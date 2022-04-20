Министр, гимн и школа: российским школярам начинают прививать патриотизм

19 апреля в Музее Победы в Москве прошло открытие всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», на котором в своем приветственном слове министр просвещения РФ Сергей Кравцов, помимо прочего, заявил: «Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с 1-го класса».

Идею поддержали в Кремле: «Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Однако, уже скоро министру пришлось уточнять, что речь шла не о введении в 1 класса уроков истории, а о изучении её в рамках других предметов.

"Речь идет об историческом просвещении. История изучается, она будет изучаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки — это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — сказал глава Минпросвещения.