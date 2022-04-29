Московский речной трамвайчик

Речной трамвайчик, такой знакомый и любимый с детства. Самый элегантный из речных прогулочных теплоходов, пассажирский теплоход класса «Р», Проект 544 «Москвич». Про него так и хочется сказать – теплый, ламповый, родной.
После Великой Отечественной Войны страна нуждалась в транспортном сообщении. Многие дороги и мосты были разрушены или находились в плачевном состоянии. Восстановить все это в короткие сроки просто не представлялось возможным, в то время, как реки и озера являлись готовыми транспортными артериями (ну, по крайне мере, в летнее время). Тогда, в 1946 году, по заданию Министерства речного флота СССР, в Ленинградском Центральном технико-конструкторском бюро Министерства речного флота РСФСР и началась разработка небольшого речного пассажирского теплохода для местных линий.
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Всего через два года на воду было спущено 30 судов, построенных по пилотному проекту 515. В нем уже можно увидеть знакомые черты, но все-же он отличается белее рубленными формами экстерьера.
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По результатам эксплуатации в проект были внесены изменения и через год началось производство нового проекта 544. Для понимания внешних отличий двух проектов можете взглянуть на рисунки. Верх проект 515, низ проект 544. Масштабы слегка отличаются, но примерно равны. 544й действительно длиннее: 27,25 метра, вместо 22,2 у 515го.
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Нижнее фото отзеркалено для наглядного сравнения
И для сравнения фото двух проектов в реальности.
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Дизайн получился в духе времени, изящные плавные аэродинамические обводы и комфорт пассажиров. На нижних закрытых палубах были установлены мягкие диваны, как в метровагонах серии «Г» и «Д».
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А окна были позаимствованы у разработанных в те же года автобусов ЗИС-154, троллейбусов МТБ-82 и трамваев МТВ-82, стандартизацию никто не отменял.
Под верхние округлые окна салонов теплохода стилизовали даже швартовые клюзы центральной части.
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Общие технически данные:
Года постройки: 1949-1969.
Ширина 4,8 метра.
Длина 27,3 метра.
Высота борта 1,4 метра.
Водоизмещение, т: 53,1 (в грузу), 39,8 (порожнем).
Осадка 0,88 - 0,9 (в грузу) и 0,71 - 0,74 (порожнем) метра.
[b]Пассажировместимость: 133-143 человека, реально трамвай[/b].
Автономность 3 суток.
Скорость на глубокой воде 19 км/ч.
Количество водонепроницаемых переборок 3.
Номинальная мощность 150 э.л.с.
Дистанционное управление: механическое, тросиковая проводка.
Движитель: четырёхлопастный гребной винт диаметром 0,8 метра.
(в других источниках некоторые параметры могут отличаться, например, годы постройки ограничивают 1966 или даже 1955 годом)
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А сделан он очень логично. По центру машинное отделение, над ним ходовая рубка, в нос и в корму от центрального «острова» надстройки, расположились два закрытых пассажирских салона, уровень пола которых находится ниже уровня ватерлинии. Две открытые палубы были весьма комфортны для пассажиров, благодаря преимущественно летнему времени эксплуатации теплохода. Учитывая, что кондиционеры в те года на общественном транспорте не устанавливали, в салонах предусмотрели поднимаемое вверх окна с фиксацией в открытом положении специальными подпружиненными шпингалетами.
«Эмки» работали как прогулочно-экскурсионные суда, так и в качестве общественного транспорта. Существовали даже молоковозы, впрочем, о них чуть позже.
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Модификаций этого проекта существовало масса. Одной из причин этого стало то, что выпускали их на различных судостроительных и судоремонтных заводах (далее ССЗ) и, соответственно, проект меняли с учетом эксплуатации в данном регионе.
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Но даже на одном ССЗ могли строить разные варианты. На фото две модификации «Москвича» Московского ССЗ: один с передними окнами, второй без.
Вообще доработок было много и не все они были внешними. Так на корме устраивались технические помещения и гальюн, а для расширения полезного объёма машинного отделения сдвигалась перегородка между машинным отделением и вторым салоном на одно окно. Часто над второй открытой палубой натягивали защитный брезентовый тент.
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Понять на каком ССЗ был построен теплоход можно литере на борту.
«М» – Московский ССЗ, строил для европейской части РСФСР. На этом производстве их было построено более 500 машин, самый массовый выпуск. Именно из-за буквы «М» этот теплоход получил прозвище «Эмка» или «Эмочка». Кстати, здесь же, на Московском ССЗ, были построены все трамвайчики пилотной, 515 серии.
«ПТ» – присваивался теплоходам разным заводов:
Самусьский ССЗ обеспечивал Сибирский регион РСФСР, Херсонский - Украинскую ССР и Благовещенский - Дальневосточный регион РСФСР.
Про Листвянскую судоверфь, которая обеспечивала Байкальский регион РСФСР информация разная. В одних источниках пишут, что на их «Москвичей» присваивали литеры «ПТ», по другим, что их теплоходы ходили исключительно под собственными именами. Допускаю правдивость обеих версий.
Про Каунасский судостроительный, на котором строили теплоходы для работы на водоемах Белоруссии и Прибалтики, информация аналогична.
«Т» – Тюменский ССЗ, Сибирский регион РСФСР,
Стоит отметить, что на Бобруйском СРЗ: строили и нестандартные теплоходы. Так называемая мелкосидящая модификация, создавалась для работы на мелководных водоёмах Украины, Белоруссии и Прибалтики.
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Мелкосерийные модификации теплохода вообще могли отличаться очень сильно от обычных. Например, на судах сибирской и дальневосточной постройки вместо окон делали иллюминаторы, что делало теплоход, при условии его низких бортов, более приспособленным к работе в суровых условиях. А в Бобруйске и Каунасе строили «Москвичи» с большей высотой надводного борта, а также их оснащали двумя рулями.
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Немного об ответвлении проекта 544.
На базе «Эмки» был создан проект М-21Т, танкер-молоковоз. Почти стандартный «Москвич», но вместо посадочных мест в салоне были установлены цистерны для молока и прочих жидкостей. Построены они были на Московском ССЗ и работали в Москве и Подмосковье. Позже некоторые из них были переоборудованы в водоналивные или в обычные пассажирские суда.
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Специально для Ленинграда, на базе 544го, был разработан проект 564К. По своей сути он отличался от своих столичных собратьев только высотой.
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Они и сейчас сохранились.
А выглядят очень достойно.
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На верхнем фото их три и все разного размера: большой, средний и маленький. На нижнем фото их уже четыре: три в районе машинного отделения, два больших и малый между ними и четвертый у кормы теплохода.
Но вернемся к расхождениям серийных моделей. Помимо переднего окна на теплоходах есть отличия по форме и высоте вертикальных жестких боковых отбойников. На первых экземплярах они находились только по бортам в районе машинного отделения, позже их стали наращивать, а также устанавливать дополнительные по бортам у носа и кормы.
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Еще но до недавнего времени, теплоход «Москвич» М-200, подобно танкам, был превращен в музейный экспонат и стоял на Московском ССЗ.
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В январе 2015 года он был уничтожен. Хотя фотографии резки (изверги, такое уничтожить).
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Хотя, встреть 544й в современности еще возможно, но часто в очень измененном виде.
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3acим откланиваюсь! Можете пинать!
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