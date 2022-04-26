Наша страна 51 год назад

22.

Чтобы советские люди жили «не хуже, чем на Западе», заботливые партия и правительство купили в Италии автозавод и поставили в 1970 г. на конвейер массовый народный автомобиль — лицензионный «Фиат». Это сейчас «копейка» воспринимается как один из символов советского прошлого, а в начале 1970-х это был сияющий символ западного дизайна и комфорта, пришедшего в СССР! ВАЗ-2101 «Жигули», Дмитрий Донской, РИА Новости, 1971