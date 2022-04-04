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Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии

Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии (1 фото)

Автор:
04 апреля 2022 15:35
Метки: Wargaming   of   tanks   world   worldoftanks   
1637
1

Компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks, World of Warships) объявила об уходе из России и Белоруссии. Это решение принято на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

Wargaming заявила, что в течение переходного периода все ее продукты останутся доступными в России и Белоруссии. Сколько продлится этот период, не уточняется. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Wargaming   of   tanks   world   worldoftanks   
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45  комментариев
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3k
Vladimir Lysikov 3 часа назад
Тогда пусть удаляют из игры советские и российские танки...
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6k
Pravednik84 Полминуты назад
Про ВОТ не знаю, но в ВТ гейропейцы и амеры для Русских просто корм. Я нередко захожу на их сервера для выполнения сложных заданий. Если Русские перестанут их пинать, то общий уровень игры упадёт ниже уровня плинтуса.
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31k
Aleks 3 минуты назад
Вынуждают значит диванных танкистов пересаживаться на настоящие? Разумно, ничего не скажешь...
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6k
Павел 8 минут назад
А заодно расторгли контракт с Сергеем Буркатовским (SerB) за то что оно поддержал действия России.
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3k
EvgeniySAN 17 минут назад
Что означает сей уход? Юридическое перемещение аль чего? Полное закрытие?
Это будет конец игре, несущей много денег разработчикам. И как быть с виртуальной собственностью игроков? Там многие купили всякого, иной раз за немалые денежки. Как компания компенсирует это? Там на одних судах о возврате денег за товар можно будет разориться.
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56
Сергей Клейстер 19 минут назад
придётся на настоящих ездить...
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4k
Голодный бурундук-шатун 24 минуты назад
Это они так кавалерию в танчики ввести решили? "Мурованка - ход конём"

Никуда, понятное дело, не уйдут - просто через прокси-фирму будут грести доход. Бизьнис - он такой.
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
мне вот интересно, все это они спецом РФ отрывают от "развития" всего человечкства по пути в деградацию?
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
Разработчик World of Tanks и других популярных военных игр уходит из России и Беларусии
Компания Wargaming весь игровой бизнес передала под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
так чта скоро танки могут прикрыть
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21k
Евгений Полчаса назад
Интересно, танки ещё кому-то в мире нужны, кроме России и Белоруссии?
Это же сколько жён сегодня на радостях нахерачатся!!
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2k
RomaXz 37 минут назад
Решение хорошее, но мне не понятно, как они будут его соблюдать. Не будут выпускать обновления для России и Белоруссии? Не будут продавать свои новые игры в этих странах ( а они планируют новые игры?)? Просто перенесут свои офисы ?
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6k
Duckk 39 минут назад
Логично было бы новую миссию забацать, по текущим событиям. А не валить от игроков, теряя бабки.
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479
Сергей 47 минут назад
наконец-то многие люди займутся на работе работай а дома домом.
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5k
Allmaster 54 минуты назад
Где то открыли шампанское жены танкистов и заказали салют )))
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15k
Nikita 2 часа назад
.... и лишатся львиной доли дохода? Не смешите мои тапочки...
Ссылка www.youtube.com
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−27
Thomsen 2 часа назад
Беда. Теперь WoTодрочерам надо наклейки с машин отдирать? Вроде как реклама недружественного продукта получается, если исходить из посыла статьи.
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−3
оп 2 часа назад
Когда только купил аккаунт за 15000 с крутыми танками и тут такое...
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27k
Владимир 2 часа назад
Решили зарезать курицу, которая несла им золотые яйца? Ну-ну..
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15k
Booka1a 2 часа назад
автор из новости о том, что белорусы из Wargaming сделали ход конем, дабы уйти от напрягов с западом, сделал новость о том, что они якобы плюнули на Россию и Белоруссию
_____________

Wargaming заявила об уходе с российского и белорусского рынка. Свой бизнес компания решила передать Lesta Stuidio (питерской конторе), которая больше не связана с авторами World of Tanks.

«Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси, и будут управляться новым владельцем. [...] Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры».
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1k
Victor 2 часа назад
давно забросил играть в их поделки, но я думаю жажда наживы пересилят и ни куда они не уйдут.
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5k
Roman 2 часа назад
Муразор продавил решение? :)
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