Неповторимая Одри Хепбёрн

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Она спасала чужие жизни, забыв о своём здоровье.
4 мая 1929 года в Брюсселе родилась Одри Кэтлин Растон, известная позже как мировая кинозвезда Одри Хепбёрн.
Её матерью была голландская баронесса Элла ван Химстра, а отец - британский подданный, управляющий крупной индийской нефтяной компанией Энтони Растон.
Когда девочке было 6 лет, её родители развелись, и это оставило глубокую рану в душе Одри. Затем началась война, которую они с матерью встретили в Нидерландах в своем семейном поместье. Родня Одри сильно пострадала от фашистов. Был казнен её дядя, глава их знатного рода, а остальные родственники были вынуждены скрываться.
Некоторое время семья девочки испытывала нужду и голод. 13-летняя Одри не хотела быть обузой в семье. Она выступала в различных танцевальных представлениях, чтобы заработать немного денег на продукты, а дома отказывалась от еды в пользу других членов семьи, которые, как ей казалось, больше в этом нуждались.
Был период, когда питаться было совсем нечем, и для приготовления похлебки для домочадцев мать Одри сварила луковицы тюльпанов редких сортов, которые они берегли как семейное достояние.
Когда девочке было 6 лет, её родители развелись, и это оставило глубокую рану в душе Одри. Затем началась война, которую они с матерью встретили в Нидерландах в своем семейном поместье. Родня Одри сильно пострадала от фашистов. Был казнен её дядя, глава их знатного рода, а остальные родственники были вынуждены скрываться.
Некоторое время семья девочки испытывала нужду и голод. 13-летняя Одри не хотела быть обузой в семье. Она выступала в различных танцевальных представлениях, чтобы заработать немного денег на продукты, а дома отказывалась от еды в пользу других членов семьи, которые, как ей казалось, больше в этом нуждались.
Был период, когда питаться было совсем нечем, и для приготовления похлебки для домочадцев мать Одри сварила луковицы тюльпанов редких сортов, которые они берегли как семейное достояние.
Знаменитая изящная фигура кинозвезды Одри Хепбёрн была не чем иным, как последствием недоедания в подростковом возрасте. У Одри в те годы развилась острая анемия, были проблемы с дыханием и отеками, которые мучали её потом всю оставшуюся жизнь.
После окончания войны семья Одри перебралась жить в Амстердам. Состояние древнего знатного рода, которое собиралось веками и передавалось из поколения в поколение, во время войны было полностью утрачено. Они стали обычными нищими беженцами, которых в те годы в Европе были миллионы.
Бывшая баронесса устроилась работать поварихой и экономкой в богатую семью и на последние деньги оплачивала балетную школу для дочери. Одри всё отлично понимала и была очень прилежной ученицей.
Тогда же, в 1948 году, 19-летнюю Одри пригласили сыграть небольшую роль в фильме «Голландский за семь уроков», который демонстрировался в кинотеатрах Амстердама. Это был весьма посредственный фильм, о котором бы сегодня давно все забыли, если бы он позже не попал во все справочники как дебютный фильм мировой кинозвезды Одри Хепбёрн.
После окончания войны семья Одри перебралась жить в Амстердам. Состояние древнего знатного рода, которое собиралось веками и передавалось из поколения в поколение, во время войны было полностью утрачено. Они стали обычными нищими беженцами, которых в те годы в Европе были миллионы.
Бывшая баронесса устроилась работать поварихой и экономкой в богатую семью и на последние деньги оплачивала балетную школу для дочери. Одри всё отлично понимала и была очень прилежной ученицей.
Тогда же, в 1948 году, 19-летнюю Одри пригласили сыграть небольшую роль в фильме «Голландский за семь уроков», который демонстрировался в кинотеатрах Амстердама. Это был весьма посредственный фильм, о котором бы сегодня давно все забыли, если бы он позже не попал во все справочники как дебютный фильм мировой кинозвезды Одри Хепбёрн.
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А потом, в 50-х началась по-настоящему звёздная карьера, которая вывела актрису на недосягаемую высоту. Она дважды завоёвывала «Оскар» (второй в 1993 году посмертно), трижды «Золотой глобус», также трижды премию BAFTA, а ещё «Грэмми», «Эмми», «Тони» и более десятка различных престижных призов и премий.
Мама актрисы стала свидетелем триумфа своей дочери. Все эти годы она была рядом и умерла в 1984 году на 85-м году жизни. Известно, что вначале 60-х Одри разыскала своего отца в Дублине и потом финансово поддерживала его до смерти.
Одри дважды была замужем официально и дважды имела продолжительные связи без регистрации брака. В этих союзах у актрисы родились два сына.
Одри дважды была замужем официально и дважды имела продолжительные связи без регистрации брака. В этих союзах у актрисы родились два сына.
Всю жизнь Хепбёрн занималась благотворительностью. С возрастом она стала меньше сниматься в кино и больше времени уделять этой деятельности. Одри Хепбёрн была официальным послом ООН от Всемирной организации ЮНИСЕФ, главной целью которой было спасение детских жизней во всех уголках планеты.
Одри постоянно тормошила западное общество по вопросу помощи голодающим детям. На фото она на приёме у экс-президента США Рональда Рейгана.
Под своё имя она учреждала фонды, собирала огромные средства, которые шли на поддержку голодающих и болеющих детей по всему миру.
Под своё имя она учреждала фонды, собирала огромные средства, которые шли на поддержку голодающих и болеющих детей по всему миру.
На Западе общественность не очень хотела знать о проблемах населения в далёкой Африке.Но Хепбёрн каждый раз, при каждом возможном случае, напоминала всем об этом.
Неудивительно, что человек, который сам прошел через нужду и голод, не мог оставаться безучастным, если подобное происходило где-то рядом. Благодаря деятельности Одри Хепбёрн, по официальным данным международной организации ЮНИСЕФ, спасено не менее одного миллиона (!) детских жизней в Гватемале, Бангладеш, Судане, Кении, Эфиопии и Сомали.
Неудивительно, что человек, который сам прошел через нужду и голод, не мог оставаться безучастным, если подобное происходило где-то рядом. Благодаря деятельности Одри Хепбёрн, по официальным данным международной организации ЮНИСЕФ, спасено не менее одного миллиона (!) детских жизней в Гватемале, Бангладеш, Судане, Кении, Эфиопии и Сомали.
Спасая других она, к сожалению, мало времени уделяла своему здоровью. Её коллеги по ЮНИСЕФ позже воспоминали, что Одри давно жаловалась на периодические боли в животе, но в связи с многочисленными поездками в рамках работы фонда, она всё никак не успевала пройти медицинское обследование и откладывала его на потом.
Когда она, наконец, обратилась к врачам, то диагноз оказался страшным – рак прямой кишки в тяжёлой запущенной стадии. Срочно провели операцию по удалению опухоли, и вроде результаты были обнадёживающие, но через несколько месяцев её всё же не стало.
63-летняя Одри Хепбёрн скончалась 20 января 1993 года в швейцарском поместье Толошна в окружении своих родных и близких. Актрису похоронили там же, на местном кладбище.
63-летняя Одри Хепбёрн скончалась 20 января 1993 года в швейцарском поместье Толошна в окружении своих родных и близких. Актрису похоронили там же, на местном кладбище.
Источник:
АНТИФИШКИ
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