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25 неудачных логотипов, которые высмеяли пользователи Твиттера

25 неудачных логотипов, которые высмеяли пользователи Твиттера (26 фото)

Автор:
23 марта 2022 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   бренд   дизайн   логотипы   плохой дизайн   
2943
26

Можно подумать, что нарисовать небольшое минималистичное лого — проще простого, но на самом деле работа дизайнера куда сложнее, чем кажется. Как минимум нужно убедиться, что этот самый минимализм не напомнит никому нечто неприличное… А судя по этому популярному треду в Твиттере, эта задача совсем не из легких.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: twitter   бренд   дизайн   логотипы   плохой дизайн   
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5  комментариев
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4k
Нескучный сад Час назад
Ну, такое... На многих и не понятно ничего, пока автор комментарий не вставит. Хотя, если вокруг постоянно искать члены, то пост вообще огонь
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1k
Вадим В. Новоженов 42 минуты назад
Дело вовсе не в "..сточных водах.." , не в этом дело .
А в том, что фигура на рисунке олицетворяет наслаждающегося морем человека С БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ НА РУКАХ не С ТОЙ СТОРОНЫ КИСТИ РУКИ В УПОРЕ " ЛЁЖА ".
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5k
Zhora Час назад
Вспоминается старый анекдот - "а откуда у вас такие картинки?"
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5k
samsr Час назад
У кого-то играет гормон))
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36k
Aleksandr Час назад
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Porky Pig

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