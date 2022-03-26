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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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8.
Участники опг «слоны» на фоне шестисотого мерседеса, 1990-е годы.
Банда слонов — так называли преступную группировку, действовавшую с 1990 по 1996 годы в Рязанской области. Одна из самых жестоких банд, под управлением Вячеслава Ермолова
( Слева на фото).
Банда слонов — так называли преступную группировку, действовавшую с 1990 по 1996 годы в Рязанской области. Одна из самых жестоких банд, под управлением Вячеслава Ермолова
( Слева на фото).
9.
Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой перед выступлением в Казани.
Дворец культуры химиков, 1998 год.
Дворец культуры химиков, 1998 год.
11.
Люди стоят в очереди, чтобы посетить только что открывшийся ресторан «Макдоналдс».
Москва, 1990 год.
Москва, 1990 год.
12.
«Мы не жалкие букашки, Супер-ниндзя черепашки».
В детстве за такой свитер можно было что угодно сделать.
В детстве за такой свитер можно было что угодно сделать.
15.
Ричард Гир и Никита Михалков в парке им. Пушкина. 1995 год, XIX Московский кинофестиваль в Нижнем Новгороде.
17.
9 декабря 1991 года объявлено об открытии на Большой спортивной арене в Лужниках вещевого рынка. Он начнет работу 21 декабря, плата за вход для покупателей составит 3 руб., для продавцов — 15 руб. На фото: Вещевой рынок "Лужники" "Лужа". Двухярусная торговля - с самих грузовиков и с их крыш, 1996 год.
18.
В 1996 году экипажем МКС «Мир» в открытый космос были выпущены макет фирменной синей банки высотой полтора метра и плакат «Pepsi – это твое время» и сняты на фоне Земли. Эти кадры впоследствии Pepsi включила в рекламный ролик. Организация нестандартной рекламы со съёмками редких кадров обошлась компании PepsiCo в 600 тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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