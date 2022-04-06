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Говядина в луково-горчичном соусе

Говядина в луково-горчичном соусе (9 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:39
Метки: Еда   Рецепт   говядина   горчица   кулинария   лук   мясо   
410
9

Что сказать? Хорошая получилась еда. С весьма интересным, пикантным вкусом и ароматная. Рекомендую. Но! Будьте готовы к тому, что времени надо много. Нет, не делать что-то: крутить – вертеть, варить – жарить. А ждать. Дел то с этой едой практически никаких. При правильном подходе. В пересчёте на кило мяса плюс мытьё посуды – и получаса не наберется.

 Итак.

Мясо надо брать без костей и жира. Такое, например, как бы вы взяли для бефстроганова. Мякоть, в общем. Говядину нарезал на кусочки размером с маленький грецкий орех, а кое какие даже меньше получились.

Репчатый лук нарезал кольцами. У меня есть тёрка-шинковка такая, получается быстро и толщина колец одинаковая. В отличии от рецепта (там была рекомендована 3-5 мм толщина колец) я нарезал тоньше. Около одного миллиметра получилось.

Замечу! В рецепте шел разговор о крупных луковицах. Такие я и взял. Кольца оставил, как кольца. А надо было бы из расчетверить. Не разошёлся лук до того состояния, как должен бы. Не сильно приятно-эстетичные получились лохмы. Местами, но…. Так что – лучше или головки взять помельче, или кольца луковые разрезать.

В общем, много мяса и столько же много лука. По объему должно быть примерно одинаково.

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 Вот что правильно в рецепте рекомендовано – посуду надо брать керамическую или стеклянную. Для запекания (с крышкой) – готовки. Не использовать эмалированную посуду! Процесс приготовления довольно долгий – раз, и пригорание исключить надо – два.

У нас вся такая посуда упакована еще, не разбирали коробки, поэтому я использовал кастрюлю из нержавейки.

Коровье масло нужно. Лучше топлёное. Чуть я его подтопил, кастрюлю прогрел и смазал им, маслом, внутреннюю поверхность этой самой кастрюли. Из расчета на 1 кг говядины, потребуется емкость 2-2.5 л. У меня побольше была.

 Выложил в смазанную маслом кастрюлю мясо и лук, перемешал, присолил и перчиком сдобрил.

 Закрыл кастрюлю крышкой и в разогретую до 180 градусов духовку. И забудьте про мясо на два часа!

Но! Я уже минут через двадцать почувствовал начало ненужного аромата и, открыв духовку, заглянул под крышку. Во-первых, несколько колечек лука краями прилипли к стенкам кастрюли и только начали подгорать. Отсюда и это самое начало аромата!

Поэтому рекомендация о керамической или стеклянной посуде – это реально очень правильно!

Во-вторых, некоторые кусочки мяса оказались не полностью погруженными в выделившийся сок, взять их и притопить.

И вообще, я через каждые полчаса слегка всё перемешивал.

Качество фотографий, извините, не очень, но было примерно вот так.

 Соус:

На стакан сметаны я взял чайную, с горкой, ложку готовой горчицы (у меня была «Русская столовая») и чайную ложку муки. Перемешал. Очень хорошо, я добивался, чтобы комочки все исчезли.

И через упомянутые два часа, этот соус отправляем в кастрюлю.

 Деликатно, но очень тщательно перемешать. И еще на полчаса в духовку.

Любителю могут добавить в кастрюлю любимых специй и приправ. Я не стал.

Да, попробуйте. Может статься, что надо сахару будет добавить. И сметана, и лук могут кислоты дать, в общем, сбалансируйте.

И через полчаса нежнейшая (и очень вкусная) говядина, с потрясающе вкусным луково-горчично-сметанным соусом, готова.
Трудозатрат, кстати практически и нету. А еда получилась весьма достойная!

К такому мясу, на мой взгляд, лучше всего или пюре картофельное, или рис.


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5  комментариев
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2k
Lo_Kon 56 минут назад
Делаю в керамических горшочках, порционно. Вместо топленого масла - подсолнечное. Говядина получается очень мягкая, лук практически растворяется. Заходит на "ура")))
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14
Грустный Кот 6 минут назад
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27k
Vazari 13 минут назад
По мне, так это порно-пародия на классический бефстроганов, причем автор сам не объяснит, почему мясо порезано кусочками, а лук колечками. Ну и традиционно отстойно-фекальные фотографии. Ваня, ты такой же повар, как фотограф, уймись уже
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21k
KOSTELLO 57 минут назад
Не сомневаюсь, что вкусно, но к чему духовка, когда те же 2 часа и говядина растомится и на печке
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Ivan
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