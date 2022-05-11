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Пальчики оближешь: вкусный тест для поварят и гурманов

Пальчики оближешь: вкусный тест для поварят и гурманов

Автор:
11 мая 2022 16:50
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Тесты   блюда   кулинарный тест   повар   тест   
3885
1
В этом тесте не будет очень сложных вопросов. Хотя есть парочка сложных блюд, для угадывания которых придётся поднапрячься.

Источник:

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Метки: Еда   Тесты   блюда   кулинарный тест   повар   тест   
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28  комментариев
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527
█████████████ 5 часов назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Это говорит о том, что вы не только любите вкусно поесть, но и прекрасно разбираетесь в блюдах. Кстати, какое самое странное блюдо вы пробовали?

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3k
VPJ 55 минут назад
Самое странное блюдо я ел дофига лет назад, в столовой при заводе. Приготовленное из остатков огуречного салата из соленых огурцов, салат не съели вчера, и это блюдо называлось "рассольник".
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39k
Бабай 2 часа назад
Жаба в дупле, бля! Грёбаные энглизы.
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8k
a_komolow 2 часа назад
Я Беларус, и как делаются драники, я прекрасно знаю!
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6k
Deimler 3 часа назад
Ну че, все на жабу не повелись?
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46
Илюха 4 часа назад
Я охренел от устриц, летел до сортира проблеваться.
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11k
Cornho 4 часа назад
11 из 12. Паэлью с ризоттой не угадал.
Т.к. не знаю ни того, ни другого.
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ManA108 4 часа назад
Драники бывают без картошки к сведению автора.Но не бывают без муки.
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9k
Сатанеев 4 часа назад
11/12. На жабе в норке облажался. Тыкнул на поросят в болоте, уж очень по виду было похоже.
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32k
Korolev 5 часов назад
Пальчики оближешь: вкусный тест для поварят и гурмановПосмотреть
Пальчики оближешь: вкусный тест для поварят и гурманов
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1k
Елена Захарова 5 часов назад
10 из 12
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1k
Шурман 5 часов назад
По поводу самое странное даже сказать не могу , ну если только это шашлык из бараньих яиц хотя я из Казахстана . Хотя вкусно .

Из 12 вопросов ответили верно на 10. Это говорит о том, что вы не только любите вкусно поесть, но и прекрасно разбираетесь в блюдах. Кстати, какое самое странное блюдо вы пробовали?
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27k
Vazari 5 часов назад
11 из 12, правда с цвибельростбратеном просто угадал. А подвела меня "жаба в норке".
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1k
Ловите наркомана! 6 часов назад
Люблю пожрать. 10 из 12
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13k
Александр 6 часов назад
8 из 12
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