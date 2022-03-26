17 абсурдных изображений, которые доказывают, что с ума все сходят по-разному

Многие люди думают, что всё на свете имеет логическое объяснение. Как-бы не так! Фотографии в этом посте легко убедят вас в обратном. Попробуйте понять, что здесь происходит?

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Жажда - всё 0 Источник:

Готов к любым событиям 0 Источник:

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Где-то он очень сильно накосячил 0 Источник:

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Лучший ароматизатор в машину 0 Источник:

Доступный отдых 0 Источник:

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