Американец так испугался на хоррор-квесте, что открыл огонь по актёру

Мероприятие проходило в музее восковых фигур. Группа любителей экстрима всё так же шарахалась по тёмному помещению, подвывала и изредка роняла фекалии от страшных звуков. Идиотское развлечение для подростков. Но вот Кил Латрелл перепугался всерьёз: когда на него выскочил актёр, он сначала упал на пол, потом выхватил короткоствол и начал стрелять. Этот буйный клиент успокоился только тогда, когда всадил две пули актёру в плечо, тот сполз на пол и стал кричать.

Тогда Кил Латрелл зачем-то отдал свой пистолет 15-летнему парню, который был в их группе и велел его спрятать. Минут через десять пугливого афрострелка уже задержали: теперь он проходит и за стрельбу, и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

Хотя чего он так испугался? Скорее всего, в его родном гетто были ситуации и похлеще.