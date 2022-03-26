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Художник Мальков Кирилл Юрьевич

Художник Мальков Кирилл Юрьевич (29 фото)

Автор:
26 марта 2022 22:12
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
269
29
Родился в 1965 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет архитектуры, мастерскую профессора В.С. Волонсевича. С 1997 года - член Союза художников России. Участник городских и международных выставок. Персональные выставки:
1996 г. – Париж (Франция),
1997 г. - Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал "Манеж".
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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