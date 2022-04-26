Место с "лавой", но без вулканов: 20 очень горячих фото и фактов из жизни металлургов

За 5 лет последних лет средняя зарплата в черной металлургии выросла на 34,9% и превысила рост индекса потребительских цен в регионе (25,4%). В цветной металлургии рост – 50,6%, в добыче – 44,3%. Однако с начала системного кризиса (с 2014 года) средняя заработная плата в черной металлургии так и не компенсировала инфляцию (отставание минус 1,4%).