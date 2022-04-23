Источник воды и хранитель тайн

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Фотографий гидротехнических сооружений, в которое не следует плевать.
1.
Архив Александра Викторовича Яковлева
Колодец. Сентябрь – декабрь 1986 года. Автор: Александр Яковлев. Брянская область.
Колодец. Сентябрь – декабрь 1986 года. Автор: Александр Яковлев. Брянская область.
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9.
Государственный исторический музей Южного Урала
Колодец во дворе дома Дударевых. 1954 год. Неизвестный автор. Челябинская область, Кизильский район, поселок Сыртинский.
Колодец во дворе дома Дударевых. 1954 год. Неизвестный автор. Челябинская область, Кизильский район, поселок Сыртинский.
10.
Вся семья в сборе. Из серии «Возвращение на родину». 1956 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Украинская ССР, Ворошиловградская область, поселок Боково-Антрацит.
15.
Архив Дениса Тюленева
Возле колодца. 1975–1978 годы. Неизвестный автор. Калининская область, деревня Берниково.
Возле колодца. 1975–1978 годы. Неизвестный автор. Калининская область, деревня Берниково.
16.
Архив семьи Левченко-Лутовининых
У колодца. Андрей Шанауров. Подпись на обратной стороне: «14 лет – 1979». Неизвестный автор. Тюменская область, Тобольск-5, Савинский Затон.
У колодца. Андрей Шанауров. Подпись на обратной стороне: «14 лет – 1979». Неизвестный автор. Тюменская область, Тобольск-5, Савинский Затон.
17.
Архив Ольги Обь
У колодца. 1980–1990 годы. Неизвестный автор. Московская область, деревня Марьино.
У колодца. 1980–1990 годы. Неизвестный автор. Московская область, деревня Марьино.
18.
Архив Владимира Александровича Карлова
Старинная постройка в Седневе. Август 1982 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Украинская ССР, Черниговская область, Черниговский район, поселок Седнев.
Старинная постройка в Седневе. Август 1982 года. Автор: Борис Смирнов-Русецкий. Украинская ССР, Черниговская область, Черниговский район, поселок Седнев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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