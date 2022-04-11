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Подборка фотографий сделанных в апреле 1972 года.
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7.
Апрель 1972 года. Лондон. Американская певица и композитор Джуди Силл. Фото Gijsbert Hanekroot. Через 7 лет Джуди Силл умрет от передозировки наркотиков.
8.
6 апреля 1972 года. Великобритания, Бракнелл. Актеры и съемочная группа во время перерыва на съемках фильма «Преступление».
9.
7 апреля 1972 года. Греческая актриса Мелина Меркури, когда она узнала, что греческий военный режим отказал ей во въезде в Грецию. Фото Reg Lancaster.
15.
11 апреля 1972 года. Портативный радиотелефон компании Pye Telecommunications, который может подключаться к обычным телефонным сетям.
18.
Апрель 1972 года. Американский музыкант Джерри Гарсия (The Grateful Dead). Фото Gijsbert Hanekroot.
26.
14 апреля 1972 года. Бостон. Арестованный демонстрант во время акции протеста против войны во Вьетнаме. Фото Ellis Herwig.
28.
14 апреля 1972 года. Самоходная артиллерийская установка M107 Армии обороны Израиля проходит испытания в Синайской пустыне.
30.
Апрель 1972 года. Американская актриса Джин Сиберг и ее муж Деннис Берри в своей квартире в Париже. Фото Giancarlo Botti.
33.
17 апреля 1972 года. Голливуд. Ракель Уэлч, Джин Хэкман и Клорис Личман с Оскаром за лучшую женскую роль второго плана на 44-й церемонии вручения премии Оскар.
35.
18 апреля 1972 года. Демонстрация у американского консульства в Амстердаме против бомбардировок Северного Вьетнама.
37.
Апрель 1972 года. «Пасхальное наступление» Северного Вьетнама. На заднем плане - подбитый танк китайского производства Тип 63
38.
19 апреля 1972 года. Бритт Экланд в футболке с портретом Джорджа Макговерна - кандидата от демократов на пост президента Соединенных Штатов.
39.
20 апреля 1972 года. Футболисты "Арсенала" Джон Рэдфорд и Чарли Джордж в раздевалке после матча.
44.
23 апреля 1972 года. Американская актриса Натали Вуд опять подружилась с бывшим мужем Робертом Вагнером.
49.
25 апреля 1972 года. Штурмовик A-7E Corsair II взлетает с палубы авианосца Constellation у берегов Вьетнама.
50.
25 апреля 1972 года. США. Протесты против бомбардировок Северного Вьетнама. Непонятная ретушь на фото.
52.
Апрель 1972 года. Американский профессор права и член группировки «Черные пантеры» Кэтлин Нил Кливер на антивоенном митинге в Сан-Франциско. Фото Robert Altman.
54.
28 апреля 1972 года. Британские актеры Билл Морган и Анжела Даун под Брайтонским пирсом. Фото Don Smith.
55.
28 апреля 1972 года это фото опубликовано в северовьетнамской прессе с подписью «Солдаты Народно-освободительной армии ведут бой в Дакджане».
58.
Апрель 1972 года. Американская база Фу Бай. Эвакуация раненых гражданских из прифронтовой зоны города Хюэ,
Источник:
АНТИФИШКИ
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