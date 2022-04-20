Министр, гимн и школа: российским школярам начинают прививать патриотизм

Власти основательно решили взяться за изучение истории и патриотическое воспитание детей. «Историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Кроме этого, ведомство планирует оснастить школы государственной символикой, сделать обязательным исполнение гимна и поднятие флага, а в качестве бонуса, посоветует учителям забирать у детей перед занятиями телефоны.
19 апреля в Музее Победы в Москве прошло открытие всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», на котором в своем приветственном слове министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помимо прочего, заявил: «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с 1-го класса».
Идею поддержали в Кремле: «Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Однако, уже скоро министру пришлось уточнять, что речь шла не о введении в 1 класса уроков истории, а о изучении её в рамках других предметов.
"Речь идет об историческом просвещении. История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки — это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — сказал глава Минпросвещения.
Первый замглавы комитета по просвещению Госдумы Михаил Берулава при этом пояснил изданию «Подъем», что в рамках исторического образования для учеников начальной школы будут скорее проводиться уроки патриотического воспитания: «Заказ дадим, эксперты должны определить программу, её насыщенность, наполнение. Подрастающее поколение воспитывает всё, даже стены. Можно всегда найти исторические фрагменты, прививать любовь к родине — даже с 1-го класса. Будет учитываться физиологическое развитие. Доверим учёным, историкам — они предложат, что включить в программу».
И ещё одно новшество, о котором заявил Кравцов. С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны.
Торжественная церемония появится в некоторых пилотных российских школах уже 1 мая. В остальных школах страны - 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ".
Традиция исполнения гимна в школе существовала еще в дореволюционной России, рассказал каналу «360» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Тогда исполнялся гимн «Боже, царя храни!». Похожая традиция была и в Советском Союзе. Однако поднятие государственного флага больше характерно для американской культуры.
«Такая ассоциация с США — там каждое утро патриотический американец выходит и поднимает флаг. У нас такой традиции поднятия флага нет, это все-таки связано с западной цивилизацией», — сказал Казаков.
"Это нормальная практика: люди должны знать, в какой стране они живут. Однако мне кажется, что не нужно повторяться или брать какую-то традицию с Запада, можно придумать что-то свое".
Также Казаков добавил, что патриотизм — многогранное понятие, в котором нельзя фальшивить. Дети сразу почувствуют неискренность, особенно если учителей будут контролировать и обяжут отчитываться о претворении в жизнь новой традиции.
Также в мае Минпросвещения планирует направить во все регионы ряд рекомендаций, в число которых войдёт и совет собирать у учеников телефоны перед входом в школу или класс и "Использовать их тоько в том случае, если об том просят учителя в рамках учеббного процесса".
При этом каждая школа будет принимать решение самостоятельно, подчеркнул Кравцов.
Упадут ли зерна патриотизма на благодатную почву и каков будет урожай нам предстоит узнать относительно скоро.
Главное, чтобы инициатива не повторила русскую пословицу про человека, которого заставили богу молиться...
С другой стороны, начинать-то с чего-то надо?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мы то по простоте своей душевной ждали от власти осмысленного плана по решению миллиона проблем в экономике страны, катящейся стремительным домкратом в пропасть, а они решили безотлагательно озаботиться патриотическим воспитанием детей!
Ну что ж, выводы напрашиваются очевидные!
Главное без переборов. А то получится как в всеми "любимой" америке. патриотизм доходит до абсурда. Носки с национальным флагом. Труселя. А то и вообще, туалетная бумага.
Это Вы с коммунизмом перепутали.
Вот и сейчас не переборщить бы.
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а чиновникам уважение к людям будут прививать?
Не скажу про каждый день, но я считаю, что не реже раза в неделю действительно стоит проводить общее построение с подъёмом флага и исполнением гимна.
Осталось 2 варианта. Петь на руинах или выносить вперед ногами и пытаться как то все восстановить. Второй вариант при 76% мудаков с промытыми мозгами невозможен.
Воспитание подразумевает воздействие. Где-то моральное, а где-то и физическое, но сейчас-же дитяток трогать нельзя... И это тоже нуждается в пересмотре.
Ежедневное пихание патриотизма может вызвать обратную реакцию. А вот пересмотреть и учебники истории, сделать их едиными для всей страны надо.
Сделать это принудиловкой.
Не находишь здесь связи с социально-экономическим укладом?