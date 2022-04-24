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Москва, было-стало

Москва, было-стало

Автор:
24 апреля 2022 22:06
Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Сегодняшнюю прогулку мы начнем с Третьяковского проезда, а затем посмотрим сравнения с улиц Рождественка, Пушечная и Кузнецкий Мост.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Москва   Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Горожанин Час назад
"Было - стало" - это любимый штамп технологов из администрации президента. Немного наивно))
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