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Министр, гимн и школа: российским школярам начинают прививать патриотизм

Министр, гимн и школа: российским школярам начинают прививать патриотизм (4 фото)

Автор:
20 апреля 2022 14:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   гимн   кравцов   патриотизм   флаг   школа   
1800
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Власти основательно решили взяться за изучение истории и патриотическое воспитание детей. «Историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Кроме этого, ведомство планирует оснастить школы государственной символикой, сделать обязательным исполнение гимна и поднятие флага, а в качестве бонуса, посоветует учителям забирать у детей перед занятиями телефоны.

19 апреля в Музее Победы в Москве прошло открытие всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», на котором в своем приветственном слове министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помимо прочего, заявил: «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с 1-го класса».

Идею поддержали в Кремле: «Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Однако, уже скоро министру пришлось уточнять, что речь шла не о введении в 1 класса уроков истории, а о изучении её в рамках других предметов.

"Речь идет об историческом просвещении. История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки — это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — сказал глава Минпросвещения.

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Первый замглавы комитета по просвещению Госдумы Михаил Берулава при этом пояснил изданию «Подъем», что в рамках исторического образования для учеников начальной школы будут скорее проводиться уроки патриотического воспитания: «Заказ дадим, эксперты должны определить программу, её насыщенность, наполнение. Подрастающее поколение воспитывает всё, даже стены. Можно всегда найти исторические фрагменты, прививать любовь к родине — даже с 1-го класса. Будет учитываться физиологическое развитие. Доверим учёным, историкам — они предложат, что включить в программу».

И ещё одно новшество, о котором заявил Кравцов. С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны.

Торжественная церемония появится в некоторых пилотных российских школах уже 1 мая. В остальных школах страны - 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ".

Традиция исполнения гимна в школе существовала еще в дореволюционной России, рассказал каналу «360» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Тогда исполнялся гимн «Боже, царя храни!». Похожая традиция была и в Советском Союзе. Однако поднятие государственного флага больше характерно для американской культуры.

«Такая ассоциация с США — там каждое утро патриотический американец выходит и поднимает флаг. У нас такой традиции поднятия флага нет, это все-таки связано с западной цивилизацией», — сказал Казаков.

"Это нормальная практика: люди должны знать, в какой стране они живут. Однако мне кажется, что не нужно повторяться или брать какую-то традицию с Запада, можно придумать что-то свое".

Также Казаков добавил, что патриотизм — многогранное понятие, в котором нельзя фальшивить. Дети сразу почувствуют неискренность, особенно если учителей будут контролировать и обяжут отчитываться о претворении в жизнь новой традиции.

Также в мае Минпросвещения планирует направить во все регионы ряд рекомендаций, в число которых войдёт и совет собирать у учеников телефоны перед входом в школу или класс и "Использовать их тоько в том случае, если об том просят учителя в рамках учеббного процесса".

При этом каждая школа будет принимать решение самостоятельно, подчеркнул Кравцов.

Упадут ли зерна патриотизма на благодатную почву и каков будет урожай нам предстоит узнать относительно скоро.

Главное, чтобы инициатива не повторила русскую пословицу про человека, которого заставили богу молиться...

С другой стороны, начинать-то с чего-то надо?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   гимн   кравцов   патриотизм   флаг   школа   
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68  комментариев
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1k
LisA 4 часа назад
Патриотизм на мой взгляд прививают несколько другим, а именно: стабильным и достойным уровнем жизни. Когда ребенок видит что родителям не нужно пахать на двух работах, чтобы достойно обеспечить семью и у них нет риска в любой момент эту работу потерять. Когда бабушка с дедушкой живут нормально на пенсию. Иными словами холодильник сильнее телевизора.
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10k
Иван Васильевич 19 минут назад
Власти основательно решили взяться за изучение истории и патриотическое воспитание детей

=====

Мы то по простоте своей душевной ждали от власти осмысленного плана по решению миллиона проблем в экономике страны, катящейся стремительным домкратом в пропасть, а они решили безотлагательно озаботиться патриотическим воспитанием детей!

Ну что ж, выводы напрашиваются очевидные!

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7k
Trenzel2003 2 часа назад
И правильно! Еще бы историю правдивую рассказывали, а не ту, что выгодна чинушам в данный момент.
Главное без переборов. А то получится как в всеми "любимой" америке. патриотизм доходит до абсурда. Носки с национальным флагом. Труселя. А то и вообще, туалетная бумага.
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Мединской предлагал ещё молиться в школах в начале дня, мудила.
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6k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Какая чУдная новость. А можно, я угадаю, кто будет плохишом:- Ленин, да?
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Вот когда рабочий человек и крестьянин не будет ни в чем нуждаться и будет жить лучше всех в мире - тогда никакое патриотическое воспитание не понадобится.
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25k
СезарДеБанан 3 часа назад
В моём детстве патриотизм проявляли 22-го числа каждого месяца - Ленинский день назывался. Как же мы его все ненавидели! Белые рубашечки, линейки, стишки...
Вот и сейчас не переборщить бы.
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2k
NIS 3 часа назад
А в Китае поднимают флаг .. А в СШП поют гимн .. В Англии хранят королеву ... а больше нечего у них перенять ? Только то , что ничего кроме времени не требует ?
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35
eutace 3 часа назад
российским школярам начинают прививать патриотизм
-------------
а чиновникам уважение к людям будут прививать?
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13k
Kucher 3 часа назад
Вот только надолго ли это хватит. В школе, где мои малые учатся пару лет назад был и подъём флага, и исполнение гимна перед началом учебного дня. Чуть больше месяца это было, а потом тихонько закончилось.
Не скажу про каждый день, но я считаю, что не реже раза в неделю действительно стоит проводить общее построение с подъёмом флага и исполнением гимна.
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 3 часа назад
В Китае дети каждый день утром в школах поднимают флаг своей страны.
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17
Евгений Трапезников Опиум для народа 3 часа назад
В конституции КНР сказано, что "Китайская Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом".
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 3 часа назад
а че рос.либерасня за СШП не вякает-там это в порядке вещей.
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78
Жирный бот 4 часа назад
Абсолютно нормально это..
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38k
Игорь 4 часа назад
Помнится, что в Конституцию была внесена поаравка о необходимости воспитания молодёжи...

Воспитание подразумевает воздействие. Где-то моральное, а где-то и физическое, но сейчас-же дитяток трогать нельзя... И это тоже нуждается в пересмотре.

Ежедневное пихание патриотизма может вызвать обратную реакцию. А вот пересмотреть и учебники истории, сделать их едиными для всей страны надо.
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5
Аврашалом Маркович 4 часа назад
Как заставить людей ненавидеть что-либо?
Сделать это принудиловкой.
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78
Жирный бот 3 часа назад
Если же с детства внушать, что кругом ворье и гавно, какая любовь к стране будет?..Главное палку не перегнуть, чтобы не было отторжения..
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78
Жирный бот Alexbux1 2 часа назад
мы люди, всегда будет определенный процент говна среди людей.. Просто если только на говне акцентировать внимание, то может показаться, что ничего другого нету.. А по факту, говно просто вонючее и один говнюк портит жизнь сотне нормальных людей вокруг.. Как говорится, оно на поверхности плавает
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78
Жирный бот Alexbux1 2 часа назад
Лучше работает и то что вы предлагаете и пропаганда..Я либеральных взглядов, но не могу видеть как "стирают" Россию.. То что сейчас происходит просто прияло совсем уж нелепые формы, но процесс этот шел всегда..потихоньку, строка за строкой, вычеркивались какие то факты события.. И сейчас в Японии многие думают что ядерное оружие применили советы и т.д..ВОВ выиграли американцы.. Поэтому просто необходимо оставить историю о культуре и достижениях..
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3k
Frank Borman 4 часа назад
В некоторых странах школьный день начинается с молитвы. Все классы выстраиваются на школьном плацу, один ученик читают "Отче наш на небесах...", остальные молятся. В каждом классе - портрет Иисуса или распятие. Закон божий - с первого и по последний класс. Раз в месяц - обязательный поход в ближайшую церковь на богослужение, пропускаются 2-3 урока. Наверное, и в России скоро будет так. Гундяй то ждет, когда ему разрешат окучивать школьников, делать из них рабов божьих.
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935
korsar 4 часа назад
все это хорошо главное что бы до маразма не доходило и главное чтоб те же самые кто прививают патриотизм прививали своим детям а то сами такие аж патриоты а дети ихние по заграницам разъезжают
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1k
Иван 4 часа назад
Ну не хотите копировать запад назовите "путриатизм". И какая там историческая память? С 1991 года?
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−9
Александр Шевченко 4 часа назад
Видимо в стране уже дефицит патриотов, раз взяли это за первостепенную задачу. Видимо это нужнее, на фоне спада производства / экономики и оттока специалистов и мозгов.
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2k
Dorell 4 часа назад
Родина, она не на уроках, она снаружи, везде. Ребёнок и так увидит, как с мамой обращаются в поликлинике, как с папой разговаривает инспектор гибдд, как скорая к бабушке едет 2 суток, как ведёт себя сын сестры подруги мамы, племянник депутата. А историю своей страны ни кто не обязан любить, но все должны знать и помнить. Все эти потуги по воспитанию больного патриотизма нужны только чтобы подавить волю и развить ложное чувство вины за здоровое, свободное, критическое мышление.
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5k
ПЕТР 4 часа назад
Не будем поднимать российский, поднимем американский тут к гадалке не ходи.
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