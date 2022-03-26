Решил вот попробовать такой способ жарить (печь?) картошку. Интересно стало.
Граммов шестьсот картошки почистил, крупно нарезал. Как «по-деревенски», на четвертинки.
Одну крупную морковку покрошил крупно….
Пару перцев болгарских сладких на вот такие квадратики….
Это все сложил в форму для запекания.
Пару луковок еще надо очистить и крупно нарезать.
И сделал заправку. На основе растительного масла. Масло советую взять хорошее, например, из виноградных косточек.
Дальше. Пару столовых ложек лимонного сока, одну яблочного уксуса (если кто опасается излишней кислости - не надо добавлять уксус), чеснока пару тройку (любителям можно и больше добавить) зубчиков, зелени разной по несколько веточек нарубил. Все это блендером сбил в однородную смесь. А потом перемешал с картошкой и овощами.
И … чайную ложку паприки молотой (очень хорошо – копчёную), соль. Если кто любит - острый перец и какие-нибудь приправки в соотвтетсвии с пристрастиями и желаниями. Соль, конечно.
Помидоры - чисто опционально. Если будете класть, то режьте крупно и выкладывайте сверху. Их слегка присолить надо. Можно и перчиком припорошить.
Накрыл фольгой (на самом деле, я накрывал крышкой - у меня такая у лотка есть).
И в разогретую духовку. На 200 градусов. Минут через 30 попробовать картошку на готовность.
Если готова, то можно снять фольгу и подержать еще минут 5-7 в духовке.
Собственно всё!
Авторский пост
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