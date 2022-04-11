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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
11 апреля 2022 09:10
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3579
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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3  комментария
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7k
Евгений 2 часа назад


Мне кажется, что сбоку от него стоять опаснее. Сомневаюсь, что в случае чего, брёвна покатятся назад. Скорее в стороны. Да и по фильму, пострадали все полосы.

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Inter 7 минут назад
что за бред написан в 16 пункте?
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Димон

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