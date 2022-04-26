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Наша страна 51 год назад

Наша страна 51 год назад

Автор:
26 апреля 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
841
27
Интересные фотографии 1971 года.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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3k
Veprь в напряге 2 часа назад
Спасибо!
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477
Папай Полчаса назад
Комментарий к фото
Владимир Семенович явно увлекался турником и пропускал "день ног" ))
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Папай Полчаса назад
Комментарий к фото
Знакомьтесь - бабушка Ивана Урганта.
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5k
tamin Полчаса назад
Скажем ещё раз спасибо горбачеву. Зато в джинсах ходим. Как хохлы, хотели кружевные трусы а ждать не хотели
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477
Папай Полчаса назад
Комментарий к фото
как мне знакомы дома этой серии))
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7k
Billi_Bons 44 минуты назад
Эх, счастлмвая жизнь была 51 год назад.
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Папай Billi_Bons 23 минуты назад
Билли, ну зачем?)) Ты же об этом ничего не знаешь...
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477
Папай Billi_Bons 5 минут назад
Билли, откуда? по рассказам родителей? Ты же молод. зачем ты лезешь туда где ни о чем не знаешь? Посмотри кино с Башаровым.
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36k
Антон 2 часа назад
Леонид Ильич пижонит, Ролекс на руке.
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Папай Антон 22 минуты назад
Пижонит?)) Глава супердержавы, пижонит?!
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