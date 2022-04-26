Автор:
26 апреля 2022 22:08
Подборка фотографий из нашего недалекого прошлого, которые возможно у вас вызовут ностальгию.
2.
Даянара Торрес Дельгадо — пуэрториканская актриса, фотомодель и писательница. Мисс Вселенная 1993 год
3.
Российская спортсменка Ирина Чащина, 2005 год
4.
Сальма Хайек, 1995 год
5.
Стюардесса Pacific Southwest Airlines, 1974 год
6.
Дональд Трамп и Рональд Рейган. США, 1980-е
7.
Аль Капоне играет на банджо, 1930-е.
9.
Олимпийские игры, Москва, 1980 год
10.
Звонок по мобильному, Калифорния, 1979 год
11.
Король Саудовской Аравии Ибн Сауд на переговорах с президентом США Франклином Рузвельтом на борту крейсера «Куинси», 14 февраля 1945 года
12.
Москвичка приехала работать на Алтай. 1959 год
13.
Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова - семейный портрет. 1980-е.
14.
Кэмерон Диаз в фильме "Маска", 1994 год
15.
Американская актриса Хэлли Бeрри, 1980-е
16.
Cинди Кроуфoрд, 1990-е
17.
Брэд Питт и его дeвушка Тэнди Ньютон, 1994 год
19.
Метро Нью-Йорка, 1970-е годы
20.
Роуэн Аткинсон с женой Санетрой, 1990-е
21.
Люди cтихийно cкупают тeхнику после "Чeрного вторника". Гоpбушка, 1998 год
22.
Автомобиль скорой помощи. США, 1967 год
23.
Доставка счастья по палатам роддома, СССР, 1980-е
24.
Трио: Милла Йовович, Карла Бруни и Никки Тейлор, 1992 год
25.
Наташа Хенстридж, 90-е
26.
Пocлeдняя oceнь Лyи дe Фюнeca, нoябpь 1982 года
27.
Вечер сильной и независимой, Ресторан в Париже, 1988 год
28.
Ванесса Паради и Жан-Поль Бельмондо, 1997 год
29.
Флирт на пляже, Америка в 1978 году
30.
Шер выиграла Оскар за лучшую актрису за роль в фильме «Удар луны». 1988 год
31.
Сергей Крикалёв - российский космонавт, который отправился в космос в 1991г., незадолго до распада СССР. Он провел 10 месяцев в космосе. Когда он вернулся на месте СССР была уже другая страна.
32.
Крушение нефтяной платформы в Норвегии, 1980 год
33.
Камерон Диаз, 1999 год
34.
Мила Кунис в 16 лет, 1999 год
36.
Синди Кроуфорд, 1992 год
37.
Испытания монорельсового поезда компании ALWEG. Пригород Кёльна, 1952 год
38.
Марлон Брандо, 1955 год
39.
Кайли Миноуг, 1993 год
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