Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Дама позирует на катере. Россия, 1998 год.

2. 0 Валдис Пельш на съёмках передачи «Угадай мелодию», 1995 год.

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3. 0 Поклонники группы «Depeche Mode». Санкт-Петербург.

4. 0 Задумчивая девушка делает причёску перед свадьбой, 1996 год.

5. 0 Леонид Якубович и Владислав Листьев на отдыхе в Германии, 1993 год.

6. 0 Парень на фоне плаката второго Терминатора, 1990-е годы.

7. 0 Сергей Супонев на съёмках передачи «Зов джунглей»(1996 год)

8. 0 Участники опг «слоны» на фоне шестисотого мерседеса, 1990-е годы.

Банда слонов — так называли преступную группировку, действовавшую с 1990 по 1996 годы в Рязанской области. Одна из самых жестоких банд, под управлением Вячеслава Ермолова

( Слева на фото).

9. 0 Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой перед выступлением в Казани.

Дворец культуры химиков, 1998 год.

10. 0 Шура и участники группы «Блестящие», 1998 год.

11. 0 Люди стоят в очереди, чтобы посетить только что открывшийся ресторан «Макдоналдс».

Москва, 1990 год.

12. 0 «Мы не жалкие букашки, Супер-ниндзя черепашки».

В детстве за такой свитер можно было что угодно сделать.

13. 0 Группа «На-на» с маленькими поклонниками.

14. 0 Парни из 90-х передают привет!

15. 0 Ричард Гир и Никита Михалков в парке им. Пушкина. 1995 год, XIX Московский кинофестиваль в Нижнем Новгороде.

16. 0 Девушка присела отдохнуть, 1999 год.

17. 0 9 декабря 1991 года объявлено об открытии на Большой спортивной арене в Лужниках вещевого рынка. Он начнет работу 21 декабря, плата за вход для покупателей составит 3 руб., для продавцов — 15 руб. На фото: Вещевой рынок "Лужники" "Лужа". Двухярусная торговля - с самих грузовиков и с их крыш, 1996 год.

18. 0 В 1996 году экипажем МКС «Мир» в открытый космос были выпущены макет фирменной синей банки высотой полтора метра и плакат «Pepsi – это твое время» и сняты на фоне Земли. Эти кадры впоследствии Pepsi включила в рекламный ролик. Организация нестандартной рекламы со съёмками редких кадров обошлась компании PepsiCo в 600 тысяч долларов.

19. 0 Шахтёр бастует на рельсах в протест о задержке заработной платы. Ростовская область, 1998 год.

20. 0 Пьер Карден с моделями на Красной площади, 1991 год.