Американец так испугался на хоррор-квесте, что открыл огонь по актёру

Сначала заголосил и упал на пол, потом выхватил пистолет и устроил пальбу.
В США и Европе хоррор-квесты довольно популярны. У нас оно появились недавно. Хотя все эти «Комнаты страха», «Лабиринты ужаса» и прочую ересь можно с лёгкостью заменить ночной прогулкой по Бирюлёво - острых ощущений будет намного больше, да и денег платить не придётся. Ну разве что местным гопникам немного.
Но народ на эти квесты ходит. И кто-то даже их боится. Например, эти персонажи:
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Последние особенно хороши - наверное им и девушки уже не нужны. А вообще, выглядит не страшно, а скорее бредово: лазить в темноте среди какого-то хлама и игриво взвизгивать от внезапных звуков. Ну кому что.
А вот кто-то боится их по-настоящему. Например, обычный американский негр Кил Латрелл Браун из Южной Каролины - этот парень испугался настолько, что чуть не пристрелил актёра из квеста.
Мероприятие проходило в музее восковых фигур. Группа любителей экстрима всё так же шарахалась по тёмному помещению, подвывала и изредка роняла фекалии от страшных звуков. Идиотское развлечение для подростков. Но вот Кил Латрелл перепугался всерьёз: когда на него выскочил актёр, он сначала упал на пол, потом выхватил короткоствол и начал стрелять. Этот буйный клиент успокоился только тогда, когда всадил две пули актёру в плечо, тот сполз на пол и стал кричать.
Тогда Кил Латрелл зачем-то отдал свой пистолет 15-летнему парню, который был в их группе и велел его спрятать. Минут через десять пугливого афрострелка уже задержали: теперь он проходит и за стрельбу, и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего.
Хотя чего он так испугался? Скорее всего, в его родном гетто были ситуации и похлеще.
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АНТИФИШКИ
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