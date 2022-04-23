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Источник воды и хранитель тайн

Источник воды и хранитель тайн

Автор:
23 апреля 2022 22:27
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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19
Фотографий гидротехнических сооружений, в которое не следует плевать.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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878k
NAZARETH (модер) 51 минуту назад
Комментарий к фото
Сначала не понял, зато потом !!!

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Ivan Час назад
Таскал... По 2 ведра...
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