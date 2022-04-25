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Американец так испугался на хоррор-квесте, что открыл огонь по актёру

Американец так испугался на хоррор-квесте, что открыл огонь по актёру

Автор:
25 апреля 2022 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: horror   актер   квест   комната страха   пистолет   стрельба   
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Сначала заголосил и упал на пол, потом выхватил пистолет и устроил пальбу.

В США и Европе хоррор-квесты довольно популярны. У нас оно появились недавно. Хотя все эти «Комнаты страха», «Лабиринты ужаса» и прочую ересь можно с лёгкостью заменить ночной прогулкой по Бирюлёво - острых ощущений будет намного больше, да и денег платить не придётся. Ну разве что местным гопникам немного.

Но народ на эти квесты ходит. И кто-то даже их боится. Например, эти персонажи:

Последние особенно хороши - наверное им и девушки уже не нужны. А вообще, выглядит не страшно, а скорее бредово: лазить в темноте среди какого-то хлама и игриво взвизгивать от внезапных звуков. Ну кому что.

А вот кто-то боится их по-настоящему. Например, обычный американский негр Кил Латрелл Браун из Южной Каролины - этот парень испугался настолько, что чуть не пристрелил актёра из квеста.

Мероприятие проходило в музее восковых фигур. Группа любителей экстрима всё так же шарахалась по тёмному помещению, подвывала и изредка роняла фекалии от страшных звуков. Идиотское развлечение для подростков. Но вот Кил Латрелл перепугался всерьёз: когда на него выскочил актёр, он сначала упал на пол, потом выхватил короткоствол и начал стрелять. Этот буйный клиент успокоился только тогда, когда всадил две пули актёру в плечо, тот сполз на пол и стал кричать.

Тогда Кил Латрелл зачем-то отдал свой пистолет 15-летнему парню, который был в их группе и велел его спрятать. Минут через десять пугливого афрострелка уже задержали: теперь он проходит и за стрельбу, и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Хотя чего он так испугался? Скорее всего, в его родном гетто были ситуации и похлеще.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: horror   актер   квест   комната страха   пистолет   стрельба   
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4  комментария
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766
Шурман 2 часа назад
Они реально долбанутые , вчера 2х негров видел в форме ЮС в Аэропорту риги , ходят боятся , говорю не сы вас здесь не убью а мне в ответ здесь много Русских. :)) я говорю пока вы здесь вас не убьют ну максимум в самолете придушат ;) мне сказали спасибо за информацию :)
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1k
Трям 23 минуты назад
Обезьяноамериканец
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14k
crazyvantuz 48 минут назад
суко, третий зомби за неделю!!1
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9k
Ivan Час назад
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August

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