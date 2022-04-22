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Апрельская прогулка

Апрельская прогулка

Автор:
22 апреля 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
166
22
Когда по ночам еще минус, а днем можно снять куртку, когда вечером зима, а утром солнце светит по-летнему и конечно субботники.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1k
Сергей 11 часов назад
Конструктивизм!
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smakido 9 часов назад
"Вы, с нами на все времена - Любовь, Комсомол и Весна !"
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