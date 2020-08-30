Во Флориде поймали черепаху-монстра

У аллигаторовой черепахи оригинальная манера охотиться: она держит в зубах кусочек сырого мяса, и когда добыча, приманиваемая им, подплывает близко, доселе неподвижная черепаха бросается на нее. В последние годы численность этих черепах неуклонно сокращается, и теперь их ареал обитания ограничивается окрестностями Нью-Ривер. Это также беспокоит зоозащиников. "Если случится масштабный несчастный случай, например, в реку попадут химические выбросы, то мы рискуем потерять этот вид", - говорит ученый и экологический активист Трэвис Томас. - Эта река - все, что у них есть. Им некуда больше идти".