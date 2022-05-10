Рассольник. Суп

Солёные огурцы, перловка, некоторые принципы Лазерсона …, в общем, максимальное приближение к каноническому рецепту.
Почему «максимальное приближение»? А потому что единственно правильного канонического рецепта рассольника, как и многих других рецептов, например щей там или борщей, просто не существует в природе.
В каждой избушке – свои погремушки!
Вот девиз, который любой человек, встающий к плите с целью приготовить «что-нибудь поесть» должен взять на вооружение. Исходя из сказанного, «человек с поварёшкой», наконец, станет уважать себя и остальных таких же. Глядишь, не сраться будем друг с другом, а научаться у окружающих … щи варить.
Ну да ладно, давайте уже суп варить.
Пару буквально слов о бульоне. На литра примерно 4 воды, я беру говядины с килограмм. Корейку лучше всего. Там и кость есть и мясо с хрящами. Соединяю мясо с водой в кастрюле и ставлю ее на сильный огонь. Как закипит – будет выделяться пена. Её убирать надо. Как перестанет, нагрев делаю самый минимальный, в кастрюлю добавляю луковку (можно "насовсем" от шелухи не очищать) и морковку – эту и вымыть надо и почистить хорошо бы. Можно белых кореньев добавить. Хуже не будет.
Бульон я томлю минимум часа полтора. Получается наваристо, ароматно, вкусно и …, в общем замечательный получится бульон.
Мясо из бульона потом достал и порезал на порционные кусочки, лишнее всё из кастрюли удалил и получилось примерно 3,5 литра у меня «чистого» бульона.
Будете вы процеживать бульон или нет – зависит от ситуации и тех продуктов (мясных), из которых бульон варился. Я обычно процеживаю. Мелкие осколки костей приятности в поедании супа не добавляют.
А вот в чём я со многими коллегами не согласен категорически – так это в вопросе «добавьте в бульон воды, чтобы восполнить ту которая выкипела». Этого я никогда не делаю.
Как и не добавляю в рассольник никогда говяжьих почек, потрошков и т.п. Ну не люблю. Вот и не добавляю.
Раз рассольник, то несомненно нужна перловка. Чтобы ничего не сгущать, что называется, перловки я взял из расчёта 50 г на литр бульона.
И первое, что надо сделать – тщательно промыть. До чистой, прозрачной воды.
А потом, я перловку решил запарить. Ненадолго. Залил кипятком и дал воде почти остыть. Минут около двадцати прошло. И отправил крупу в кастрюлю с бульоном. В принципе, как начнет бульон прибулькивать, то минут через сорок пять крупа будет готова.
И в защиту перловки … если ее правильно приготовить, да с использованием хотя бы лука и небольшого количества жира, я не говорю уже о сале, перловка – это суперкрупа! Лениться просто не надо. Как говорится – «вам надо вкусно? Или быстро?»
Бурного процесса варки у меня не происходит, так что минут сорок – сорок пять перловка будет вариться, как минимум.
Огурцы. Для рассольника нужные солёные. Иначе это был бы не «рассольник», а «маринольник» какой-нибудь. Такие, знаете из бочки, чтобы со смородиновым листком, хренком и прочими там укропчиками.
Почему не маринованные? В соленых огурцах, в процессе их засолки, образуется молочная кислота. А в маринованных она уксусная. На вкус, сами понимаете, это очень разные продукты.
Рассола стакан - полтора тоже понадобится.
Солёный огурец для супа – это не совсем то же самое, что для закуски. Хотя одна общность есть. И в том и другом случае, я думаю, будет произведена операция отделения хвостов от огурцов (вот тут упомяну товарища Лазерсона, вернее его термин «дежопизация». Подход у него, практически как у покойной Раневской. НО! Термин, с моей точки зрения замечательный.)
Если огурцы, а такое бывает, крупные или уже давно в бочке лежат, то шкура у них грубая и лучше их, огурцы почистить.
Дальше огурцы надо натереть на крупной тёрке или нарезать некрупными кубиками. Опять же – в чём разница? Всё очень просто.
На мой взгляд – тереть надо огурцы те, что твёрдые. А те, что уже смягчились, лучше острым (! – это важно) ножиком порезать их на уже упомянутые некрупные кубики.
Залить огурцы бульоном так, чтобы бульона было пальца на три сверху. Довести до кипения. Минимизировать нагрев до предела и пусть огурцы тушатся до состояния «комфортного раскусывания».
А вот теперь поделюсь первой из тех хитростей, или нюансом, который я выделил из многочисленных описаний приготовления рыбной селянки и попробовав однажды, теперь использую всегда. И вам советую. Не пожалеете.
Берем кожу огуречную и прочее сопутствующее от огурцов, листики там и прочие хреновинки. Заливаем все это стаканом рассола и доведя до закипания, нагрев уменьшить и потомить. Минут пять. Больше не надо.
А потом заливаем содержимым ковшика нашинкованные соленые огурцы. Процедить не забудьте. И на опять же несильном нагреве надо огурцы потушить. До исчезновения, скажем так, агрессивной хрусткости солёных огурцов. НО! Тут надо следить внимательно. Огурцы надо не сварить, а именно слегка притушить. Чтобы некоторая твердость ощущалась как приятная такая вкусная нежность.
Штук пять картофелин среднего размера почистить, нарезать удобными для поедания брусочками и отправить в кастрюлю с бульоном и перловкой. Можно конечно и в отдельной кастрюле картошку варить, но зачем множить сущности. Уверяю вас, если картошку отправить в кастрюлю на пятнадцать минут позже перловки, то готовы они будут в одно время и друг – другу не помешают.
А дальше я взял столовую ложку «с приличным верхом» замечательного топлёного коровьего масла, в этом случае коровье лучше растительного, по моему убеждению, и выложил его на горячую сковороду.
Почему отдельная фотография посвящена маслу? А, чтобы показать его правильность! Видите, оно плавится. Не шипит, брызгается, плюется…, а именно плавится. Спокойно и респектабельно.
Значит в масле, ничего, кроме коровьего масла нету. Это радует.
И в этом замечательном масле сначала мелко нарубленный лук согреть надо, дать ему маслом пропитаться и запрозрачноветь, смягчится, избавиться от своего навязчивого резкого аромата и вкуса. А стать таким … нежным, сладким и ласковым.
И как только…, то сразу добавить тёртую морковку и деликатно перемешать.
И также деликатно, время от времени перемешивая, на нагреве, чуть выше среднего, под крышкой эту овощную смесь потушить. До смягчения моркови.
Решил я рассольник свой немного раскрасить. Взял несколько помидоров тех, что у нас тут готовят в собственном соку и без шкурки. Но очень вкусные получаются!
ДЕ … (какой термин очаровательный – так вот прям перед глазами Раневская и Лазерсон его дуэтом, в унисон произносят!!!) … жопировал их, потом разрезал на четыре – шесть частей и отправил в кастрюлю. В рассольнике сразу появилась такая летняя нотка.
Пока суть да дело, а картошка уже сварилась. Перловка, кстати, тоже.
А значит огурцы можно отправлять в кастрюлю к супу. Их кислота никакого вреда на картошку не окажет.
Отправляем, деликатно перемешиваем, можно пару листиков Лаврушки добавить, половинку чайной ложки перцев горошком, дать минуток пять всем этому «пережениться» …
… и той, хорошо прогретой, пропитавшейся соком и вкусами друга друга морковно-луковой смеси содержимое кастрюли обогатить.
Проще говоря – отправляем заправку из сковороды в кастрюлю. Не забудьте сковороду слегка сполоснуть бульоном и тоже это в кастрюлю….
Вот тут время для того, чтобы сбалансировать суп на соль-сахар-кислоту.
И вот такая картинка. Минут десять – пятнадцать, не увеличивая нагрева, под закрытой крышкой даём супу, что называется «дойти».
А когда нагрев выключите, лаврушку из кастрюли уберете, то дайте супу, под крышкой, минут около получаса постоять. Отдохнуть от всех манипуляций. В этот момент, те, кто любит, может добавить зелени рубленой свежей.
АНТИФИШКИ
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"Рассольник. Суп: Что следует знать?"
РУССО СВИНО БОЕВОЙ ПИ-ДА-РАССО ! ВАШ МАМИН ГРОБ Е-БЁТСЯ . ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ Е-БЁТСЯ !
СДАВАЙТЕСЬ ! ПУТЛЕР СС КАПУТ ФАШИСТО . НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ...
ВАМ СУЧЬЕМУ ОТРОДЬЮ ПИЗ- ДА ! ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
M142 HIMARS И M270 MLRS УЖЕ В УРКАИНЕ !
ВАШ МАМИН Ж-ОПА Е-БЁТСЯ !
СДАВАЙТЕСЬ СКРЕПОСТНОЙ БИДЛО !
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ !"
И если что-то одно кубиком, то у всего остального тоже должна быть нарезка кубиком.
Просто тружусь более двадцати лет в этой сфере, начинал с простого повара до зав.производством и уверяю вас, что пропасть между профессиональной готовкой и бытовой размером с Гранд Каньон. В профессиональной кулинарии огромное количество важнейших нюансов, которые самодеятельные повара знать просто не могут.
Рассольник варится из говяжих почек .
Но особо одарённым этого не понять никогда
Бесплатный урок саморазвития: российские повара, познав культуру европейской кухни в 90е годы и выучив азы международной классики готовки, решили создать книгу русской кухни. Но, к сожалению или к счастью (тебе это не понять, ты знаешь как надо), оказалось, что в регионах Необъятной есть свой "правильный" рецепт. Эти повара очень быстро смекнули, что русскую кухню им никогда не написать и не стали гневить богов и создавать основу для новой гражданской войны. Поэтому существуют региональные блюда, типичные для местности, но не существует оригинального борща, ухи, маринованного судака, рыбного пирога, плова и других привычных нам блюд.
П.С. Только особо одарённые (или наоборот, не знаю) не пишут "тоже самое" вместо правильного "то же самое".
Напомнило...))) Однажды знаменитого coach’а попросили рассказать, как варить борщ. Он был слабо осведомлён о тонкостях варки борща. Дома борщи готовила жена. Но не желая потерять славу всеведущего властителя дум, он смело вышел к взволнованной публике.
Сварить борщ способен каждый, начал coach. Нужно лишь покинуть зону комфорта, надеть фартук и встать у кухонной плиты. И начать варить борщ.
Какие продукты и специи нужны для варки борща?
Каждый борщ обладает уникальным набором ингредиентов. Берите те из них, что близки вам по духу. Иногда экспериментируйте, но без фанатизма. Опыт приходит по мере варки, как аппетит во время еды.
Сенсей! Дайте нам пошаговый рецепт варки борща!
Ни в одном деле не бывает шаблонов, лекал, стереотипов! Как говорила украинская поварка философа Платона, нельзя сварить один и тот же борщ дважды! Вы просто должны сосредоточиться и сказать себе: я смогу, я сварю лучший борщ в мире! И варить шаг за шагом. Путь в миллион кастрюль борща начинается с первой кастрюли!
И всё-таки… с чего начинать?
С чего начинать? С принятия решения! Поместите в основу этого акта целеполагание! Поставьте перед собой задачу: Карфаген должен быть разрушен борщ должен быть сварен! Мастерство и сноровка придут к вам сами!
Всё-таки нам не совсем понятно, что надо сделать, чтобы сварить борщ…
Не ждите волшебную палочку или волшебный пендель! Просто встаньте у плиты и пробуйте! Не бойтесь обжечься! Пухлые губы украшают домохозяйку! И домохозяина тоже
Что бы вы хотели пожелать начинающим кулинарам?
Верьте в свои силы, талант и удачу! И борщ тоже поверит в вас!
Ну моя религия позволяет доливать воды. в итоге одна большая и одна малая кастрюльки супа) Маленькая съедается сразу, большая еще на 3-4 дня на семью.
Реально, народ после охоты не свежину ест, а перловку.