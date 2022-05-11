«У тебя в руках винтовка, а на плечах голова»: как снимали культовый фильм «Иди и смотри»

Но работы над сценой свернули из-за погодных условий: заканчивался девятый месяц работ, съёмки сильно затянулись, подступала зима, пошёл первый снег.

Позже, в одном из интервью, Элем Климов рассказал о том, что сцена боя должна была быть наполнена нечеловеческой жестокостью. В разговоре с журналистом Климов предположил, что зритель морально мог не выдержать такого финала.

Сухие факты о фильме

-Готовясь к съёмкам, Алексей Кравченко учил белорусский язык, но на этапе озвучки «Иди и смотри» создатели решили отказаться от идеи белорусскоязычного фильма. Дело в том, что Кравченко слишком смазано проговаривал некоторые реплики - этот факт мог сильно повлиять на восприятие фильма.

-Седина, которой покрылись волосы измождённого Флёры, была создана с помощью специально грима с добавлением фрагментов настоящего серебра. Интересно, что краска оказалась слишком стойкой и после съёмок «Иди и смотри» Кравченко ещё какое-то время ходил седым.

-Кадры с жутким нацистским самолётом, который переодически парил над головами героев, были сняты с помощью небольшой радиоуправляемой модельки, размах крыльев которой составлял всего два с половиной метра. Чтобы скрыть «эффект игрушки», оператор снимал модельку с помощью технологии «ускоренной съёмки».

-После широкого кино-проката «Иди и смотри», по стране начали ходить слухи о том, что исполнитель роли Флёры Алексей Кравченко сошёл с ума. Люди считали, что ребёнок не может пройти через такой съёмочный ад и остаться в своём уме. Позже Кравченко с улыбкой вспоминал эти пересуды, признаваясь в том, что после съёмок картины не испытывал никаких психологических проблем.

-«Иди и смотри» одни из самых любимых советских фильмов Стивена Спилберга. Более того, работая над фильмами «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», знаменитый режиссёр черпал часть вдохновения из советской нестареющей классики.

-«Иди и смотри» - любимая советская картина режиссёра Дэнни Бойла (снял «28 дней спустя», «На игле», «Миллионер из трущоб», «127 часов»).

Восприятие

Большая премьера фильма состоялась в октября 1985 года. За время широкого советского проката картину посмотрело около тридцати миллионов человек.

Фильм получил много отечественных наград и номинации. В 1985 году «Иди и смотри» был выдвинут на премию «Оскар» от Советского Союза, но, к сожалению, остался без заветной статуэтки.