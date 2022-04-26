Место с "лавой", но без вулканов: 20 очень горячих фото и фактов из жизни металлургов

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В каждой работе есть что-то особенное - интересное, необычное, быть может опасное, или удивтельное. Работа металлургов - это, на мой взгляд, все сразу. Плюс еще и очень горячо.
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В России на сегодняшний день 40 металлургических комбинатов. Основу российской металлургии составляют 6 крупных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более 93% всей выпускаемой продукции: ПАО «Северсталь»; «EVRAZ»; ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК); ОАО «Металлоинвест»; ОАО «Мечел».
Основными конечными продуктами металлургической промышленности являются сталь и чугун, которые затем используются в производстве проката, метизов, труб и другой продукции. Наибольшая доля произведенной продукции металлургической промышленности приходится на готовый прокат (60,5 млн. тонн), нелегированную сталь (58 тыс. тонн), чугун (52,1 тыс. тонн).
Черная металлургия включает в себя следующие подотрасли: 1. Добыча нерудного сырья (огнеупорных глин, флюсового сырья и т.д.) для черной металлургии. 2. Производство черных металлов (к черным металлам относятся: сталь, чугун, прокат, металлические порошки черных металлов, доменные ферросплавы). 3. Трубное производство (изготовление стальных и чугунных труб). 4. Коксохимическое производство (изготовление кокса, коксового газа и т.д.). 5. Вторичная обработка черных металлов (вторичная обработка включает в себя разделку лома и отходов черных металлов). Существует несколько разновидностей предприятий черной металлургии: 1. Металлургические предприятия полного цикла (занимаются производством чугуна, стали и проката). 2. Предприятия передельной металлургии (предприятия без выплавки чугуна). 3. Предприятия малой металлургии (машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском стали и проката). На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы 1. Уральская металлургическая база; 2. Центральная металлургическая база; 3. Сибирская металлургическая база.
Цветная металлургия включает в себя следующие производственные процессы: 1. добыча и обогащение руд цветных металлов; 2. выплавка цветных металлов и их сплавов (существует два типа цветных металлов: тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и легкие (алюминий, магний, титан)). В России расположены следующие типы предприятий цветной металлургии: 1. предприятия медной подотрасли; 2. предприятия свинцово-цинковой подотрасли; 3. предприятия никель-кобальтовой подотрасли; 4. предприятия оловянной подотрасли; 5. предприятия алюминиевой подотрасли; 6. предприятия вольфрам-молибденовой подотрасли; 7. предприятия титан-магниевой подотрасли; 8. предприятия редкометалльной подотрасли
По данным на 2020 год предприятия металлургической промышленности обеспечивают рабочими местами 593,2 тыс. человек (5,8% занятых в деятельности обрабатывающих производств или 0,8% от численности всех занятых в экономике России). Вид деятельности «металлургическое производство» находится на шестом месте по численности занятых среди других видов обрабатывающих производств, уступая производству пищевых продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, прочих транспортных средств и неметаллической минеральной продукции
Наибольшая доля занятых в металлургии находится в Уральском федеральном округе – 31,1%, на втором месте в структуре занятых в металлургии – Сибирский федеральны округ (18,5%), на третьем – Центральный федеральный округ (17,6%), 14,5% занятых в металлургии трудятся на территории Приволжского федерального округа, 9,6% - Северо-Западного федерального округа, 7% - Южного федерального округа, наименьшая доля занятых расположена на территориях Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, соответственно, 0,8% и 0,9%.
За 5 лет последних лет средняя зарплата в черной металлургии выросла на 34,9% и превысила рост индекса потребительских цен в регионе (25,4%). В цветной металлургии рост – 50,6%, в добыче – 44,3%. Однако с начала системного кризиса (с 2014 года) средняя заработная плата в черной металлургии так и не компенсировала инфляцию (отставание минус 1,4%).
Источник:
АНТИФИШКИ
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