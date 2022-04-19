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Упоротые надписи

Упоротые надписи (13 фото)

Автор:
19 апреля 2022 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1473
13
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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11  комментариев
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261
Антошка 3 часа назад
Фига се, я много видал постов с баянами, но чтобы на 100% и из свежих - это впервые! АРОН, это прикол такой неудачный, или что?
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2k
смт 42 минуты назад
Хорошо, что не душ-)
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2k
смт 43 минуты назад
Пара слов и столько ошибок.
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21
Анатолий Час назад
Дяденька, осторожно - скользкие ступеньки! Ну и по.е.б.а.ть, бать бать бать....
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
А есть только 825 Серёги? Жаль. А так хотелось 648 Вовчиков
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3k
salim777 2 часа назад
- Здрасте, а анализы сюда сдавать?
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3k
salim777 2 часа назад
В кота.
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3k
salim777 2 часа назад
Какая же это палочка? Это бумажка.
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3k
salim777 2 часа назад
И заархивировались.
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3k
salim777 2 часа назад
Странно, всегда было...
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3k
salim777 2 часа назад
А по-свойски? По-соседски? По-приятельски? По-христиански, наконец!?
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