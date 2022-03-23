25 неудачных логотипов, которые высмеяли пользователи Твиттера

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Можно подумать, что нарисовать небольшое минималистичное лого — проще простого, но на самом деле работа дизайнера куда сложнее, чем кажется. Как минимум нужно убедиться, что этот самый минимализм не напомнит никому нечто неприличное… А судя по этому популярному треду в Твиттере, эта задача совсем не из легких.
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2. "Логотип института востоковедения университета Санта Катарины. Это должна была быть пагода на фоне восходящего солнца"
9. "15 лет назад мы здорово над этим посмеялись. Оригинальный логотип и повернутый вертикально"
12. "Люди же точно увидят здесь птичку, а не задницу с какашкой?" "Да конечно, не волнуйся"
23. "Логотип, который моя компания использовала в год Обезьяны, навсегда останется в моем сердце"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: twitter бренд дизайн логотипы плохой дизайн
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А в том, что фигура на рисунке олицетворяет наслаждающегося морем человека С БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ НА РУКАХ не С ТОЙ СТОРОНЫ КИСТИ РУКИ В УПОРЕ " ЛЁЖА ".