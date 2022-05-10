"Приду с дробовиком": в Крыму студент пообещал товарищам, что они "офигеют" от увиденного

18-летний Тимур - студент ветеринарного факультета и не иначе как "мегаразум". Вечером 5 мая он написал в общем чате, что собирается всех удивить и прийти на занятия с оружием.

«Вы завтра офигеете. Кто не придёт на пары - не офигеет, я с таким дробовиком приду!», - анансировал свое появление Тимур. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

У ребят началась паника, несколько студентов обратились к руководству института, что они боятся идти на пары. Более того, по словам знакомых Тимура, он и раньше отличался «неадекватным поведением».

В итоге студенты на пары так и не пошли, а руководство ВУЗа обратилось в полицию.

Тимура задержали, он сказал, что это всё было шуткой. И вообще он просто покрасил волосы в чёрный и решил похвастаться своей новой причёской. Для большего эффекта он назвал ее «дробовиком».

Оружие у Тимура не нашли, но телефон и комп изъяли. Теперь полиция решает, что делать с шутником.

Как по нашему мнению, пора вводить телесные наказания или принудительные работы.