Неповторимая Одри Хепбёрн

Знаменитая изящная фигура кинозвезды Одри Хепбёрн была не чем иным, как последствием недоедания в подростковом возрасте. У Одри в те годы развилась острая анемия, были проблемы с дыханием и отеками, которые мучали её потом всю оставшуюся жизнь.

После окончания войны семья Одри перебралась жить в Амстердам. Состояние древнего знатного рода, которое собиралось веками и передавалось из поколения в поколение, во время войны было полностью утрачено. Они стали обычными нищими беженцами, которых в те годы в Европе были миллионы.

Бывшая баронесса устроилась работать поварихой и экономкой в богатую семью и на последние деньги оплачивала балетную школу для дочери. Одри всё отлично понимала и была очень прилежной ученицей.

Тогда же, в 1948 году, 19-летнюю Одри пригласили сыграть небольшую роль в фильме «Голландский за семь уроков», который демонстрировался в кинотеатрах Амстердама. Это был весьма посредственный фильм, о котором бы сегодня давно все забыли, если бы он позже не попал во все справочники как дебютный фильм мировой кинозвезды Одри Хепбёрн.