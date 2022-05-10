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"Приду с дробовиком": в Крыму студент пообещал товарищам, что они "офигеют" от увиденного

"Приду с дробовиком": в Крыму студент пообещал товарищам, что они "офигеют" от увиденного

Автор:
10 мая 2022 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: КФУ   Крым   Оружие   дробовик   происшествие   студент   университет   шутка   
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Первокурсник Тимур сорвал занятия в агротехническом институте Крымского федерального университета (КФУ имени Вернадского), анонсировав в чате одногруппников свое появление на учебных парах с дробовиком.

18-летний Тимур - студент ветеринарного факультета и не иначе как "мегаразум". Вечером 5 мая он написал в общем чате, что собирается всех удивить и прийти на занятия с оружием.

«Вы завтра офигеете. Кто не придёт на пары - не офигеет, я с таким дробовиком приду!», - анансировал свое появление Тимур. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

У ребят началась паника, несколько студентов обратились к руководству института, что они боятся идти на пары. Более того, по словам знакомых Тимура, он и раньше отличался «неадекватным поведением».

В итоге студенты на пары так и не пошли, а руководство ВУЗа обратилось в полицию.

Тимура задержали, он сказал, что это всё было шуткой. И вообще он просто покрасил волосы в чёрный и решил похвастаться своей новой причёской. Для большего эффекта он назвал ее «дробовиком».

Оружие у Тимура не нашли, но телефон и комп изъяли. Теперь полиция решает, что делать с шутником.

Как по нашему мнению, пора вводить телесные наказания или принудительные работы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: КФУ   Крым   Оружие   дробовик   происшествие   студент   университет   шутка   
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107  комментариев
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173
Mrak OBOY 19 часов назад
побрить, форму выдать и сапоги топтать отправить.
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5k
hellish_hound 39 минут назад
Что делать? Для начала стерилизовать.
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6k
SuperTroll Час назад
Ну за дробовик то он явно преувеличил..Маленький обрез..в штанах
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4k
бедный студент из Африки 2 часа назад
лоботомию проводить надо
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1k
ЗаМКАДнаяФормаЖызни 3 часа назад
Шпицрутенов дебилу, чтобы пару месяцев шкура на жопе заживала и прибавляла ума!
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5k
Feldkurat_Katc 3 часа назад
Он давно не сдавал анализы на глупость?
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8k
Александр 3 часа назад
Кусок дебила.
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162
Konstantin Lebedev 3 часа назад
Возможно, этот дрищ не знает истинного значения слова "дробовик". Вполне допускаю.

"Агрить", "походу", "атмосферное", "рыбов" и прочую словесную шелуху знает. Так и "дробовик" для него может быть словом из этого же лексикона. Тьфу три раза!
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38k
Игорь 3 часа назад
Дураков не надо сажать в тюрьму, дураков надо пороть.
(Салтыков-Щедрин)

Нужна федеральная база наркоманов, алкоголиков и прочих неадкватов. И надо сделать так, чтобы им получить разрешение на оружие и водительское права было ну о-о-очень проблематично.

А пороть надо, и начинать надо стех, кто тонирует задние фонари на своих авто.
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7k
Sergey 3 часа назад
тупая креветка, бл...ть
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1k
Александр Туманов 3 часа назад
Тот случай когда у тебя IQ как у хлебушка.
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336
Царь 3 часа назад
Да по епалу видно, что конченый утырок, решивший хайпануть или как там ещё это называется. В общем выепнуться перед всеми.
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26k
koleos72 4 часа назад
Служба всё исправит! Один год в армии, потом доучиваться!
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2k
Эдуардо 5 часов назад
Пускай идет железо для патронов добывать на рудники, цены конские нынче, каждая дробинка на вес золота, пострелять он собрался, у.....бок.
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1k
abusafam 9 часов назад
был у нас участковый. он, если ловил подростков на чём то, родителям не сдавал. через колено и ремнём. при друзьях. мы, пацаны, шли к нему с проблемами легче чем к родителям, знали, что справедливый. ни одного не посадил. ни кто не гадил на районе, не хотели его подвести. так к чему это я....
Ссылка youtu.be
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12k
Pochiniks 10 часов назад
Какое там у нас наказание за ложный звонок о заложенном взрывном устройстве? Здесь ровно тоже самое.
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999
Гремлин 10 часов назад
Года на 3 отправить на нары.
То что он сделал называется терроризмом.
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2k
Dorell 10 часов назад
Сейчас что, пострелять больше негде? Выдать ему дробовик и отправить на фронт. А ещё лучше без дробовика, а то ещё убьёт кого-то.
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58k
SAndre 10 часов назад
Компот уже давно выдал рецепт: ...издить до посинения, а потом до позеленения
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7k
Владимир 11 часов назад
В армию.
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28k
Aqueronte 12 часов назад
Может пора тщательнее голову проверять и не бояться давать неудобные диагнозы?
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