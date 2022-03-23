25 неудачных логотипов, которые высмеяли пользователи Твиттера

Можно подумать, что нарисовать небольшое минималистичное лого — проще простого, но на самом деле работа дизайнера куда сложнее, чем кажется. Как минимум нужно убедиться, что этот самый минимализм не напомнит никому нечто неприличное… А судя по этому популярному треду в Твиттере, эта задача совсем не из легких.