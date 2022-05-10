"Приду с дробовиком": в Крыму студент пообещал товарищам, что они "офигеют" от увиденного

Первокурсник Тимур сорвал занятия в агротехническом институте Крымского федерального университета (КФУ имени Вернадского), анонсировав в чате одногруппников свое появление на учебных парах с дробовиком.
18-летний Тимур - студент ветеринарного факультета и не иначе как "мегаразум". Вечером 5 мая он написал в общем чате, что собирается всех удивить и прийти на занятия с оружием.
«Вы завтра офигеете. Кто не придёт на пары - не офигеет, я с таким дробовиком приду!», - анансировал свое появление Тимур. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.
У ребят началась паника, несколько студентов обратились к руководству института, что они боятся идти на пары. Более того, по словам знакомых Тимура, он и раньше отличался «неадекватным поведением».
В итоге студенты на пары так и не пошли, а руководство ВУЗа обратилось в полицию.
Тимура задержали, он сказал, что это всё было шуткой. И вообще он просто покрасил волосы в чёрный и решил похвастаться своей новой причёской. Для большего эффекта он назвал ее «дробовиком».
Оружие у Тимура не нашли, но телефон и комп изъяли. Теперь полиция решает, что делать с шутником.
Как по нашему мнению, пора вводить телесные наказания или принудительные работы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Агрить", "походу", "атмосферное", "рыбов" и прочую словесную шелуху знает. Так и "дробовик" для него может быть словом из этого же лексикона. Тьфу три раза!
(Салтыков-Щедрин)
Нужна федеральная база наркоманов, алкоголиков и прочих неадкватов. И надо сделать так, чтобы им получить разрешение на оружие и водительское права было ну о-о-очень проблематично.
А пороть надо, и начинать надо стех, кто тонирует задние фонари на своих авто.
То что он сделал называется терроризмом.