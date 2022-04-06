Говядина в луково-горчичном соусе

Итак.

Мясо надо брать без костей и жира. Такое, например, как бы вы взяли для бефстроганова. Мякоть, в общем. Говядину нарезал на кусочки размером с маленький грецкий орех, а кое какие даже меньше получились.

Репчатый лук нарезал кольцами. У меня есть тёрка-шинковка такая, получается быстро и толщина колец одинаковая. В отличии от рецепта (там была рекомендована 3-5 мм толщина колец) я нарезал тоньше. Около одного миллиметра получилось.

Замечу! В рецепте шел разговор о крупных луковицах. Такие я и взял. Кольца оставил, как кольца. А надо было бы из расчетверить. Не разошёлся лук до того состояния, как должен бы. Не сильно приятно-эстетичные получились лохмы. Местами, но…. Так что – лучше или головки взять помельче, или кольца луковые разрезать.

В общем, много мяса и столько же много лука. По объему должно быть примерно одинаково.