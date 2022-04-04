Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии

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Компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks, World of Warships) объявила об уходе из России и Белоруссии. Это решение принято на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.
Wargaming заявила, что в течение переходного периода все ее продукты останутся доступными в России и Белоруссии. Сколько продлится этот период, не уточняется. Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Wargaming of tanks world worldoftanks
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Это будет конец игре, несущей много денег разработчикам. И как быть с виртуальной собственностью игроков? Там многие купили всякого, иной раз за немалые денежки. Как компания компенсирует это? Там на одних судах о возврате денег за товар можно будет разориться.
Никуда, понятное дело, не уйдут - просто через прокси-фирму будут грести доход. Бизьнис - он такой.
Компания Wargaming весь игровой бизнес передала под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
так чта скоро танки могут прикрыть
Это же сколько жён сегодня на радостях нахерачатся!!
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Wargaming заявила об уходе с российского и белорусского рынка. Свой бизнес компания решила передать Lesta Stuidio (питерской конторе), которая больше не связана с авторами World of Tanks.
«Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси, и будут управляться новым владельцем. [...] Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры».
ну да, ну да не уходят