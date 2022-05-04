15 человек, которые оставили свои вещи без присмотра, а потом обнаружили неожиданный сюрприз

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Иногда забывчивость играет с нами злую шутку. Так случилось и с героями нашей подборки, которые оставили на несколько дней свои вещи - и вот чем это обернулось для них.
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А вы когда-нибудь что-нибудь забывали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Был у меня ДР, притащил на работу тортик и пачку сока 2л. Торт съели, сок не допили.
Неделю спустя, вспоминаю про этот сок. Открыл пачку, понюхал - ничем, кроме как соком, не воняет. Сделал прямо из пачки два довольно больших глотка и мне попало что-то в рот... Первым делом почему-то подумал, что сок с мякотью. Даже пожевал немного, жёсткое. Потом до меня дошло. Выплюнул. Она, зелёная мохнатая...
Ну ничё, в конвульсиях не бился, даже на горшок не бегал.
Нахрюкались нормально так и ничего за собой убирать не стали. Хлеб купили "для сэндвичей", там ещё пиндосский флаг на пакетике был.
Пришли на работу 11 числа. Начали убирать со стола, а хлеб даже не зачерствел на тарелках!
Я его ещё потом доедал с остатками мяса из холодильника.
А то место, где стоит тюменец - покрыто наледью так, как будто там никто раньше не парковался, и он приехал совсем недавно и недавно поставил машину на это место.
Ну и машина у него выглядит - как с дальней дороги. А у тольяттинца - недавно с мойки.
Так же и с насыщенным вареньем, если там порой такие кубики сахара вырастали если пару лет простоит.