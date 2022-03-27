Из чего состоит радиоволна?

Теперь отдалимся в космический вакуум, который вроде как, абсолютно пустой. Правда тут мы должны вспомнить гениальное высказывание "физика не терпит пустоты" и сказать, что в пустоте всё-таки что-то да есть. Там может находиться даже эфир, который все отрицают или аналогичная ему субстанция. Может находиться некоторая субстанция, именуемая квантовой пеной. Что угодно, кроме электромагнитного поля! Причина очень простая. Нет объектов, способных генерировать это электромагнитное поле.

Значит, в космосе, подальше от планет и астероидов, не должно быть и радиоволны? Но нет, в космосе радиоволна способна распространяться.

Тогда получается, что у нас или определение не полное, или мы не понимаем смысл и состав электромагнитного поля, или и то и другое сразу. Важным аргументом будет тот факт, что преимущественно рассмотрение любой волны сводится только лишь к особенности взаимодействия частичек. Между тем, классическое определение включает ещё один важнейший параметр. Волна есть перенос энергии без переноса вещества. Слово энергия тут очень значимо.

Современное понимание проблемы

Радиоволна - это не только специфическое взаимодействие элементов электромагнитного поля, какими бы они не были. Это ещё и процесс передачи энергии через пространство определенным образом. В этой связи было бы актуально вспомнить, что по последним исследованиям электрон правильнее рассматривать не как отдельную частицу, а как сгусток энергии, определенным образом взаимодействующий с пространством. Подобные рассуждения обозначают факт отсутствия частиц как таковых. На глубинном уровне любая частица окажется лишь всплеском энергии. Это важное обстоятельство, благодаря которому волну можно воспринимать не как движение связанных друг с другом шариков, а как передачу энергии от одной флуктуации к другой.

Даже механические волны на самом деле не передаются материей. Ведь, ещё раз напомню, волна есть передача энергии без переноса вещества. В виду этого уместно сказать, что волна - это результат перехода энергии между материей. Переход этот осуществляется посредством специальных частиц переносчиков взаимодействия. Эти частицы могут вовсе и не совпадать с нашим стандартным представлением о частицах. Ведь и они являются по сути дела сгустками энергией. Гораздо выгоднее все эти теории выглядят при обстоятельстве, что частица и волна - это одинаковые физические сущности.

Теперь, возвращаясь к нашему главному вопросу "из чего состоит радиоволна" уместно будет сказать, что радиоволна всё же состоит из электромагнитного поля. При этом мы будем понимать, что само электромагнитное поле это не аналог воды в бассейне, а сложная субстанция, которая называется особым видом материи и может состоять из квантов, эфира или квантовой пены. Эта теория подразумевает наличие "квантов-агентов", способных передавать взаимодействие. Но в виду последних исследований и умозаключений правильнее воспринимать и частицу, и электромагнитное поле как набор энергий, сгустки которых формируют привычные нам объекты. При таком раскладе радиоволна будет описываться как особый способ передачи энергии, которому вовсе не нужна упругая среда для распространения.

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