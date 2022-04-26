Наша страна 51 год назад

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Интересные фотографии 1971 года.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Прекрасное время — впереди спокойные и благополучные 70-е. Как говорится, живи и радуйся! Брежнев был ещё бодр, полон сил. Это любимый снимок Леонида Ильича, сделанный в Крыму в августе 1971 года («Я здесь как Ален Делон, — говорил»).
2.
Четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков с супругой Галиной Александровной. Лев Иванов, РИА Новости, 1971
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3.
СССР продолжал уверенно развиваться как экономически, так и технологически. Советский сверхзвуковой лайнер Ту-144 в Праге, 1971
4.
Едва ли не главными событиями советской жизни тех времен был выход кинолент, которые становились «культовыми». Гомиашвили и Воробьева в фильме «Двенадцать стульев», который стал лидером советского кинопроката в 1971 году — 39,3 миллиона зрителей
5.
Высокая мода в СССР, переживавшая расцвет с середины 60-х, также старалась быть в западных трендах. Демонстрация ансамбля, состоящего из брюк типа Гольф и пелерины. 1971 г. Фотохроника ТАСС П.Федотов
6.
Инженер московского проектного института Гипротис Госстроя СССР Александр Гуськов и его жена Марина возвращаются с покупками к новогоднему столу. Борис Кавашкин, РИА Новости, 1971
7.
Гражданская авиация в нашей стране в то время была «на взлёте», летали на своих и помыслить не могли, что будет у нас твориться в этой сфере спустя полвека! Пассажирские самолеты в Международном аэропорту Внуково, 1971
9.
5 апреля 1971 г. состоялась премьера фильма «Белорусский вокзал» с легендарной и по сей день песней!
10.
13 декабря 1971 г. в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера кинокомедии режиссёра Александра Серого «Джентльмены удачи»
12.
Жанр телешоу тогда не был столь популярен, как сейчас, но работники советского «голубого экрана» старались осваивать эту область. Студийный павильон во время передачи «Алло, мы ищем таланты», 1971 г. (фотограф Шерстенников Л.Н.)
17.
Советское образование — тоже лучшее в мире! В московской школе на уроке труда в первом классе, 1971
19.
Продукция Кандалакшского рыбоперерабатывающего завода на берегу Белого моря, 1971. Ликероводочная продукция, выпускаемая Рижским заводом. Ю. Левянт, РИА Новости, 1971
20.
Работники колхоза «Большевик» отдыхают в баре, Харьковская область, 1971 (слева). Конечно, гораздо чаще советский общепит тех времен выглядел как-то так (московский перекус-1971)
22.
Чтобы советские люди жили «не хуже, чем на Западе», заботливые партия и правительство купили в Италии автозавод и поставили в 1970 г. на конвейер массовый народный автомобиль — лицензионный «Фиат». Это сейчас «копейка» воспринимается как один из символов советского прошлого, а в начале 1970-х это был сияющий символ западного дизайна и комфорта, пришедшего в СССР! ВАЗ-2101 «Жигули», Дмитрий Донской, РИА Новости, 1971
23.
А для самых главных людей страны лучшие советские конструкторы создали автомобиль «американской мечты». Новейший правительственный лимузин ЗИЛ-117, Валентин Соболев, Фотохроника ТАСС, 1971
24.
Даже исконно советские автомобили (которые широко шли на экспорт!) рекламировались в типичной западной манере, с использованием девушек-моделей. Москвич-412 в раллийной окраске на фото 1971 года
26.
А в потрепанном очередным землетрясением Ташкенте решили построить нечто вроде советского аналога города Бразилиа! Вид на Дом Совета Министров и Верховного Совета Узбекской ССР. Иосиф Будневич, РИА Новости, 1971
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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