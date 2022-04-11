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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Дрезина с парусным движителем, Германская Юго–Западная Африка, 1885 год
Сильные ветры, дующие на плоском пустынном рельефе современной Намибии, способствовали использованию таких необычных средств передвижения на железнодорожных линиях этой немецкой колонии
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4.
Кортеж президента Республики Индия на набережной Ялты. Фото Сигизмунд Кропивницкий, сентябрь 1964 года
10.
Офицеры специального отряда Гражданской милиции (Milicja Obywatelska) во время первого визита Иоанна Павла II в Польшу. 1979 год
15.
Единственная известная цветная фотография легендарной «Янтарной комнаты» — уникальное и бесценное произведение искусства, украденное нацистами. Ленинград, 1943 год
21.
Выживший на Титанике, 4-й офицер Джозеф Гроувс Боксхолл смотрит предпоказ фильма «Ночь, которую нужно помнить». 1958 год
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Сотрудник команды разработки Super Mario для SNES играет на большом проекционном телевизоре Hitachi, апрель 1992 год
25.
Создатель биржи «Алиса», будущий продавец гробов и хлеба высокой стоимости Герман Стерлигов со своей овчаркой Алисой у себя дома в Москве, 1992 год
28.
Фрагмент Крещатика с участком современной Европейской площади во время парада 1 мая 1986 года
Тот самый парад в честь Международного дня трудящихся в Киеве, Украинская ССР, СССР, 1 мая. Парад прошел через пять дней после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля. Коммунистическая партия Советского Союза знала об опасности, которой могли подвергаться демонстранты, но, тем не менее, парад был проведён.
Источник:
АНТИФИШКИ
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