Из чего состоит радиоволна?

Самое простое определение волны в физике - это колебание упругой среды, которое преимущественно подчиняется закону синуса. Сразу представляется морская гладь и волна на этой глади будет вырисовывать синусоиду в той или иной степени.
Тут вполне понятно, что волна физически "состоит" из воды и эта упругая среда и является жидкостью. У неё есть структура, она состоит из частичек и частички под действием некоторого возмущения подчиняются закону распространения волны. Теперь вспомним радиоволны. По идее, радиоволна тоже из чего-то состоит. Это тоже колебание упругой среды. Вот только из чего она состоит и какой среды именно?
Что говорит учебник?
Стандартное представление, дальше которого обычно мысли не уходят, подразумевает, что радиоволна представляет собой колебание электромагнитного поля. Что такое электромагнитное до конца пока не ясно. Ведь в общем-то, все определения приходят к тому, что электромагнитным полем называется особый вид материи, включающий в себя электрическое и магнитное поля, которые сами являются особы видом материи.
Логично предположить, что этот особый вид материи существует рядом с какими-то объектами, способным его "генерировать". Так, электрическое поле существует вокруг электрического заряда, а магнитное поле существует рядом с постоянным магнитом. Говорим мы сейчас с львиной долей приближения для обозначения главного вопроса. Получается, что радиоволна "состоит" из этого особого вида материи, коим и является электромагнитное поле.
Почему должны возникать вопросы?
Теперь самое интересное. Пока мы находимся рядом с Землей или другими крупными космическими объектами, которые способны создавать вокруг себя такие виды особой материи, радиоволны тоже способны существовать и имеющаяся среда прекрасно будет колебаться.
Теперь отдалимся в космический вакуум, который вроде как, абсолютно пустой. Правда тут мы должны вспомнить гениальное высказывание "физика не терпит пустоты" и сказать, что в пустоте всё-таки что-то да есть. Там может находиться даже эфир, который все отрицают или аналогичная ему субстанция. Может находиться некоторая субстанция, именуемая квантовой пеной. Что угодно, кроме электромагнитного поля! Причина очень простая. Нет объектов, способных генерировать это электромагнитное поле.
Значит, в космосе, подальше от планет и астероидов, не должно быть и радиоволны? Но нет, в космосе радиоволна способна распространяться.
Тогда получается, что у нас или определение не полное, или мы не понимаем смысл и состав электромагнитного поля, или и то и другое сразу. Важным аргументом будет тот факт, что преимущественно рассмотрение любой волны сводится только лишь к особенности взаимодействия частичек. Между тем, классическое определение включает ещё один важнейший параметр. Волна есть перенос энергии без переноса вещества. Слово энергия тут очень значимо.
Современное понимание проблемы
Радиоволна - это не только специфическое взаимодействие элементов электромагнитного поля, какими бы они не были. Это ещё и процесс передачи энергии через пространство определенным образом. В этой связи было бы актуально вспомнить, что по последним исследованиям электрон правильнее рассматривать не как отдельную частицу, а как сгусток энергии, определенным образом взаимодействующий с пространством. Подобные рассуждения обозначают факт отсутствия частиц как таковых. На глубинном уровне любая частица окажется лишь всплеском энергии. Это важное обстоятельство, благодаря которому волну можно воспринимать не как движение связанных друг с другом шариков, а как передачу энергии от одной флуктуации к другой.
Даже механические волны на самом деле не передаются материей. Ведь, ещё раз напомню, волна есть передача энергии без переноса вещества. В виду этого уместно сказать, что волна - это результат перехода энергии между материей. Переход этот осуществляется посредством специальных частиц переносчиков взаимодействия. Эти частицы могут вовсе и не совпадать с нашим стандартным представлением о частицах. Ведь и они являются по сути дела сгустками энергией. Гораздо выгоднее все эти теории выглядят при обстоятельстве, что частица и волна - это одинаковые физические сущности.
Теперь, возвращаясь к нашему главному вопросу "из чего состоит радиоволна" уместно будет сказать, что радиоволна всё же состоит из электромагнитного поля. При этом мы будем понимать, что само электромагнитное поле это не аналог воды в бассейне, а сложная субстанция, которая называется особым видом материи и может состоять из квантов, эфира или квантовой пены. Эта теория подразумевает наличие "квантов-агентов", способных передавать взаимодействие. Но в виду последних исследований и умозаключений правильнее воспринимать и частицу, и электромагнитное поле как набор энергий, сгустки которых формируют привычные нам объекты. При таком раскладе радиоволна будет описываться как особый способ передачи энергии, которому вовсе не нужна упругая среда для распространения.
Если вам понравилась моя статья, рад поделиться и другими своими работами.
Авторский пост
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А чем фазовая отличается от частотной?
А чем Ульяна Колективная 3 Павел Николай Галина отличается от DX-а?
Так понятнее?