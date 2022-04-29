Московский речной трамвайчик

А сделан он очень логично. По центру машинное отделение, над ним ходовая рубка, в нос и в корму от центрального «острова» надстройки, расположились два закрытых пассажирских салона, уровень пола которых находится ниже уровня ватерлинии. Две открытые палубы были весьма комфортны для пассажиров, благодаря преимущественно летнему времени эксплуатации теплохода. Учитывая, что кондиционеры в те года на общественном транспорте не устанавливали, в салонах предусмотрели поднимаемое вверх окна с фиксацией в открытом положении специальными подпружиненными шпингалетами.

«Эмки» работали как прогулочно-экскурсионные суда, так и в качестве общественного транспорта. Существовали даже молоковозы, впрочем, о них чуть позже.





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