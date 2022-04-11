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50 лет назад

50 лет назад (64 фото)

Автор:
11 апреля 2022 14:19
Метки: история   ретро   фото   
735
64
Подборка фотографий сделанных в апреле 1972 года.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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23k
Ego sum qui sum 3 часа назад
много никому невсратых западных "звезд" и событий
так стоило назвать пост
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502
Виктор Глущенко Минуту назад
Тоже Вьетнам .
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772
vandergur Полчаса назад
хрень полная
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Думай о хорошем! 3 часа назад
воевали вьетнамцы с вьетнамцами, а то ощущение такое что воевали вьетнамцы с американцами. США помогали Южному Вьетнаму, СССР и Китай Северному. если бы остановились по границе, то получили бы копию двух Корей, бедную и богатую, если бы победили южане то вьетнамцы жили намного лучше. но получилось как получилось

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