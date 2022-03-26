Это все сложил в форму для запекания.

Пару луковок еще надо очистить и крупно нарезать.

И сделал заправку. На основе растительного масла. Масло советую взять хорошее, например, из виноградных косточек.

Дальше. Пару столовых ложек лимонного сока, одну яблочного уксуса (если кто опасается излишней кислости - не надо добавлять уксус), чеснока пару тройку (любителям можно и больше добавить) зубчиков, зелени разной по несколько веточек нарубил. Все это блендером сбил в однородную смесь. А потом перемешал с картошкой и овощами.

И … чайную ложку паприки молотой (очень хорошо – копчёную), соль. Если кто любит - острый перец и какие-нибудь приправки в соотвтетсвии с пристрастиями и желаниями. Соль, конечно.

Помидоры - чисто опционально. Если будете класть, то режьте крупно и выкладывайте сверху. Их слегка присолить надо. Можно и перчиком припорошить.