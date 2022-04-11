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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
11 апреля 2022 22:08
Метки: история   ретро   фото   
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40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: история   ретро   фото   
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Fishki_surfer 3 часа назад
А за пикет с таким плакатиком в Москве можно и на 15 лет присесть.

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