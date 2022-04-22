Апрельская прогулка

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Когда по ночам еще минус, а днем можно снять куртку, когда вечером зима, а утром солнце светит по-летнему и конечно субботники.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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4.
Остатки от села Алексеевского и храм Тихвинской иконы Божией Матери (в районе метро ВДНХ). Апрель 1961 года. Автор: Людмила Королькова.
5.
Архив Рустама Сулеймановича Мухаметзянова
«Взгляды». 21 апреля 1974 года. Автор: Рустам Мухаметзянов.
«Взгляды». 21 апреля 1974 года. Автор: Рустам Мухаметзянов.
6.
Череповецкое музейное объединение
Коллектив механического цеха завода «Красная Звезда» на уборке территории. 21 апреля 1979 года. Неизвестный автор.
Коллектив механического цеха завода «Красная Звезда» на уборке территории. 21 апреля 1979 года. Неизвестный автор.
19.
Апрель 1977 г. Сергей Бусаров и директор школы Борис Григорьевич Рубашевский на весеннем субботнике. Средняя школа № 453 Волгоградского района Москвы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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