17 везунчиков, которым попались увлекательные диковинки

2801
10
7
Мы всегда натыкаемся на что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но если долго оставаться дома, то в рутине мы теряем нашу любознательность. А жизнь продолжает доказывать, что существует ещё много неизведанного, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите потрясающие находки, которые поразили пользователей сети.
Это Велелла, тип медузы, которая обладает парусом, позволяющим ей плавать на поверхности моря. В настоящее время это единственный известный вид в своём роде
Спасение черепахи
Ван Лицзе и его песочное искусство
Три гигантских мегафона, построенных в лесу Эстонии. Они усиливают звуки окружающей среды, и они достаточно большие, чтобы человек мог посидеть внутри
"Огненная радуга"- редкое явление, когда лучи солнца ориентированы под углом 58 градусов, по отношению к горизонту
Ледяное озеро с замерзшими пузырями
Взвешивание пингвина - особый вид развлечения
Растущие молнии
Дайвер встретил черепаху, которая выглядит так, как-будто знает все тайны мира
Впечатляющее умение и равновесие
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 фотографий необычных находок
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- 15 поразительных фотографий увлекательных диковинок
- Богатый урожай, собранный на трассе
- 20 фото занятных вещиц и явлений, которые не каждый день увидишь
31
Понравилось31
Новости партнёров
А "Остров Изола Белла, Италия" - вообще хз.