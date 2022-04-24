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Сегодняшнюю прогулку мы начнем с Третьяковского проезда, а затем посмотрим сравнения с улиц Рождественка, Пушечная и Кузнецкий Мост.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
С террасы (возвышенности), где установлен памятник первопечатнику Ивану Федорову можно приблизительно повторить ракурс фото 1927 года в сторону Лубянской площади, ансамбль которой еще цел.
Трамвай, старая застройка левой стороны улицы... Китайгородская стена и часовня Целителя Пантелеймона у Владимирских ворот (на ее месте сейчас ТЦ "Наутилус").
Трамвай, старая застройка левой стороны улицы... Китайгородская стена и часовня Целителя Пантелеймона у Владимирских ворот (на ее месте сейчас ТЦ "Наутилус").
2.
Переместимся на противоположную сторону.
Между нынешними Министерством транспорта и "Центральным детским магазином" начинается улица Рождественка.
На сравнении ее первый перекресток с улицей Софийка (Пушечная). Угловой дом слева - неоднократно перестраивавшийся бывший доходный дом Суздальского подворья.
Между нынешними Министерством транспорта и "Центральным детским магазином" начинается улица Рождественка.
На сравнении ее первый перекресток с улицей Софийка (Пушечная). Угловой дом слева - неоднократно перестраивавшийся бывший доходный дом Суздальского подворья.
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3.
Заглянув налево, за угол гостиницы "Савой" открывается такой вид в сторону Неглинной. Слева видно часть перестроенного в 1912 году дома №4 (с полукруглым окном), где работал ресторан "Альпийская роза". Сейчас тут размещается "Москонцерт"
6.
Вернемся на Рождественку, на следующий перекресток с улицей Кузнецкий Мост.
Сравнение с фотографией первомайской демонстрации. За портретами вождей монументальное угловое здание Международного торгового банка (сейчас здание банка ВТБ), оно так или иначе попадет на следующие другие коллажи!
Сравнение с фотографией первомайской демонстрации. За портретами вождей монументальное угловое здание Международного торгового банка (сейчас здание банка ВТБ), оно так или иначе попадет на следующие другие коллажи!
9.
Конечно же несколько сравнений с этой когда-то главной торговой улицы!
Кузнецкий Мост от Петровки, пересекает Неглинную улицу (здание банка, как ориентир на дальнем плане).
Кузнецкий Мост от Петровки, пересекает Неглинную улицу (здание банка, как ориентир на дальнем плане).
10.
Этот перекресток с Неглинной...
Доходный дом с магазинами Московского купеческого общества и Пассаж К.С. Попова. Слева исторический доходный дом, в котором француз Транкиль Яр открывал свой знаменитый ресторан "Яр".
Доходный дом с магазинами Московского купеческого общества и Пассаж К.С. Попова. Слева исторический доходный дом, в котором француз Транкиль Яр открывал свой знаменитый ресторан "Яр".
11.
И вид в обратном направлении, к Петровке.
Угловой дом слева - доходный дом А.С. Хомякова, в котором (наверняка знаете, но вдруг...) по фильму "Служебный роман" размещалось "Статистическое учреждение", где работали герои...
Угловой дом слева - доходный дом А.С. Хомякова, в котором (наверняка знаете, но вдруг...) по фильму "Служебный роман" размещалось "Статистическое учреждение", где работали герои...
15.
Слева здание пассажа Сан-Галли. После 1917 года у него была литературно-театральная история. Сейчас числится за "Московским домом художника", хотя по вывескам здесь и магазин подарков и паб и еще какая-то торговля.
17.
Август-сентябрь 1941 года. Около дома №22 по улице Кузнецкий Мост. Москвичи, по всей видимости, читают стенгазету...
19.
Это бывший доходный дом князя Гагарина на Кузнецком Мосту (д.19с1), одно из помещений которого занимал филиал торговой фирмы «Мюр и Мерилиз». Упоминается, что его частым посетителем был А. П. Чехов.
20.
1957
Вот уже и конец улицы. На дальнем плане дом 12/1 по улице Дзержинского (Большой Лубянке) - бывший жилой дом спортивного общества «Динамо».
24.
Возвращаемся на Рождественку!
Демонстрация 7 ноября 1952 года. В кадре угол дома 11с3 - это один из корпусов МАрхИ.
Демонстрация 7 ноября 1952 года. В кадре угол дома 11с3 - это один из корпусов МАрхИ.
25.
Вид перед Варсонофьевским переулком. По правой стороне два одинаковых дома с красивыми чугунными балконами. На самом деле это одно здание - бывшая усадьба, а затем доходный дом.
28.
Сейчас тут институт востоковедения РАН (непонятная "штука" позади относится к зданию спецсвязи ФСО).
30.
Так изменились здания слева от церкви Николая Чудотворца в Звонарях, по всей видимости, к ней они и относятся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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