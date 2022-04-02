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17 везунчиков, которым попались увлекательные диковинки

17 везунчиков, которым попались увлекательные диковинки (10 фото + 7 видео)

Автор:
02 апреля 2022 20:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Диковинки   везунчики   восхищение   находки   пользователи   попались   увлекательные   
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Мы всегда натыкаемся на что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но если долго оставаться дома, то в рутине мы теряем нашу любознательность. А жизнь продолжает доказывать, что существует ещё много неизведанного, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите потрясающие находки, которые поразили пользователей сети.

Источник:

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Метки: Диковинки   везунчики   восхищение   находки   пользователи   попались   увлекательные   
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4  комментария
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17k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Велелла не медуза. И не единственная. Хотя бы еще португальский кораблик, который тоже не медуза...
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7k
Elena Ki Полчаса назад
Называйте темы правильно - десять фото и семь черных прямоугольников.
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6k
au3 57 минут назад
Везунчик тут только мужик с кварцем.

А "Остров Изола Белла, Италия" - вообще хз.
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