Во Флориде поймали черепаху-монстра

Экологические активисты во Флориде поймали грифовую черепаху, вес которой превышает 45 килограммов. Этот монстр, словно пришедший из фильмов ужасов, - крупнейший известный доселе представитель своего вида.
Защитники дикой природы во Флориде нашли огромную монстрообразную грифовую черепаху, словно приплывшую из фильма ужасов. Специалисты комиссии штата по сохранению диких животных отловили трех грифовых черепах, одна из которых оказалась настоящим монстром - самец грифовой черепахи весил более 45 килограммов! Грифовые черепахи - молодой вид, описанный лишь в 2014 году, и это животное теперь считается самым крупным из известных людям представителей своего вида.
Пойманным черепахам, по оценкам специалистов, от 40 до 80 лет. Второй пойманный самец и самка примерно в 1,5 раза меньше по размеру, чем черепаха-гигант. После снятия показателей животных отпустили в ту же реку Нью-Ривер, где они были пойманы. "Нью-Ривер - сравнительно малообитаемая река, поэтому обнаружение в ней столь выдающегося экземпляра - необычайное событие", - заявили представители комиссии.
Грифовые черепахи - исконные обитатели Флориды. Они считаются очень редким видом: до недавнего времени считалось, что в мире сохранился лишь один экземпляр этого животного. Это самые крупные пресноводные черепахи Северной Америки. Внешне они напоминают каймановых черепах, однако не являются их близкими родственниками и даже принадлежат к другому классу.
Из-за шкуры, напоминающей жесткую бороздчатую кожу аллигатора, клюва и толстого длинного хвоста их прозвали "динозаврами в мире черепах".
У аллигаторовой черепахи оригинальная манера охотиться: она держит в зубах кусочек сырого мяса, и когда добыча, приманиваемая им, подплывает близко, доселе неподвижная черепаха бросается на нее. В последние годы численность этих черепах неуклонно сокращается, и теперь их ареал обитания ограничивается окрестностями Нью-Ривер. Это также беспокоит зоозащиников. "Если случится масштабный несчастный случай, например, в реку попадут химические выбросы, то мы рискуем потерять этот вид", - говорит ученый и экологический активист Трэвис Томас. - Эта река - все, что у них есть. Им некуда больше идти".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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