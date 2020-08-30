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Во Флориде поймали черепаху-монстра

Во Флориде поймали черепаху-монстра (6 фото)

Автор:
30 августа 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: грифовая черепаха   животные   интересно   необычное животное   редкий вид   сохранение вида   флорида   экологические активисты   
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6
Экологические активисты во Флориде поймали грифовую черепаху, вес которой превышает 45 килограммов. Этот монстр, словно пришедший из фильмов ужасов, - крупнейший известный доселе представитель своего вида.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грифовая черепаха   животные   интересно   необычное животное   редкий вид   сохранение вида   флорида   экологические активисты   
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6  комментариев
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3k
Schumacher 2 часа назад
Охотится на рыбу черепаха замечательным образом. Она неподвижно лежит на дне, полузарывшись в ил, и, широко разинув пасть, высовывает тонкий червеобразный кончик языка, окрашенный в ярко-розовый цвет. Извивающийся «червяк» служит прекрасной приманкой для рыб, которые подплывают, пытаясь схватить его, и тут же попадают в мощные челюсти черепахи
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5k
Trenzel2003 16 минут назад
Это монстры!

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7k
Otium7 2 часа назад
Ключевое слово - ПОЙМАЛИ!

Наняли на работу в зоопарк тормаза охранять черепах. Первая ночь прошла.
На утро приходит директор зоопарка видит в вальере черепах нет.
Он спрашивает у тормоза: "Где черепахи?"
Тормоз отвечает: "Я калитку открыл. Они как ломанулись....."
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2k
kca-opa Otium7 Час назад
В воде они весьма быстро плавают, быстрее человека
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712
Сергей 2 часа назад
черепаха жила не один десяток лет до "активистов", не уверен, что выловленная, она сможет прожить ещё столько же
вопрос: зачем было её ловить?
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12k
vikklu 2 часа назад
Красотюлечка.
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