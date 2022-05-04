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15 человек, которые оставили свои вещи без присмотра, а потом обнаружили неожиданный сюрприз

15 человек, которые оставили свои вещи без присмотра, а потом обнаружили неожиданный сюрприз

Автор:
04 мая 2022 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   забыл   забыл про вещи   оставил   прикол   растеряшка   сюрприз   
12350
16

Иногда забывчивость играет с нами злую шутку. Так случилось и с героями нашей подборки, которые оставили на несколько дней свои вещи - и вот чем это обернулось для них.

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А вы когда-нибудь что-нибудь забывали?

Источник:

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Метки: забавно   забыл   забыл про вещи   оставил   прикол   растеряшка   сюрприз   
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26  комментариев
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13k
Бляяяястяще! 9 часов назад
Скорее всего это "утопленник")
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4k
Vlad 4 часа назад
Забыл зимой бутылку газировки в машине. Весь салон был в красном "снегу", даже потолок.
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21k
Евгений 5 часов назад
Уже наверняка писал эту историю:
Был у меня ДР, притащил на работу тортик и пачку сока 2л. Торт съели, сок не допили.
Неделю спустя, вспоминаю про этот сок. Открыл пачку, понюхал - ничем, кроме как соком, не воняет. Сделал прямо из пачки два довольно больших глотка и мне попало что-то в рот... Первым делом почему-то подумал, что сок с мякотью. Даже пожевал немного, жёсткое. Потом до меня дошло. Выплюнул. Она, зелёная мохнатая...
Ну ничё, в конвульсиях не бился, даже на горшок не бегал.
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2k
Литоффчег 6 часов назад
Косячок расцвёл
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45
Rastafari777 Литоффчег 4 часа назад
Что это могло вырасти за пару дней? Как минимум пару месяцев.
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49
Витаминка 7 часов назад
Кто-то из суровой Тюмени приехал в Тольятти


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111
Seryi_spb Витаминка 6 часов назад
Скорее наоборот
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49
Витаминка Seryi_spb 4 часа назад
Наоборот - врядли. Место, где паркуется тольяттинец - не покрыто снегом. Это значит, что он паркуется там постоянно и оставляет на ночь (большинство снега выпадает именно по ночам).
А то место, где стоит тюменец - покрыто наледью так, как будто там никто раньше не парковался, и он приехал совсем недавно и недавно поставил машину на это место.
Ну и машина у него выглядит - как с дальней дороги. А у тольяттинца - недавно с мойки.
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2k
!ГЕНнадий 8 часов назад
Как-то, оставил Пепси на месяц-два.. Я не верил, что на этой химии может завестись ПЛЕСЕНЬ!...

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49
Витаминка !ГЕНнадий 7 часов назад
Видимо в России Пепси-кола делается из натуральных ингридиентов.
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10k
Alex Djeff 8 часов назад
Пластик потёк? Может леденцы?
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971
Кактус 8 часов назад
С колой такой фокус обычно проводят дети: фильтруют колу через себя. Вот вам и желтая жидкость))) А когда подрастают - меняют папин коньяк на чай
Но тут смыл обратный - цвет "коньяка" не должен отличаться)))
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145
Andrew Belaks 9 часов назад
всегда зналб что кола зеро - ссанина лютая)
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2k
Григорий Водениктов 9 часов назад
про воду и соль 3.14здёж
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68k
Доктор Джонс 9 часов назад
Однажды, в студенчестве, забыли на подоконнике за шторой кастрюлю с недоеденным супом, забыли аж на три месяца... Потом сняли крышку и бац - прям прическа "афро" (как у Нордберга из к/ф "Голый пистолет"), только белёсая...
Ссылка www.youtube.com
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