17 везунчиков, которым попались увлекательные диковинки

Мы всегда натыкаемся на что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но если долго оставаться дома, то в рутине мы теряем нашу любознательность. А жизнь продолжает доказывать, что существует ещё много неизведанного, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите потрясающие находки, которые поразили пользователей сети.

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Это Велелла, тип медузы, которая обладает парусом, позволяющим ей плавать на поверхности моря. В настоящее время это единственный известный вид в своём роде 0 Источник:

Спасение черепахи

Ван Лицзе и его песочное искусство

Три гигантских мегафона, построенных в лесу Эстонии. Они усиливают звуки окружающей среды, и они достаточно большие, чтобы человек мог посидеть внутри 0 Источник:

Вишневые деревья, Япония 0 Источник:

"Огненная радуга"- редкое явление, когда лучи солнца ориентированы под углом 58 градусов, по отношению к горизонту 0 Источник:

Ледяное озеро с замерзшими пузырями

Взвешивание пингвина - особый вид развлечения

Растущие молнии

Дайвер встретил черепаху, которая выглядит так, как-будто знает все тайны мира

Впечатляющее умение и равновесие

Жуткие фигуры из плавника, художник Нагато Иваски, Япония 0 Источник:

Потрясающий камин из натурального камня 0 Источник:

Этот человек нашёл огромный кварц, стоимостью 4 миллиона долларов 0 Источник:

Остров Изола Белла, Италия 0 Источник: