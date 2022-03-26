Художник Мальков Кирилл Юрьевич

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Родился в 1965 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет архитектуры, мастерскую профессора В.С. Волонсевича. С 1997 года - член Союза художников России. Участник городских и международных выставок. Персональные выставки:
1996 г. – Париж (Франция),
1997 г. - Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал "Манеж".
Приятного просмотра!
1996 г. – Париж (Франция),
1997 г. - Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал "Манеж".
Приятного просмотра!
1.
Картины Малькова Кирилла находятся в частных коллекциях России, Франции, Германии, США и других странах. Мальков К. Ю. является одним из наиболее ярких и перспективных представителей современной школы живописи.
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29.
Вдруг пропустили: Художник Сергей Ляхович: оптимизм городского пейзажа
Источник:
АНТИФИШКИ
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