он беззаботно будет есть десерт и легко беседовать на отстранённые темы.
Алексей Кравченко был утверждён на роль Флёры.
Готовясь к съёмкам, Кравченко сел на диету. Парень несколько месяцев буквально отказывался от еды, ограничиваясь лишь несколькими небольшими приёмами пищи в день. Кроме диеты парень постигал азы белорусского языка и изучал документальную хронику военного геноцида в Белоруссии.
Так началась актёрская карьера Алексея Кравченко.
Глаша
Роль Глаши досталась Ольге Мироновой, которая на момент кастинга и съёмок была студенткой художественного училища.
«Иди и смотри» стал её первым и последним фильмом. После съёмок Ольга приняла решение не связывать свою жизнь с актёрской карьерой.
Актёры эпизодов и массовки
Основная часть съёмок фильма «Иди и смотри» проходила в белорусской деревне Каменке.
В съёмках массовых сцен принимали участие жители Каменки и других близлежащих населённых пунктов (массовка в сцене поджога церкви / массовка в сцене на болоте). Важно то, что многие люди, снимавшиеся в массовке, в реальной жизни пережили ужасы нацисткой оккупации. Этот факт создавал особую атмосферу на площадке.
Роль заживо сожжённого старосты исполнил деревенский житель, не имевший опыта работы в кино. Предсмертный монолог его героя был записан с одного дубля. Позже, в одном из интервью, Элем Климов с уважением и неподдельным удивлением отзывался об актёрском таланте старика.
Роль убитого партизана, чьё тело нацисты привязали к мотоциклу, исполнил другой деревенский житель.
Съёмки
Съёмки «Иди и смотри» проходили в деревне Каменке и её окрестностях. Работы растянулись на 9 месяцев.
Режиссёр
Элем Климов, окончательно сроднившись с проектом, был единственным членом группы, который за девять месяцев работы над фильмом ни разу не покинул съёмочную площадку. Режиссёр считал, что, работая над такой сложной и искренней картиной, он обязан отдать всего себя делу и ни что не должен помешать его концентрации. Климов боялся, что любые поездки и лишние встречи убьют его трепетный настрой.
Кроме того, на время съёмочных работ произведение «Я из огненной деревни…» стало настольной книгой режиссёра. Элем Германович каждый день читал сборник своего товарища и сосценариста Алеся Адамовича. С помощью документальной литературы режиссёр на протяжении 9 месяцев поддерживал своё сознание в необходимом состоянии.
Более жестокий сценарий
В одном из интервью Элем Климов признался, что мог бы сделать сценарий «Иди и смотри» более жестоким. Изучая историю геноцида белорусского народа, Климову особенно запомнилось несколько душераздирающих моментов, которые могли найти отражение в его военном фильме.
К примеру, один из свидетелей страшных преступлений рассказал Элему Германовичу о том, как в годы белорусской оккупации пьяные немецкие солдаты, разрушая и грабя одну из деревень, начали травить собак на беззащитных детей. Солдатам вермахта казалась забавным то, как псы рвали ребят на куски.
Но Элем Климов, считая, что подобная жестокость затмит основной посыл фильма, решил не снимать подобные сцены для «Иди и смотри».
Климов и Кравченко
Напомню, что роль Флёры стала дебютной актёрской работой Алексея Кравченко. Из-за неопытности начинающего артиста Элему Климову приходилось часто останавливать съёмки, чтобы объяснять Кравченко то, как он должен отыгрывать в той или иной сцене. Позже Алексей вспоминал, что Элем Германович часто делал ему замечания, но никогда не повышал голос, стараясь быть вежливым, чутким и обходительным.
Климов боялся, что зритель может не поверить юному Лёше. Для того, чтобы придать начинающему актёру нужный настрой, Элем Германович решил прибегнуть к двум тактикам. Во-первых, «Иди и смотри» было решено снимать в хронологическом порядке. Режиссёр хотел, чтобы Кравченко полностью прошёл трудный путь своего экранного героя от юнца до изнеможденного старика, а не скакал от сцены к сцене, сбивая весь настрой. Во-вторых, на определённом этапе съёмок Элем Климов строго запретил Кравченко встречаться с матерью. Режиссёр считал, что материнская любовь убьёт «добытый» депрессивный настрой, и дух правдоподобности фильма окажется под угрозой. Из девять съёмочных месяцев Алексей Кравченко не общался с мамой полгода.
Элем Германович думал не только о правдоподобности. Режиссёр искренне переживал за психическое здоровье парня. Климову казалось, что просмотр документальной хроники и слишком правдоподобные съёмки могут сломать юного Алексея. Тогда Элем Климов решил обраться к лучшим психологам и гипнологам, чтобы врачи разработали специальную программу психологической защиты для мальчика.
Приближались съёмки первой трагичной сцены – сцены, в которой на болоте Флёра узнаёт о смерти семьи. Готовясь к эпизоду, гипнолог попытался заблокировать некоторые участки сознания парня, чтобы Кравченко, без ущербов для актёрской игры и психики, мог спокойно отработать эпизод. Но оказалось, что Алексей относится к категории людей, которые не поддаются гипнозу.
Могу согласиться с тем, что прибегать к методикам гипноза – немного странное решение. Но, скажем так, режиссёру был виднее. Он точно хотел как лучше.
Предстояла напряжённая работа. Режиссёр боялся, что Лёша не справится с эпизодом. Перед съёмкой Элем Германович дал парню финальное наставление: «Атмосфера будет на тебя давить, но ты не плач. Главное не зареветь до болотной ямы. Главное не реви, главное не реви».
Настал час съёмок. Атмосфера в кадре была очень тяжёлой. В массовке снимались жители местных деревень, многие из которых пережили страшный геноцид в реальной жизни.
Талантливый Кравченко сумел справиться с эмоциональным напором – сцена была снята с первого дубля.
Из воспоминаний Алексея: «Сниматься в эпизоде было тяжело. Когда проходил мимо стариков, которые говорили жалостливые реплики, высказывая сочувствие моему герою, я едва сдерживал слёзы. В итоге я дохожу до нужной точки в кадре, и мой герой закапывает голову в болото. Кадр был снят с первого дубля. После команды «Снято» Элем Германович радостно обнял меня. Тогда я понял, что сняли, всё получилось».
Кравченко сумел осилить психологический вес - от экспериментов с «тяжёлым» гипнозом решили отказаться.
Реквизит
В первые дни съёмок создатели использовали пиротехнические заряды, эмитирующие разрывы бомб и гранат. Но через некоторое время всем стало понятно, что ради необходимой правдоподобности нужно использовать настоящие снаряды.
С помощью боевых зарядов удалось добиться нужного эффекта, но появилась другая проблема – во время работы над подобными сценами съёмочная группа оказывалась в зоне повышенного риска. Чтобы минимизировать вероятность трагедии, каждая съёмочная локация, на которой планировали взрывать или стрелять (патроны, кстати, тоже были настоящими), оборудовалась специальными укреплениями.
К примеру, снимая эпизод, в котором поле обстреливают специальными трассирующими пулями, съёмочная группа пряталась за специальным бетонным укреплением.
Съёмки сцен с коровой
Для работы над эпизодом с угоном коровы, создатели специально купили больную бурёнку, которую собирались отдавать на забой. Члены кино-группы понимали, что во время съёмок животное может погибнуть и не стали рисковать здоровой тёлкой.
Так и произошло. Во время съёмок несколько патронов попали корове в брюхо, подкосив животное.
Для Алексея Кравченко смерть коровы стала потрясением. Чтобы отвлечь парня от плохих мыслей, Элем Климов попросил танкистов, участвовавших в съёмках картины, прокатить юного актёра на боевой машине.
Из воспоминаний Кравченко: «Мне было жалко животное. Но Элем Германович обнял меня и сказал, что корова болела, и её всё равно бы убили. Чтобы меня успокоить, Климов посадил меня в танк, на башню, где внутри офицеры держали меня за ноги, а я, высунувшись по пояс, находился на самой верхушке танка.
После по специальному полигону меня прокатили на очень хорошей скорости – мечта любого советского мальчишки. Мне это помогло. Знаете, клин клином вышибают».
Сцена расправы в деревне
Расправа в деревне – самая жуткая и сложная сцена фильма. Многие люди, участвовавшие в съёмках эпизода, были реальными свидетелями геноцида и жестоких расправ. Этот факт сильно давил Элему Климову на совесть. Режиссёру не хотелось, чтобы люди, пережившие ужас войны, вновь попадали в подобные, пускай постановочные, ситуации.
Из воспоминаний создателей: «Члены массовки, являвшиеся свидетелями военных бесчинств, искренне пугались актёров, переодетых в нацистскую форму. Некоторые даже убегали. У людей туманилось сознание, грань между бутафорией и реальностью стиралась. Жуткое зрелище».
Но, несмотря на все страхи из прошлого, члены массовки не стали отказываться от съёмок.
Снимая эпизод, в котором нацисты согнали людей в амбар, Элем Климов долгое время не мог добиться эффекта паники и истерии от массовки. Люди не могли правдоподобно отыграть испуг. Тогда кто-то из съёмочной бригады пустил слух о том, что режиссёр действительно хочет поджечь амбар (зная стремление Климова к правдоподобности, члены массовки легко поверили в байку).
Пустив слух, создатели приступили к пересъёмкам эпизода. Когда людей завели в амбар, один из актёров, играющий немца, решил для правдоподобности выстрелить в воздух из автомата (возможно, об этом его попросил режиссёр). Слух о поджоге и автоматная очередь сделали своё дело. Люди взвыли от ужаса и начали изо всех сил ломиться наружу. Дубль оказался удачным.
После съёмок «заточения» создатели вывели массовку на улицу и приступили к работе над эпизодом поджога амбара.
Работа с молодыми актёрами
По началу молодые актёры массовки безмятежно относились к съёмочному процессу. Юнцы бегали по площадке, играли и проказничали. Климову подобное положение дел не нравилось, но воспитательные беседы не помогали – дети всё равно продолжали дуреть.
Решение проблемы подсказал Алесь Адамович. Писатель и сосценарист посоветовал Климову на полную громкость включать патриотические песни военного времени, которые по умолчанию поднимают патриотический дух. Идея увенчалась успехом: музыка военных лет помогла детям настроиться на серьёзный лад и прекратить ребячиться.
Сцена, которой не было
По первоначальной задумке Климова фильм «Иди и смотри» должен был заканчиваться битвой между нацистами и партизанами.
В финальной сцене режиссёр хотел показать очень жестокий и кровавый бой, в котором что партизаны, что нацисты со звериной яростью уничтожают друг друга.
Но работы над сценой свернули из-за погодных условий: заканчивался девятый месяц работ, съёмки сильно затянулись, подступала зима, пошёл первый снег.
Позже, в одном из интервью, Элем Климов рассказал о том, что сцена боя должна была быть наполнена нечеловеческой жестокостью. В разговоре с журналистом Климов предположил, что зритель морально мог не выдержать такого финала.
Сухие факты о фильме
-Готовясь к съёмкам, Алексей Кравченко учил белорусский язык, но на этапе озвучки «Иди и смотри» создатели решили отказаться от идеи белорусскоязычного фильма. Дело в том, что Кравченко слишком смазано проговаривал некоторые реплики - этот факт мог сильно повлиять на восприятие фильма.
-Седина, которой покрылись волосы измождённого Флёры, была создана с помощью специально грима с добавлением фрагментов настоящего серебра. Интересно, что краска оказалась слишком стойкой и после съёмок «Иди и смотри» Кравченко ещё какое-то время ходил седым.
-Кадры с жутким нацистским самолётом, который переодически парил над головами героев, были сняты с помощью небольшой радиоуправляемой модельки, размах крыльев которой составлял всего два с половиной метра. Чтобы скрыть «эффект игрушки», оператор снимал модельку с помощью технологии «ускоренной съёмки».
-После широкого кино-проката «Иди и смотри», по стране начали ходить слухи о том, что исполнитель роли Флёры Алексей Кравченко сошёл с ума. Люди считали, что ребёнок не может пройти через такой съёмочный ад и остаться в своём уме. Позже Кравченко с улыбкой вспоминал эти пересуды, признаваясь в том, что после съёмок картины не испытывал никаких психологических проблем.
-«Иди и смотри» одни из самых любимых советских фильмов Стивена Спилберга. Более того, работая над фильмами «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», знаменитый режиссёр черпал часть вдохновения из советской нестареющей классики.
-«Иди и смотри» - любимая советская картина режиссёра Дэнни Бойла (снял «28 дней спустя», «На игле», «Миллионер из трущоб», «127 часов»).
Восприятие
Большая премьера фильма состоялась в октября 1985 года. За время широкого советского проката картину посмотрело около тридцати миллионов человек.
Фильм получил много отечественных наград и номинации. В 1985 году «Иди и смотри» был выдвинут на премию «Оскар» от Советского Союза, но, к сожалению, остался без заветной статуэтки.
«Иди и смотри» был тепло принят за рубежом. Авторитетные западные издания включали картину в списки лучших фильмов мирового кинематографа. В тематических военных топах фильм часто ставили на первое место.
Во время мирового и отечественного проката у зданий кинотеатров дежурили кареты скорой помощи – среди зрителей находилось много чутких и восприимчивых людей, на которых фильм оказывал слишком сильное влияние.
Судьба режиссёра
После мирового успеха фильма Элем Климов начал получать многочисленные предложения о работе за границей, но голова режиссёра была занята другими заботами.
После утомительных съёмок «Иди и смотри» Климов хотел взяться за экранизацию «Мастера и Маргариты». Но в конце 80-х годов Элема Германовича назначили председателем «Союза кинематографистов СССР». Климов не стал отказываться от поста.
Приступив к решению проблем советской киноиндустрии, Элем Германович понял, что время на съёмки кино у него больше нет. Карьера была поставлена на паузу.
В 90-х, после развала СССР, возникли проблемы с финансированием желаемых проектов - Климов не смог вернуться к режиссуре.
Элем Германович Климов скончался 26 октября 2003 года. Великому режиссёру было семьдесят лет.
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Хочется сказать лишь то, что «Иди и смотри» - это не военный, а антивоенный фильм. Стоит об этом помнить. Только боль и ужас. Только правда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Считаю нашим хакерам необходимо взять эту идею на карандаш и может быть, как-нибудь взломать телевизионные сети и принудительно запустить трансляцию этого фильма.. Подумайте, ребята :)
Хочется сказать о всей лживой сущности автора - когда в этом фильме нацист говорит, зачем они живут - чтобы не было русских. Когда автор говорит, что он якобы против войны - он прекрасно понимает, что войну разжигает. Автор - мразь и подонок.