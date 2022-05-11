Пальчики оближешь: вкусный тест для поварят и гурманов

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В этом тесте не будет очень сложных вопросов. Хотя есть парочка сложных блюд, для угадывания которых придётся поднапрячься.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из 12 вопросов ответили верно на 10. Это говорит о том, что вы не только любите вкусно поесть, но и прекрасно разбираетесь в блюдах. Кстати, какое самое странное блюдо вы пробовали?