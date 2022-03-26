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Картошка по-мароккански&nbsp;

Картошка по-мароккански  (6 фото)

Автор:
26 марта 2022 21:30
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Рецепт   картошка   картошка по-мароккански   
385
6

Решил вот попробовать такой способ жарить (печь?) картошку. Интересно стало.

 

Граммов шестьсот картошки почистил, крупно нарезал. Как «по-деревенски», на четвертинки.

 

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Одну крупную морковку покрошил крупно….

 

 

Пару перцев болгарских сладких на вот такие квадратики….

 

Это все сложил в форму для запекания.

Пару луковок еще надо очистить и крупно нарезать. 

И сделал заправку. На основе растительного масла. Масло советую взять хорошее, например, из виноградных косточек.

Дальше. Пару столовых ложек лимонного сока, одну яблочного уксуса (если кто опасается излишней кислости - не надо добавлять уксус), чеснока пару тройку (любителям можно и больше добавить) зубчиков, зелени разной по несколько веточек нарубил. Все это блендером сбил в однородную смесь. А потом перемешал с картошкой и овощами.

И … чайную ложку паприки молотой (очень хорошо – копчёную), соль. Если кто любит - острый перец и какие-нибудь приправки в соотвтетсвии с пристрастиями и желаниями. Соль, конечно.

Помидоры - чисто опционально. Если будете класть, то режьте крупно и выкладывайте сверху. Их слегка присолить надо. Можно и перчиком припорошить.

 

 

Накрыл фольгой (на самом деле, я накрывал крышкой - у меня такая у лотка есть).

И в разогретую духовку. На 200 градусов. Минут через 30 попробовать картошку на готовность.

Если готова, то можно снять фольгу и подержать еще минут 5-7 в духовке.

Собственно всё!

 

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Метки: Еда   Рецепт   картошка   картошка по-мароккански   
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5  комментариев
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461
Папай Час назад
Я по фото решил, что она с креветками))
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Аня Папай Час назад
фотки полный трэш, согласна
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469
Solyaris 43 минуты назад
а просто на сковороде пробовали?
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Ivan
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