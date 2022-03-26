Художник Мальков Кирилл Юрьевич

Родился в 1965 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет архитектуры, мастерскую профессора В.С. Волонсевича. С 1997 года - член Союза художников России. Участник городских и международных выставок. Персональные выставки:

1996 г. – Париж (Франция),

1997 г. - Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал "Манеж".

Приятного просмотра!

1. 0 Картины Малькова Кирилла находятся в частных коллекциях России, Франции, Германии, США и других странах. Мальков К. Ю. является одним из наиболее ярких и перспективных представителей современной школы живописи.

2. 0

×

×

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7. 0

8. 0

9. 0

10. 0

11. 0

12. 0

13. 0

14. 0

15. 0

16. 0

17. 0

18. 0

19. 0

20. 0

21. 0

22. 0

23. 0

24. 0

25. 0

26. 0

27. 0